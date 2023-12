Exdirector de Aduanas dispara contra comisión de seguridad portuaria por escáner de San Antonio

Pese a que el informe de la Comisión Investigadora sobre Resguardo y Fiscalización de la Seguridad Portuaria de la Cámara de Diputadas y Diputados señala que la interrupción del funcionamiento del escáner de contenedores en el Puerto de San Antonio durante siete meses fue principalmente resultado de una solicitud de reducción presupuestaria realizada en su momento por el exdirector de Aduanas, José Ignacio Palma Sotomayor –nombrado por el ex Presidente Sebastián Piñera–, cercano a RN y a la UDI, el aludido asegura que los parlamentarios llegaron a “conclusiones erróneas” y no abordaron con la debida profundidad la problemática que analizó.

Palma Sotomayor afirma que no fue consultado por la comisión y que incluso estaba dispuesto a aportar, pero su defensa va más allá de la citación y se lanzó contra la instancia parlamentaria. En declaraciones a El Mostrador, el exdirector de Aduanas sostuvo que el escáner, al año 2020, ya había cumplido su vida útil y era necesario su reemplazo, para lo cual se requería contar con las asignaciones presupuestarias correspondientes.

El abogado de profesión recalcó que el servicio no contaba con recursos suficientes en los presupuestos aprobados para los años 2020 y 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, debido a los efectos en la economía del estallido social y la pandemia del Covid-19. El tema es que hay un oficio en el que su administración solicita dar término a los contratos con las empresas que realizaban la mantención de los escáner de las aduanas de Valparaíso, San Antonio y Antofagasta.

Dicho oficio es refutado por el exdirector de Aduanas, quien afirma que el documento “buscaba suspender la ejecución del contrato de mantención vigente con el objeto de ampliar los alcances del mismo, mejorar y maximizar recursos y no para eliminar herramientas, todo lo anterior con el fin precisamente de incluir cláusulas y obligaciones al prestador para sostener la continuidad operativa de las herramientas escáner con mayor efectividad a lo que a esa fecha obligaba el contrato”.

Lo cierto es que el camión escáner dejó de operar, según Palma Sotomayor producto de su obsolescencia y falta de repuestos, en 2021, época en que la exdirección de Aduanas ordenó trasladar el camión escáner que servía en un Puerto de Talcahuano al Puerto de San Antonio. Esto provocó que los puertos del Bío Bío se quedaran sin camión escáner para detectar mercancías por un tiempo.

El diputado Jorge Brito (RD) y presidente de la comisión de seguridad portuaria había señalado a este medio que José Ignacio Palma Sotomayor fue quien solicitó la rebaja del presupuesto, la que de hecho fue autorizada. El parlamentario resaltó que, a los tres meses, el escáner dejó de funcionar por falta de mantenimiento tras la reducción presupuestaria. Luego, “se saca el escáner del Biobío, se trae a San Antonio, tras siete meses sin escáner en San Antonio, acto seguido se registra contrabando en el Biobío”, fustigó parlamentario.

Palma Sotomayor menciona que el informe de la comisión alude a hechos ocurridos durante el año 2022, con posterioridad a la fecha en que dejó el cargo de Director Nacional de Aduanas (lo que ocurrió en marzo de 2022), y desliza una crítica hacia la actual autoridad por mantener parte de sus decisiones. Dijo que las nuevas autoridades del servicio adoptaron la misma decisión que un año antes había implementado él, esto es, trasladar a San Antonio el camión escáner que servía en Talcahuano, lo que en su opinión era la decisión más apropiada, considerando los riesgos de uno y otro puerto.

Así las cosas, Palma Sotomayor cuestiona las declaraciones del diputado Brito, las que a su juicio tienen una intención política “que no debería contaminar un tema de alta complejidad técnica y de suma trascendencia para la seguridad fronteriza del país”.

De todas formas, el exfuncionario de Aduanas plantea que contar con más herramientas escáner para la revisión de cargas es muy útil, pues fortalece las capacidades de fiscalización del servicio, y coincide en que se debe fortalecer la “inteligencia de los datos” que surge de la información de las operaciones de comercio exterior y de otras fuentes que alimentan los procesos analíticos (aportes de información de las policías y Ministerio Público, por mencionar dos) materia que según su entender no ha sido abordada adecuadamente, “ya que al parecer el esfuerzo de las autoridades actuales está centrado solo en la compra de equipos, descuidando el fortalecimiento de los sistemas integrados de inteligencia”.

