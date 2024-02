Guarequena Gutiérrez: “El secuestro parece como si hubiera ocurrido en Venezuela”

Preocupación y temor por la situación de los venezolanos opositores a Nicolás Maduro en Chile, expresa la abogada y diplomática venezolana Guarequena Gutiérrez.

Su inquietud nace tras el reciente secuestro de un ciudadano venezolano en suelo chileno, identificado como Ronald Ojeda Moreno, un teniente en retiro con domicilio en Santiago y en calidad de refugiado político, pero también a raíz de las denuncias de desaparición forzada de colaboradores de María Corina Machado y de la expulsión por parte de Nicolás Maduro de una agencia de derechos humanos de la ONU a raíz de una sospecha de magnicidio.

En Chile, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público están a cargo de la investigación del secuestro de Ojeda Moreno, la cual ha sido decretada como secreta.

En conversación con El Mostrador, Gutiérrez indicó que nada se puede asegurar sin los resultados de la investigación que está en manos de la fiscalía chilena, aunque destacó la posibilidad de que pueda tratarse de un acto perpetrado por un “brazo armado” del régimen venezolano, más que un crimen organizado convencional.

Además, con cautela, sostiene que los hechos parecen haber ocurrido en Venezuela. A su juicio, “tal como actúa el régimen de Nicolás Maduro”.

-¿Qué impresión tienes del secuestro?

-Primero hay que decir que estamos asustado, porque lo que le pasó al teniente nos puede pasar a otros también. A varios que levantamos la voz, que somos caras visibles disidentes del régimen, obviamente esto nos da miedo porque nunca había ocurrido en Chile. En Venezuela, hay personas con miedo, hay personas secuestradas, hay personas de las cuales no se sabe su paradero y bueno, esto nos da miedo, porque hemos visto una escalada en la represión y en las torturas y en las acciones del régimen de Nicolás Maduro las últimas semanas.

-Iván Simonovis, exfuncionario de Juan Guaidó, denunció que el secuestro fue perpetrado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana e incluso compartió un video donde se ve a sujetos vestidos con indumentaria de la policía chilena, ¿apoyas esta tesis?

-Hasta este momento, no puedo manejar ninguna tesis, porque tenemos que esperar qué dice el Ministerio Público chileno, que está investigando, de forma secreta, pero se sabe que son cerca de cuatro personas que subieron en ascensor, el video no revela hechos, pero ciertamente crimen organizado no parece y pudiese ser un brazo armado del régimen de Nicolás Maduro, acá. Pero, si hubo una incursión en territorio extranjero de un brazo armado más que del crimen organizado, eso corresponde al Ministerio Público de Chile.

-¿Pero descartas que se trate de un secuestro vinculado al crimen organizado?

-Cuesta mucho creer que sea un secuestro por razones económicas de crimen organizado, él vivía en Independencia. De madrugada, sacarlo así de su casa, esto corresponde a los secuestros que ocurren en Venezuela. No se puede aseverar, pero es lo que dice Simonovis, experto en seguridad y quien dio la noticia en la mañana.

-Considerando la situación en Venezuela con la oposición y los funcionarios de la ONU expulsados, ¿cuál es el escenario de hoy?

-El régimen de Nicolás Maduro lleva a cabo una cacería de brujas, incluso en Colombia ya había ocurrido esto. En Chile, no lo habíamos visto, pero tampoco puedo decir que hemos visto algo, porque hasta ese momento, y no estoy aseverando que fue lo que ocurrió, hay que esperar la investigación del Ministerio Publico. Pero lo que sí podemos decir es que es raro, es confuso y se parece mucho al actuar de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, no parece un secuestro normal por razones económicas.

-¿Cuál es el estado actual de la oposición venezolana en este minuto?

-Hay una arremetida del régimen de Nicolás Maduro. Vimos que hace unos días expulsó a funcionarios de la ONU que levantaban información de lo que ocurre en Venezuela, como secuestraron también a Rocío San Miguel, que hasta ahora tampoco ha visto a sus abogados.

Cabe mencionar que, esta semana, activistas y opositores se concentraron frente a la Embajada de España en Venezuela, en Caracas, para pedir la liberación inmediata y plena de la abogada y activista de derechos humanos venezolana y con nacionalidad española Rocío San Miguel, detenida hace 12 días y acusada por la fiscalía venezolana de estar vinculada con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

-¿Qué te parecen las medidas del gobierno chileno?

-Se necesita protección para quienes somos disidentes y estamos fuera y estamos contra el régimen de un violador de derechos humanos, se necesita protección. No todo el mundo que entra puede pedir refugio, pero las personas que son realmente solicitantes de refugio deberían tener la atención y la protección que corresponde. Esta persona tenía tiempo en Chile, no llegó hace poco, el refugio dice que fue aprobado a finales del 2023, pero cuando tú solicitas refugio, antes tienes varias cédulas de identidad y varias visas temporales mientras analizan tu caso.

Quién es Ojeda Moreno

Las autoridades venezolanas arrestaron a Ronald Ojeda Moreno en abril de 2017 junto con otros tres militares por su implicación en actos con “fines conspirativos y planificación de acciones terroristas”. Los cuatro fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.

Según consignaron medios locales, Ojeda y compañía se adscribían al autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, que suscribió un documento en el que desconocen a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ojeda Moreno escapó en noviembre de 2017 durante un traslado y aseguró haber sido sometido a torturas durante su estancia en prisión. Un año después, el gobierno de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos él. Esto fue ratificado en enero recién pasado.

El exmilitar alcanzó cierta notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente a La Moneda para exigir la liberación de presos políticos.

El Gobierno de Chile le concedió asilo político en 2023 y más recientemente, ya en 2024, el régimen de Maduro lo volvió a nombrar “traidor a la patria” y lo acusó de participar en una conspiración conocida como el plan “Brazalete Blanco” consistente en atacar una base militar venezolana y asesinar al mandatario.