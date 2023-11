Abogado de Eduardo Frei y las 100 operaciones con Factop: “Nosotros sabíamos seis movimientos”

Un total de $3 mil 855 millones (es decir, casi 4 millones de dólares) pertenecientes a facturas de la sociedad de Inversiones Saturno SA, cuyos accionistas son el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su esposa, Marta Larraechea, pero que durante varios años fue administrada por Francisco Frei (actualmente condenado y en prisión), figuran en medio de un sistema de contabilidad informal de la empresa Factop, a la cual tuvo acceso El Mostrador, parte de cuyos detalles revelamos en esta segunda entrega.

Se trata de una planilla en la cual los hermanos Sauer y los encargados de la administración del factoring iban registrando las entradas de facturas que les llegaban, el monto de las mismas, la fecha de entrega y la de vencimiento, así como el monto total del documento y el porcentaje de este que quedaba para el factoring, que oscilaba entre un 1 y un 2%, dependiendo del caso.

Además, el registro indica también el destino final de la factura, que a su vez era refactorizaba; es decir, cedida para su cobro a otro factoring o empresa de cobranza. De ese modo, en el listado aparecen facturas de Saturno S.A. vinculadas a Euroamérica, Nuevo capital, Finameris, Tanner y también Almadena, empresa que es importante en todo el entramado, pues en la causa que se investigó ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, en la cual resultó condenado Francisco Frei Ruiz Tagle aparecía una operación entre Factop y Almadena, por un total de 80 millones de pesos, pero en esta planilla se aprecian cuatro, por 87,5 millones de pesos en total.

Sin embargo, no son las únicas operaciones. En realidad, los datos a los que accedió El Mostrador indican que Saturno efectuó a lo menos 100 operaciones de factorización con Factop, las que partieron el 06 de enero de 2015 y terminaron el 25 de julio de 2019, un mes antes de que Francisco Frei, quien administraba Saturno S.A. se autodenunciara.

Luego de ello se inició un largo proceso en el cual el expresidente Frei que querelló en contra de su hermano, por medio del abogado Juan Domingo Acosta, investigación que culminó con Francisco Frei condenado a cinco años de prisión efectiva, por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso y uso malicioso de instrumento público y privado falso.

Inversiones Saturno fue creada en 1988 y en 1989, debido a las actividades políticas de Frei, este dejó en la gerencia general de la empresa a su hermano Francisco, quien es ingeniero comercial, postgraduado en la Universidad de Chicago.

Sin embargo, como indica la querella presentada en su oportunidad por Acosta, en 2019 constataron que la forma de Eduardo Frei había sido falsificada. En el mismo libelo se explicaba que la obligación de Francisco Frei “era básicamente mantener el patrimonio” de Saturno S.A., por medio de inversiones en bienes raíces o en la inversión en fondos mutuos, por lo cual se trataba de una sociedad de “rentas pasivas”. De ese modo, “la sociedad no prestaba servicios, no vendía mercaderías y, consiguientemente, no existía razón para que ella emitiera ni recibiera de terceros facturas, ni contrajera deudas en bancos u otras instituciones ni realizara otras operaciones comerciales”.

Las operaciones sospechosas

Siempre según dicha querella, el 10 y el 18 de abril de 2019 Francisco Frei Ruiz Tagle, actuando como representante de Saturno S.A., aceptó dos letras de cambio por 40 millones de pesos cada una, a la orden de Almadena S.A., las que fueron endosadas a Tanner Servicios Financieros, firma que luego se las endosó a Factop, sin que exista justificación para que Saturno hubiese aceptado dichas letras de cambio.

En la contabilidad a la cual accedió El Mostrador aparecen dichas operaciones, pero las fechas difieren: aparecen el 21 de junio y el 03 de julio de 2019. Al costado se indica, efectivamente, “Tanner”, y además se señala también “inter”, lo que podría corresponder a un tercer endoso.

Sin embargo, hay otras dos operaciones también con Almadena, que son por 40 millones de pesos (el 25 de julio) y por 35 millones más (el 30 de julio), donde también se menciona a Almadena, así como a “inter”, aunque en una de las operaciones, la relacionada con los 35 millones, se indica al lado de ella “ok”.

Al respecto, el abogado Acosta señaló a El Mostrador que “como todo el mundo sabe, Francisco Frei se encuentra privado de la libertad, cumpliendo una condena, y confeso, porque utilizó a Saturno durante muchos años para financiarse él y su negocio, sin conocimiento, y a espaldas de su hermano”.

Una de las formas en que Frei endeudó a Saturno, precisa, fue emitiendo facturas, letras de cambio, etc.”, algo que no tenía por qué hacer, dado que “Saturno no es una sociedad operativa, es una sociedad, simplemente, de inversiones”.

Sin embargo, no esconde su sorpresa al conocer las existencia de las 100 operaciones entre Saturno y Factop, pues señala que “lo que nosotros sabíamos es que habían vigentes en Factop cuatro letras de cambio y dos facturas, emitidas de esta manera irregular, delictiva, por parte de Francisco Frei, usando Saturno”.

En dicho sentido, indica que “no hay ninguna relación con don Eduardo Frei” y asevera que “una vez que tengamos conocimiento de cuáles son estas operaciones, y sepamos si existió un perjuicio… tengo la instrucción de querellarme”. Del mismo modo, el profesional aseveró que Francisco Frei hacía “una redondilla” o “una bicicleta”, dado que iba pagando las operaciones con los dineros que obtenía de otras operaciones.