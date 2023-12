Senadora Gatica (RN) pasa la cuenta a Republicanos: “Ahora tendrán que sentarse a conversar”

La senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, le pasó la cuenta al Partido Republicano como uno de los responsables del fracaso del proceso constitucional, debido a que se negaron en generar acuerdos con los otros partidos de Chile Vamos.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la legisladora descartó que el líder de los republicanos, José Antonio Kast, pecara de arrogancia o de soberbia. “Yo por lo menos siempre he tenido una muy buena relación con él y siento que él siempre ha tratado de generar estos puentes, por lo menos conmigo ha sido así”, dijo.

Sin embargo, el problema es su entorno, según la senadora Gatica. “Republicanos tiene que entender, y yo creo que es el momento para que entiendan, de que ellos no van a poder solos, y que sí van a poder lograr buenos objetivos trabajando juntos con Chile Vamos”, añadió.

“Lamentablemente la estrategia que estaba teniendo Republicanos en este último tiempo era finiquitar a Chile Vamos y transformarse en el único partido de derecha. Y yo creo que así no se puede. En política uno avanza generando lazos, generando puentes, y no puede solo. En política uno tiene que generar esos nexos. Y obviamente que si existimos distintos representantes, ya sea más liberales, menos liberales, pero que todos representamos a un valor de la centro derecha, tenemos que conversar. Por lo tanto creo que Republicanos hoy día debiera, en este caso, sentarse en la mesa y conversar para lo que se viene en los futuros proyectos”, agregó.

Gatica insistió en que “si no conversamos todos, lamentablemente la izquierda nos va a pasar la cuenta. Y hemos demostrado también con creces de que cuando nuestro sector se une, logramos tener buenos resultados. Así que yo espero de que podamos tener buenas conversaciones con Republicanos, yo espero de que nos podamos abrir hacia el centro con Demócratas y Amarillos, y de esta manera formar una gran coalición, si al fin y al cabo para gobernarlos necesitamos a todos, a todos los que tengamos igualdad de opiniones, porque obviamente no vamos a coincidir en todos, pero cuando vemos que la mayoría de las opiniones del tema valórico, del tema de propuestas, de aquí para adelante para nuestro país, coincidimos, no tendríamos por qué empezar a cortar esta coalición”.