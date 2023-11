Roger Waters se presenta este fin de semana en Santiago junto a Rosa Quispe e Inti Illimani

Tras un recurso de la comunidad judía contra el show que fue rechazado, Roger Waters ya está en Chile, con conciertos programados para el próximo sábado 25 y domingo 26 de noviembre en el Estadio Monumental. Con la emoción en aumento, detalles cruciales han sido revelados para los fanáticos ansiosos por disfrutar de estas actuaciones históricas.

Los últimos boletos para “This is not a drill” están disponibles para aquellos que aún no han asegurado su lugar. Una nueva ubicación, “Océano vista parcial”, se ha agregado para la venta exclusivamente a través de Ticketmaster. Esta es otra oportunidad para sumergirse en la magia y el discurso musical del líder de Pink Floyd.

Horarios

Apertura puertas: 17.00hrs.

Special Guest: 19.45hrs. (sábado 25: Rosa Quispe/ domingo 26: Inti Illimani)

Roger Waters: 21.00hrs.

Rosa Quispe, cantautora, poeta y académica Aymara, dedicada a promover la cultura andina entre mujeres y jóvenes, fue elegida por Roger Waters para abrir su show del día sábado 25.

Además, en su último viaje a Chile, en noviembre del 2018, Roger Waters se reunió con Joan Jara en un cálido encuentro. Esta vez no será posible, Joan partió hace pocos días, pero ella y Víctor estarán presentes este domingo 26 en el estadio Monumental ya que el grupo Inti Illimani ha sido invitado por el artista inglés para abrir el concierto de esa noche con un homenaje a la memoria de ambos en las canciones de Víctor Jara.

Accesos

Sectores numerados

Acceso Exequiel Fernández:

Diamante Lateral: 121 – 138

Diamante: 85 -120

Vip Top: 85 – 138

Vip Top Lateral: 139 – 150

Vip Platinum: 85 – 138

Vip Platinum Lateral: 139 – 150

Golden: 85 – 150

Silver: 85 – 150

Marathon:

Diamante Lateral: 31 – 48

Diamante: 19 – 84

Vip Top: 31 – 84

Vip Top Lateral: 19 – 30

Vip Platinum: 31 – 84

Vip Platinum Lateral: 19 – 30

Golden: 19 – 84

Silver: 19 – 84

Oceano

Movilidad Reducida

Rapa Nui

Avenida Departamental:

Magallanes

Magallanes Central

Cancha General

¿Cómo llegar al Estadio?