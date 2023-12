Michelle Bachellet: “No queremos que nadie se joda en nuestro país”

La ex Presidenta de la República, Michelle Bachellet, ha sido un rostro de la opción En contra de la propuesta de nueva constitución que se plebiscita el próximo domingo 17. A diferencia del proceso anterior, participó desde mucho antes y de manera más pública en el debate y, a pocos días del plebiscito, no ha dejado la discusión de lado. Al contrario, esta semana tuvo apariciones en entrevistas de televisión, en la franja electoral y hoy escribió una columna de opinión en donde desglosa sus razones para ir por dicha opción.

“El próximo 17 de diciembre tenemos que ir a votar con la convicción de que la opción que elijamos nos permitirá como país concentrarnos en los desafíos que aquejan a las personas hoy, y que nos permita, con mayor unidad, llegar a acuerdos que nos aseguren un futuro más próspero para todos y todas. No queremos que nadie se joda en nuestro país”, escribió la ex Presidenta en su columna publicada en El País.

Bachellet indicó que uno de los grandes vicios de esta propuesta radican en que “repite los mismos errores del proceso anterior”, dice, puesto que “refleja los intereses de un solo sector político” y, además ,”según los expertos, tiene deficiencias técnicas graves y podría llevar a un alto riesgo de judicialización”. Sin embargo, la ex Presidenta enfocó sus argumentos los siguientes puntos: derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, salud, pensiones, contribuciones y seguridad.

Sobre el derecho a la mujer, explicó que se le pone límites al debate sobre “la igualdad salarial los derechos reproductivos o la participación igualitaria”. A pesar de que Karla Rubilar y Evelyn Matthei dijeron que la ex Mandataria mentía al decir que el aborto en tres causales estaba en riesgo con esta propuesta de nueva Constitución, Bachellet insistió y expuso: “La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional por la norma que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer”; y por la norma que establece que “niño es todo ser humano menor de 18 años”.

Además, indicó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes “no están garantizados explícitamente en esta propuesta” y que es preocupante, particularmente “si pensamos en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o abandono”, apunta la ex Presidenta.

Otro argumento que establece Bachellett es que la propuesta “se constitucionaliza el modelo de las Isapres y el derecho a la salud se condiciona a la capacidad económica de las personas”; las pensiones quedan atrapadas, pues el texto “impide reformar el sistema para que otorgue pensiones dignas” y califica como una norma “regresiva” el hecho de que se elimine el pago a las contribuciones dato que “isminuirá el Fondo Común Municipal que sirve a tantos municipios de escasos recursos para que tengan un mayor presupuesto, sin asegurar una manera cierta de reemplazarlos”.

Por último, la ex Presidenta expone que “las verdaderas preocupaciones de las chilenas y chilenos no se resuelven con este texto constitucional” y, en ese sentido, agrega que ” la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución”. La ex Mandataria asegura que “para hacer frente a ese desafío que trasciende a los gobiernos, se necesita la unidad de toda la sociedad”: En definitiva, hace un llamado a que “hoy los políticos se concentren en las prioridades de la ciudadanía: seguridad, empleo, salud, vivienda, educación, entre otras”