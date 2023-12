Senadora Vodanovic: “El texto propuesto es mucho peor” que la actual Constitución

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la propuesta constitucional que se votará en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, asegurando que no soluciona los problemas de la gente y que es peor a la actual Constitución.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler dijo que “las últimas encuestas que hemos conocido, dan cuenta de que sigue habiendo una brecha bastante importante entre el A favor y el En contra”.

Esto, a su juicio, se debe a que “es un texto que finalmente ha mostrado lo que hemos dicho, que es un texto que no soluciona los problemas. Y también que la gente está bastante cansada. Eso es lo que uno recibe en la calle, cuando estamos conversando, en los lugares donde se organizan conversatorios, diálogos, la gente te dice eso”.

“Lo hemos dicho todos desde el oficialismo, que nosotros el 17 de diciembre damos por concluida esta etapa de debate constitucional, de cambio constituyente, y que vamos a dejar aquí los procesos, porque finalmente no son procesos en que se haya logrado incorporar a la ciudadanía, y lograr esta unidad que se buscaba a través de una Nueva Constitución”, agregó.

“Es un texto que no une a las personas, que no une al país. Imagínate, ayer sale Rojo Edwards de Republicano. ¿De qué te da cuenta? Que ni siquiera dentro de la derecha, de quienes hicieron esta constitución, el propio Partido Republicano tiene acuerdos. Es decir, estamos más divididos que cuando empezó este proceso constituyente. De manera tal que el primer objetivo de él, que era lograr una cierta unidad, no se cumple. Entonces, no veo el entusiasmo de la gente por aprobar este texto”, dijo.

Según Vodanovic, tiene “certezas” de que en el próximo plebiscito ganará la opción En contra, precisamente por la división que provoca el texto constitucional elaborado por Republicanos.

“Ellos dividen el país entre buenos y malos, entre ellos que serían los verdaderos chilenos y el resto. Entonces, yo creo que también a la ciudadanía no le gusta eso, no le gusta esa actitud belicosa, confrontacional, sino que más bien entienden que a través de esta Constitución, de este texto, no se van a solucionar los problemas que pueden causar el enojo, la rabia o la molestia. Por lo tanto, me tiendo a pensar que ese voto va a ir al en contra”, explicó.

“El gran problema que tenemos es que tenemos un texto vigente, que es el texto contra el que hemos levantado nuestras banderas por 40 años para cambiarlo y que hoy día va a quedar vigente. Ese es el problema de fondo”, explicó. “No es el texto que nos satisface, no es un texto que proteja a la ciudadanía, no es el texto que permite que el Estado dé apoyo suficiente”, añadió.

Sin embargo, dicha Constitución “es un texto que, enfrentado al que se le propone al país, la propuesta actual es un texto mucho peor“, criticó. Esto, porque respalda a las AFP, pone en riesgo interpretaciones judiciales, y termina con instituciones que han dado resultados, entre otros cuestionamientos.

“Tiene problemas políticos, pero también tiene problemas jurídicos importantes este texto que se propone, de

aplicación jurídica muy grave, y que eso finalmente hace que nosotros estemos por la oposición en contra”, cerró.