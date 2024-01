Ministra Vallejo confirma más reuniones con empresarios fuera de las “divinas comidas” de Zalaquett

Polémica en el mundo político han causado las reuniones que sostuvieron -primero- los ministros de Economía, Nicolás Grau, y la de Cultura y Medio Ambiente, Maisa Rojas, con empresarios pesqueros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett y sus “divinas comidas”, las que no quedaron registradas por Ley de Lobby. Y luego, las otras que sostuvieron en el mismo lugar otros secretarios de Estado, como el canciller Alberto van Klaveren.

Desde el Ejecutivo han intentado explicar estas reuniones y por qué no quedaron registradas. La última en dar explicaciones fue la ministra vocera, Camila Vallejo, quien defendió los encuentros y descartó que dichas instancias estuvieran sujetas a la Ley de Lobby.

“Uno puede tener opiniones de lo que debería cambiar en la ley, o si la ley es suficientemente estricta, o es un poco ambigua. Uno puede tener opiniones de la legislación vigente, pero lo que obliga a registrar por lobby, son las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de una autoridad”, indicó a radio Cooperativa.

En esa línea, Vallejo añadió que esta polémica no pone en entredicho el compromiso del Gobierno con la transparencia y probidad: “Una cosa son las reuniones para tomar decisiones a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente, lo que hemos llamado usualmente la cocina, y otras cosas son las instancias de encuentro de diálogo. No todo diálogo es lobby, no toda conversación es lobby y por eso la ley, y la discusión que hubo en el Congreso en su momento, tuvo que entrar a definir concretamente aquello”.

“La ley obliga a registrar reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión, o sea, para incidir en decisiones de la autoridad. Ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de las autoridades”, aclaró.

Una de las críticas que recibió el Gobierno tras la revelación de esta información, fue que no han dado a conocer los nombres de las personas que participaron en las distintas reuniones. Sobre esto también habló la ministra Vallejo, asegurando que “nuestros ministros, y es lo que nos han transmitido y han señalado públicamente, están totalmente a disposición de seguir explicando y comentando de qué se trató esto, como lo ha hecho el ministro Grau, como también se informó a un medio en particular, el medio Ciper, de lo que había sido la reunión de la ministra de Interior, de qué temas se habían abordado y lo mismo para los otros. Entonces, en eso vamos a ser totalmente transparentes”.

“No todos recuerdan quién estuvo, pero están a total disposición de contar de qué se trataron estas conversaciones, que además no son las únicas que han tenido. Nuestros ministros han tenido otras instancias de conversación y de diálogo donde comparten miradas”, añadió. Dichas conversaciones, acotó, no han sido a través de Zalaquett”, pero sí “con grupos de empresarios, donde se intercambian miradas, donde se explica cuál es la mirada del Gobierno en torno a la agenda de seguridad, en torno en su momento, a lo que era el proceso constituyente, o a las reformas y los cambios que hay que hacer en el país”.

“En un momento se exigía mucho al Gobierno que tuviera más conversación, más diálogo con el mundo empresarial. De hecho, se decía que nos costaba tener ese diálogo, o que éramos reticentes a tener ese diálogo”, cerró.