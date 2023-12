El round de Matthei y Bachelet a días del plebiscito: alcaldesa acusó “desfachatez” de expresidenta

A 11 días del plebiscito constitucional, la alcaldesa de Providencia y potencial candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), respondió a la carta de un grupo de mujeres lideradas por la expresidenta Michelle Bachelet. En ella, acusan que la propuesta de nueva Constitución que lleva la marca del Partido Republicano pone en riesgo la ley de aborto en tres causales. También señalan que el término “que se jodan”, usado en la franja del A Favor, alude a las mujeres.

“Por nosotras, por ellas”, se titula la misiva firmada por 63 políticas y académicas, entre ellas la exmandataria. “No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta ‘que se jodan’ (…) La respuesta despectiva de ‘que se jodan’ no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas”, señala el escrito de las mujeres que apoyan la opción En Contra.

Matthei dijo que “es una desfachatez y me duele que una expresidenta de la República caiga en este tipo de mentiras. Que alguien vaya a decir que el ‘que se jodan’ se hace hacia las mujeres, perdón pero es una mentira y es un abuso tan grande de la verdad. Lo único que le digo es que me duele, porque los Presidentes y los ex Presidentes también debieran tener un comportamiento que básicamente sea leal con el pueblo”.

“Estoy total y absolutamente convencida que es fake news”

Sobre el tema del aborto, la jefa comunal recalcó que “para todas las mujeres es muy importante, estemos o no estemos en edad de tener niños, es de verdad muy importante decir el ‘Estado nos puede obligar a algo en contra de nuestra voluntad o no’. Para mí por lo menos, es absolutamente inaceptable que el Estado te quiera olvidar a tener un hijo que ha sido producto de una violación, no se puede, y en esto estamos todos de acuerdo”.

“Por lo tanto, lo que a nosotros nos duele es que se esté mintiendo de que el proyecto efectivamente pondría en riesgo esto, porque no lo pone”, añadió la edil de Providencia.

Cabe mencionar que la propuesta constitucional que se votará A Favor o En Contra el próximo 17 de diciembre establece el derecho a la vida y la protección de quienes están por nacer para todas las personas. El pleno del Consejo Constitucional —cuya mayoría eran militantes republicanos— aprobó esta norma, que según aquellos que rechazan el texto, podría llevar a declarar inconstitucional la normativa vigente sobre la interrupción del embarazo en tres causales.

Matthei recordó: “yo en un momento fui muy clara, dije que ‘si esto seguía así, yo lo iba a votar En Contra y lo dije públicamente y ahora cuando digo que voy a votar A Favor es porque estoy total y absolutamente convencida que es fake news, porque hay algunos que hablan y hablan de las fake news y mienten y mienten y siguen mintiendo”.

“La verdad es que el aborto en tres causales no está en peligro y además hay muchos otros derechos que se instalan por primera vez en un proyecto de Constitución que es, por ejemplo, el derecho tan elemental de que si hacemos el mismo trabajo mujeres que hombres nos paguen lo mismo y si hay alguien que está enfermoso nos ayuden en el cuidado”, sentenció la jefa comunal.

Además, Matthei, junto con otras mujeres a favor del cambio constitucional, enviaron una carta a El Mercurio asegurando que el texto constitucional no pondrá en riesgo la actual ley de aborto. Al mismo tiempo, resaltaron otros “aspectos centrales” para la vida de las mujeres que están contemplados en la propuesta.

Carta de las mujeres del A Favor by El Mostrador on Scribd

Bachelet merece todo el respeto

En medio de un volanteo protagonizado por “Chile En Contra” en pleno centro de Santiago, la vocera del comando, Antonia Rivas, arremetió contra la alcaldesa de Providencia por sus dichos contra la expresidenta Michelle Bachelet.

“Me parecen lamentables las declaraciones de la alcaldesa Matthei. Creemos que Michelle Bachelet se merece todo el respeto, no solo por ser expresidenta de la República, sino también por el rol que ha tenido en asegurar los derechos de este país”, sostuvo Antonia Rivas.

“Encontrar que las normas representan un retroceso para Chile no es hacer un abuso o interpretación errónea, es simplemente nuestro deber y nuestra responsabilidad con este país”, agregó la abogada UDP.

La eventual aparición de Bachelet en la franja del En Contra

Al ser consultada sobre la posible aparición de Michelle Bachelet en la franja televisiva, la vocera del comando del En Contra adelantó que “se vienen grandes sorpresas”.

“Esta es una campaña ciudadana que le habla a la gente y evidentemente la ex presidenta Bachelet es para nosotros un referente importante en la defensa de los derechos para las mujeres”, cerró Rivas.

Por su parte, otro de los voceros de “Chile En Contra”, Alexis Cortés, expuso argumentos técnicos para explicar por qué consideran que el texto constitucional está mal diseñado.

“Este texto viene con fallas de fábrica, no cumple con aquello que promete y crea problemas donde no los hay (…) por ejemplo, disminuyendo las capacidades de los municipios de tener recursos para invertir en mayor seguridad en la medida que pone en riesgo el fondo común municipal que depende casi en un 60% de las contribuciones”, afirmó Cortés.