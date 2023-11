“Stop the genocide”: Roger Waters da un potente show en Santiago y un crítico mensaje

“This Is Not A Drill“. Con clásicos temas de su exbanda Pink Floyd y obras de su repertorio, el músico británico Roger Waters remeció al Estadio Monumental en Santiago dos noches de concierto en la capital, espectáculo en el que hizo guiños al cantautor nacional asesinado por la dictadura Víctor Jara y envió un fuerte mensaje sobre la situación en Medio Oriente: “Alto al genocidio”.

“Si eres de los que dicen: ‘Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda, e ir al bar en este momento‘”, rezaron las pantallas del escenario al inicio de un show que se extendió durante casi dos horas y media, en el que el artista de 80 años hizo referencia a la violencia policial y militar en diversas partes del mundo, pasando por casos desde George Floyd en Estados Unidos a Víctor Jara en Chile.

Previo al concierto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la comunidad judía en Chile contra el músico para intentar censurar sus acciones o palabras durante los dos conciertos que ofreció este fin de semana.

Waters tuvo palabras para lo sucedido también en Argentina, país en el que hace unos días fueron canceladas sus reservas de hotel por declaraciones que fueron catalogadas como “antisemitas” por la comunidad judía trasandina.

“No me dejaron quedar en ninguno de los hoteles, lo cual es raro creo yo. La razón fue porque ellos y yo creemos cosas diferentes. Sé que lo saben, pero voy a decirlo igualmente. Yo creo en los derechos humanos igualitarios para todos mis hermanos y hermanas“, señaló energético, recibiendo un fuerte aplauso por parte de las decenas de miles de personas presentes. Entre la multitud, varias banderas de Palestina.

El espectáculo tuvo una puesta escena marcada por el clásico uso de animales inflables, en particular una oveja gigante que flotó por encima del público ubicado en la cancha de Monumental mientras Waters interpretó “Sheep”, tema de su álbum de referencia “Animals”, su homenaje al escritor y periodista George Orwell y su obra “Rebelión en la Granja”.

También hizo su aparición el ya clásico cerdo volador radiactivo con consignas como “You’re against the war right now”, “Resiste”, “No al fascismo” y “no lo escuchen, está loco”. Sobre el escenario, Roger Waters con una camisa de fuerza.

“Wish you were here”, “Conformtably Numb”, “Run Like Hell”, “Shine on you crazy diamond” y “Have a Cigar” fueron otras de las canciones que formaron parte del repertorio propuesto por el exbajista de Pink Floyd.

Para los más fanáticos de la banda británica, Waters desplegó además múltiples imágenes de las primeras etapas del conjunto, acentuando la figura del primer guitarrista y vocalista del grupo Syd Barret (1946-2006), con quien inició el proyecto.

El setlist de Roger Waters en Chile