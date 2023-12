Exministra Barría: Isapres “fracasaron” y tienen que transformarse en sistemas complementarios

La exministra de Salud, Soledad Barría, se refirió al presente de las Isapres y la ley corta que definirá buena parte de su futuro. Al respecto, dijo que las Isapres son un sistema que “fracasó” y que deben transformarse en sistemas complementarios.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la extitular de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet señaló que ella está a favor de un sistema universal de salud, y los que tienen recursos paguen adicional para tener un seguro complementario, donde yo creo que se tienen que ir transformando las Isapres”.

Sin embargo, añadió, Barría cree que “el sistema ya fracasó. En eso estoy con el doctor (Jaime) Mañalich, en el sentido que no es que vayan a quebrar las Isapres. El problema es que cada vez tienen menos gente, porque no han sido capaces de orientarse a la salud como debiera ser lo de la seguridad social”.

“No han sido capaces de transformar sus modelos de negocio ni de atención de tal manera de ser viable”, agregó.

Según Barría, hayt “sistemas prácticamente universal en todos los países del mundo. Cuando se pregunta si hay un sistema que tiene como en Chile hoy día, la última contabilidad creo que es 16,2 millones (en Isapres). O sea, más del 82% de la población está. Y si usted va a regiones, cerca del 90% de las personas está en Fonasa”.

“Entonces yo creo que eso es un problema. Es un fracaso de las Isapres. Y yo creo que es importante que ellos asuman que tienen que ir transformándose hacia sistemas complementarios más que seguir batallando. Pero en esta cosa concreta creo que hay que darles el tiempo para ir haciendo eso”, añadió.

“Creo que no pueden quedar en la indefensión esas 2.800.000 personas que hoy día están en Isapres y hay que asegurar un tránsito tranquilo. Por eso yo voy por la aprobación de la ley corta.

Voy 10 años más a las Isapres, con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero me parece que eso le va a dar la tranquilidad a las personas para poder hacer este tránsito”, cerró.