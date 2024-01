Suman y siguen reproches del progresismo judío de izquierda contra Jadue (PC) por “judeofobia”

Continúa la polémica que se abrió en sectores de izquierda, en el Partido Comunista y en el mundo de la cultura, luego de una alocución del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), durante la presentación del libro “Sionismo: la ideología que extermina”, del periodista Pablo Jofré.

En el lanzamiento, realizado el pasado 28 de diciembre, de acuerdo con la diputada Carmen Hertz (PC), el alcalde Jadue, uno de los presentadores, señaló: “Yo siempre discuto, con muchos de mis amigos que son judíos de izquierda, en una discusión muy fraternal, que para mí es una contradicción ser de izquierda y asumirse judío, porque ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido; entonces, si ya sois parte de un pueblo elegido, no creéis en la igualdad de todos los seres humanos ante nada. Aquí estamos ante una ideología que creo que es lo más nazi que he visto en mi vida”.

En una columna de opinión escrita por la diputada Hertz y Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019 (también presentador del libro), publicada este martes en El Mostrador, la legisladora y el laureado profesional rechazaron las expresiones de Jadue.

“Esta afirmación nos resulta inconcebible en alguien que conoce a muchas personas de origen judío, con quienes ha compartido tantas luchas y a quien le consta que carecemos de los prejuicios inaceptables que nos atribuye”, expresaron en la columna.

Sin embargo, la polémica escaló más. Durante la tarde del martes, 300 representantes de la comunidad judía de izquierda, no sólo del mundo político sino también de la cultura y la ciencia suscribieron una carta con duros cuestionamientos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y lo acusan de “judeofobia”.

“Frente a las graves declaraciones del alcalde de Recoleta, Sr. Daniel Jadue, sobre una supuesta contradicción entre ser judío y ser de izquierda, porque ser judío es parte de una concepción supremacista, los abajo firmantes manifestamos nuestro total rechazo a esta manifiesta expresión de judeofobia. Estas declaraciones no sólo manifiestan ignorancia conceptual y pobreza intelectual, sino que intentan borrar la histórica contribución que judíos, desde una perspectiva ética, ideológica o religiosa han hecho desde siglos, en la lucha por un mundo más humano, más justo y solidario.”, comienza la carta.

Y se añade: “No aceptamos que el compromiso de tantos judíos muertos, torturados y fusilados en nuestro país quede desacreditado por este infundio del señor Jadue. En el Cementerio Israelita existe un monolito a la memoria de tantos judíos cuyo sacrificio es testimonio de sus convicciones y de nuestro respeto a sus vidas. A pesar de estas expresiones de judeofobia seguiremos afirmando nuestra identidad judía y nuestros valores, que políticamente se expresan en posiciones progresistas y/o en la izquierda. Eso es parte de una identidad judía plural, diversa y amplia y no se detendrá frente a estas declaraciones, que revelan solo pequeñez y crean las bases legitimadoras de un antisemitismo, cuyo crecimiento nos preocupa”.

“En los últimos meses han recrudecido acciones y declaraciones de odio hacia los judíos, que buscan justificación en la guerra en Gaza. Quienes suscribimos esta declaración repudiamos sin ambages la violencia, destrucción y muerte de civiles inocentes, que ha tenido lugar en Gaza e Israel y respetamos el pleno derecho del pueblo palestino a un Estado soberano, que pueda convivir con Israel en paz y seguridad”, concluye la declaración.

Entre los más de 300 adherentes de la misiva se encuentran los exministros Clarisa Hardy, Sonia Tschorne, Marcelo Tokman y Eduardo Bitrán; los diputados Carmen Hertz, Helia Molina Milman y Tomás Hirsch; el ex presidente del Banco Central Roberto Zahler, la exconvencional Patricia Politzer, el expresidente de la Fech, Andrés Fielbaum, entre otros.

Algunos representantes del mundo de la cultura que suscribieron la misiva fueron el director de televisión Sergio Riesenberg, la exproductora general de TVN, entre otros.

La versión de Jadue

Por medio de su cuenta de “X”, el alcalde Jadue salió a defenderse, diciendo que “respeto a Carmen y a Miguel, pero se equivocan. En la presentación del libro comenté el tipo de discusión que he tenido con amigos judios de izquierda. Alusión a los nazis no es a ellos sino a la ideología que desmenuza el libro. El video es claro!”, afirmó, agregando que “lamento esta falsa polémica y no acepto la cancelación que se busca a través de un medio de derecha, ampliamente replicado, mientras miles de inocentes siguen siendo asesinados por Israel en medio de una ocupación genocida!”