Dirigentes del PC: ministra Jara informó al Presidente y este dio luz verde para cena con Zalaquett

En el Comité Central y en la Comisión Política del Partido Comunista (PC) surgió una importante molestia con La Moneda por la asistencia de, a lo menos, seis ministros a los cheese & wine en la casa de Lo Barnechea del lobbista Pablo Zalaquett (UDI), no solo por asistir donde un militante gremialista, cuyo partido se ha opuesto a las principales reformas del programa del Presidente Gabriel Boric, sino además porque se hacían en un departamento particular y con las contrapartes sectoriales de las mismas reformas que la oposición objeta.

De hecho, el jueves de la semana pasada la diputada Lorena Pizarro (PC) hizo una durísima crítica a los que llegaron a la casa de Pablo Zalaquett de forma secreta, cuando preguntó: “¿Qué hacen ministros, diputados, senadores en casa del otrora alcalde UDI implicado casos de corrupción? ¿Qué hacen todos ellos reunidos con empresarios hambrientos de un Chile jugoso? (…) Las reuniones en la casa de Zalaquett son gravísimas, porque es decidir cómo será la vida de la gente, pero a espaldas de la gente. Nadie hace nada bueno a escondidas de la gente”, señaló la parlamentaria en el hemiciclo.

El tema es especialmente sensible porque, si bien durante todo el escándalo del caso Fundaciones distintos miembros del Partido Comunista se han jactado en privado de que es la única colectividad que nada tenía que ver en ello, la participación en las reuniones de Zalaquett de su militante Jeannette Jara, ministra del Trabajo, generó malestar en muchos cuadros del partido. Sin embargo, lo que tanto las bases como la diputada Pizarro parecen desconocer es lo que indican –bajo condición de anonimato– tres dirigentes de la cúpula del PC, con los cuales conversó El Mostrador. Estos exculpan de ese pecado a la secretaria de Estado, pues, como lo detalla uno de ellos, esta “informó al Presidente Boric del encuentro y este dio luz verde”, aludiendo a la reunión con representantes de las AFP, en la cual se habría abordado la reforma previsional.

No obstante, integrantes de las máximas instancias del PC consideran que el secretismo y el hecho de no registrarlo en la plataforma de Ley del Lobby fue un error “impresentable, poco estético e improcedente”.

Oficialmente, en la directiva del Partido Comunista no han manifestado de manera pública su malestar frente a las “divinas comidas”, pero para la colectividad es un hecho que huele mal para la ciudadanía y daña al Gobierno. En la bancada de diputados comunistas algunos apuntan en esa línea: “Desde que se conoció la primera reunión de carácter privado entre un lobbista, ministros de Estado y también empresarios, dijimos de manera categórica que este tipo de reuniones son improcedentes. Estos encuentros no deben realizarse bajo estas condiciones, sino que ajustarse a lo que determina hoy la ley, la regulación. En ese sentido, creemos que toda reunión o encuentro para acercar posiciones debe hacerse bajo el marco legal y bajo los estándares que esperamos para funcionarios públicos y altos cargos del Gobierno. Para mí, no hay nada que lo justifique y más ahora que se conocieron los nombres de las empresas con las que se reunieron. Esto es para todos y todas”, manifiesta la diputada Nathalie Castillo (PC) a El Mostrador.

La legisladora agrega que “los dichos del ministro de Justicia y de los ministros y ministras que han dado algún tipo de opinión sobre este caso responden a una vocería, a una idea de interpretar este tipo de encuentros desde del Gobierno. Espero que en una segunda oportunidad para acercar algún tipo de opinión o llegar a algún acuerdo se haga bajo la Ley del Lobby, en un espacio público y con total transparencia. (…) Precisamente para evitar cualquier malentendido”.

Por su parte, el diputado de la misma bancada (pero independiente), Hernán Palma, señaló hace algunos días que “tengo mucho cariño y respeto por la ministra, es una persona muy bien catalogada, incluso por distintos sectores, y esto es lo que en tenis se llama errores no forzados (…). Procesos de transparencia son indispensables para evitar que se establezcan conjeturas, porque uno no sabe lo que hablan las personas. Entonces yo sugeriría, en lo sucesivo, transparentar, porque evidentemente estamos en un momento crítico con el tema de las pensiones”.

La consulta previa

No obstante, un sector de la Comisión Política del Partido Comunista entregó su respaldo a la ministra del Trabajo, después de conocer sus explicaciones al presidente de la tienda, Lautaro Carmona, sobre el contexto en el cual concurrió donde Zalaquett. En el Comité Central explican que el apoyo –que no es unánime– a la secretaria de Estado se basa en la consulta que, indican, ella realizó al Presidente Gabriel Boric antes de asistir.