Diputado Brito: “Los números no mienten”

Para el diputado Jorge Brito (RD), titular de la instancia parlamentaria cuestionada por el exdirector de Aduanas, “los números y los hechos no mienten”, y tampoco las resoluciones de modificación presupuestaria que fueron expuestas en la comisión.

El parlamentario detalló que la sesión efectivamente consultó a la Dirección Nacional de Aduanas respecto al presupuesto para el mantenimiento del mencionado escáner, dado que llamaba la atención lo bajo que fueron en unos años. “Uno de los ajustes de la anterior dirección fue disminuir el presupuesto de mantenimiento, sin garantizar la continuidad de las operaciones de fiscalización en el camión escáner”, sentenció el representante de la Región de Valparaíso.

El diputado Brito remarcó que eso es lo grave y lo que permitió que estuviera durante siete meses el puerto de San Antonio sin escáner y durante varios otros meses en el Biobío.

El legislador enfatizó que la comisión no solo se centró en el funcionamiento del camión escáner, también apuntó a que “más de 100 cupos de funcionarios del servicio que estaban autorizados no se llenaron porque no se llevaron adelante los procesos”. Eso, concluyó, “iba en desmedro de las capacidades de fiscalización en un ítem tan importante como es el control aduanero de los puertos”.

Diputado Celis pide aclarar funcionamiento de nuevo escáner en San Antonio

El diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis ofició a la actual Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, respecto de la puesta en marcha del nuevo camión escáner, adquirido por una suma de 3.200 millones de pesos, para las labores de fiscalización de la carga y las operaciones aduaneras en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso.

En específico, el parlamentario pidió un informe en el cual se le entreguen detalles sobre cómo ha funcionado el camión escáner —cuya llegada fue anunciada sin indicar fecha— y la evaluación de su eficacia en la detección de contenido de los contenedores. Además de indicar los periodos durante los cuales el camión escáner ha estado operativo desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha actual, también se le solicitó a Aduanas proporcionar información detallada sobre la cantidad de turnos diarios del camión escáner y la distribución de estos a lo largo de la semana.

”Incluso en caso de que el camión escáner no haya estado operativo en algún periodo, pedí información detallada sobre las razones detrás de su no funcionamiento. Y si al momento de recibir esta solicitud el escáner no está funcionando, detallar la causa y una estimación de cuándo se espera que se reanuden las operaciones, porque es una herramienta clave, por ejemplo, para la detección de Fentanilo y no la podemos desaprovechar.” señaló el diputado Celis Montt.

Además, el parlamentario RN, también miembro de la comisión investigadora de seguridad portuaria comentó que “la información solicitada es crucial para evaluar la efectividad y la inversión realizada en este equipo, así como para informar adecuadamente a la comunidad sobre el estado de las operaciones aduaneras en el Puerto de San Antonio”.

Justamente entre las propuestas de la ya finalizada Comisión Investigadora de Seguridad Portuaria, se destacó la necesidad de tener en todos los pasos fronterizos tecnologías no invasivas, especialmente escáneres, para prevenir delitos como narcotráfico, falsificación e incluso trata de personas, mejorando la eficiencia en la revisión de la carga y evitando la contaminación de la carga en tránsito.

Al respecto el diputado Andrés Celis indicó que “es fundamental la implementación de medidas para la detección y sanción de delitos relacionados con el ingreso de nuevas drogas, como el Fentanilo, por ejemplo. Y entre estas iniciativas resulta clave contar con más camiones escáner, pero también supervigilar su funcionamiento porque no sacamos nada con tener tecnología sino la ponemos en marcha. Por supuesto también es crucial el personal capacitado y la coordinación entre servicios para mejorar la seguridad portuaria, que son cosas que planteamos en las conclusiones de la comisión investigadora. No podemos permitir que los puertos sean aprovechados por el crimen internacional. Tenemos que reducir el riesgo de que los contenedores marítimos se usen en el tráfico drogas y crimen organizado, actividades ilícitas que queremos combatir”.