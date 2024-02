Caso Democracia Viva no suelta al Gobiero: Miguel Crispi declara como imputado esta semana

Fiscalía anunció la separación de la causa que involucra a Miguel Crispi (RD), jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda, de otras aristas del caso Democracia Viva.

El caso se originó a raíz de una querella interpuesta por diputados del Partido Republicano, en el que también figuran el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y la jefa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (RD).

La medida de separación de la causa respecto a Crispi se produce en un contexto de nuevas críticas provenientes del exseremi Carlos Contreras, quien, desde la cárcel, acusó al asesor de no informar debidamente al Presidente Gabriel Boric sobre el caso Democracia Viva. Además, coincide con la vuelta al trabajo del mencionado asesor tras su período de vacaciones.

A su regreso, Miguel Crispi no solo tendrá que enfrentar las críticas políticas, sino que también está citado a declarar en calidad de imputado ante el fiscal Cristián Aguilar, la que estaría fijada para este miércoles 21 de febrero.

La defensa de Crispi apunta a que la decisión de la Fiscalía de separar la causa se debe a que no existe relación directa con las fundaciones involucradas.

Según consignó La Tercera, durante sus vacaciones, Crispi mantuvo contacto con su abogado, Guillermo Chahuán, quien estaba al tanto de la posible citación del asesor como imputado a finales de febrero, junto con Jackson y Martínez.

Se espera que la comparecencia sea este miércoles, aunque posteriormente se indicó que podría ser el jueves o viernes de esta semana. Mañana, martes, se revisarán las cautelares de Contreras y del líder de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (RD), ambos en prisión debido al caso.

“Nada nuevo que agregar”

Lo cierto es que las declaraciones de Carlos Contreras han reavivado el escrutinio sobre Miguel Crispi, generando interrogantes sobre cuánto sabía realmente y si informó al Mandatario antes de la explosión pública del caso en junio del año pasado.

Por su parte, Crispi, quien ya hizo una declaración ante la comisión investigadora del caso Convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados, ha mantenido que solo tuvo conocimiento a través de rumores días antes de la publicación del caso en medios. Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que el Presidente Boric se enteró el mismo día de la divulgación por parte del medio antogafastino Timeline.

A pesar de las tensiones políticas y las acusaciones, quienes han hablado con Crispi aseguran que se mantiene sereno, y algunos incluso interpretan las declaraciones de Contreras como beneficiosas para su defensa.

Ante estas circunstancias, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó la posición del Ejecutivo, subrayando que la continuidad de Crispi en su cargo es una decisión exclusiva del Presidente Boric.

La ministra Vallejo destacó que las audiencias eran previsibles en el desarrollo de la investigación, pero el resultado final queda en manos de la justicia y los abogados de los implicados.

“La verdad es que no vamos a agregar nada nuevo, porque no hay nada nuevo que agregar. El asesor del segundo piso está hoy día con su abogado respectivo. Hay una investigación, hay audiencias, como en todo proceso judicial. Y no tiene ningún sentido responder cada cierto tiempo algo que es básicamente la misma situación, como sucede con los déjà vu”, acotó la secretaria de Estado.

El presidente del partido Revolución Democrática (RD), Diego Vela, se refirió a la situación de Miguel Crispi y a su citación para ir a declarar. Ante esto, destacó que desde su partido se ha ofrecido entregar los antecedentes y que no habrá espacio para “corrupción ni para impunidad”, valorando que la investigación esté avanzando.