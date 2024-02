Los sondeos que financió Torrealba con las platas de Vitacura

La declaración del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, cuando salió de la cárcel para ir a recluirse a su domicilio, dejó a varios nerviosos. “Esto recién comienza”, señaló “el Tronco”, haciendo alusión a su última declaración en Fiscalía y que motivó la apertura de una nueva carpeta investigativa, por platas políticas. En esta declaración, Torrealba señaló que durante el año 2016 platas municipales se destinaron a pagar sondeos de opinión de candidatos de su sector político, no necesariamente de su comuna.

Fuentes que una vez fueron cercanas al alcalde –formalizado por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, fraude al fisco por $760 millones y delitos tributarios por al menos $174 millones– sostienen que Torrealba está solo, que le quedan pocos amigos, y que necesita cooperar para sumarse atenuantes que sean válidas en un juicio oral, o requisitos indispensables para un eventual juicio abreviado.

Como prueba de la soledad del exhombre fuerte de Vitacura están las hipótesis que, desde su propio sector político, se levantan para explicar el destino de las platas municipales que fueron a parar a las arcas de distintas empresas de encuestas de opinión. Según fuentes de Chile Vamos, con esas platas Torrealba mandó a confeccionar sondeos de candidatos presidenciales, parlamentarios del sector oriente de la capital, así como postulantes a alcaldes de la RM y La Araucanía, que integraban la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

“Para él la ACHM era clave, porque esta es un nutriente de candidatos, tanto para alcaldes, concejales y parlamentarios. Al interior de la asociación se hacen encuestas, focus groups y se sabe qué alcaldes pueden ganar la reelección, qué concejales se van o pueden ser alcaldes. Entonces, desde el punto de vista político, ahí están las líneas de base municipal, circula mucha información y los distritos están compuestos por comunas, por lo que ahí se pueden definir apoyos para candidatos o estrategias de campaña. Por eso financiaba viajes para la ACHM”, afirma un dirigente que trabajó con Torrealba.

Desde su puesto de vicepresidente de la ACHM, Torrealba tenía un particular interés por realizar actividades desde esta entidad con los candidatos a alcaldes de La Araucanía y la Región Metropolitana.

Según el Diario de La Araucanía, otra de las comunas donde en 2016 hubo encuestas pagadas con dineros de Vitacura fue Traiguén. De acuerdo con la publicación, poco antes de las municipales de esa época, se midió a la concejala Rossana Rathgeb con el alcalde en ejercicio ese año, Luis Álvarez.

La definición del candidato de Chile Vamos por Traiguén en 2016 estuvo complicada, ya que en primera instancia se había nominado al exalcalde Luis Álvarez, entonces militante de la UDI. De acuerdo con el matutino regional, una encuesta daba como ganadora a Rossana Rathgeb, concejala y familiar del diputado Jorge Rathgeb, de modo que terminó siendo ella la carta de Renovación Nacional y el exalcalde fue como independiente, por fuera del pacto de RN y la UDI. Sin embargo, pese a que resultó electo Ricardo Sanhueza (ind-PPD), Álvarez duplicó a su contendora de derecha.

En RN y la UDI también hay versiones acerca de que Torrealba hacía mediciones en “el sector oriente” de la Región Metropolitana, en comunas al margen de Vitacura.

“Yo supe que él reconoce justamente que con recursos municipales financió encuestas. Por lo que me dijeron, fueron para el sector oriente. Yo tampoco supe nunca esos resultados, no supe de la existencia de esas encuestas, no sabía que lo había hecho. (…) Evidentemente ahí hay un gasto municipal que está mal empleado, los recursos municipales no son para hacer encuestas políticas de posicionamiento frente a una campaña”, señaló a El Mostrador el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

Piñera, Allamand, Terrazas y familiares

Palacios, uno de los pocos alcaldes del sector oriente que aceptó conversar del caso Torrealba, se convirtió en la máxima autoridad de La Reina en 2016, luego de vencer al jefe comunal en ejercicio, Raúl Donckaster (DC), quien en 2012 había, a su vez, derrotado a Luis Montt (ex-RN), uno de los alcaldes más cercanos a Torrealba entre 2000 y 2012.

Fuentes que tenían cargos al interior de RN señalan que desde el entorno de Torrealba se comenta –tras sus recientes declaraciones acerca de que “esto recién comienza”– que el exalcalde y fundador de Renovación Nacional mandaba a confeccionar encuestas para medirse a sí mismo contra posibles contendores meses antes de cada reelección.

“Torrealba mandó durante todo el 2015, 2016 y 2017 a hacer encuestas donde se medía él con el concejal de Vitacura Rodolfo Terrazas. Le tenía temor a Terrazas, porque traía una campaña ciudadana donde denunciaba que Torrealba quería perpetuarse en el poder, que estaba casado con Carol Bown, la exconvencional de la UDI, que en el primer Gobierno de Piñera había sido cercana a Chadwick y subsecretaria de Carabineros. La candidatura de Terrazas era amenazante para él y, aunque lo derrotó, el Tronco se desgastó ahí”, indica una fuente de Chile Vamos.

Otro dirigente del bloque opositor agrega que además Torrealba sondeaba a familiares y amigos en el sector oriente de la capital para posicionarlos como cartas al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados. Incluso, desde RN dicen no tener dudas: una de las mediciones fue para su sobrino, el exdiputado Sebastián Torrealba (RN), para posibles candidaturas como concejal y alcalde, y luego como parlamentario. También habría sondeado a la cuñada del exlegislador: la exconcejala de Lo Barnechea Macarena Silva.

Por último, aseguran las fuentes, su interés también apuntó a medir en 2016 candidaturas presidenciales. “Torrealba era bastante cercano a Allamand en 2016 y luego de las municipales medía sus posibilidades contra Sebastián Piñera en una elección presidencial. Él era entonces un gran impulsor del ‘municipalismo’, que era un concepto que inventó en la ACHM, y gran adherente a un regreso de Piñera a La Moneda. En ese sentido, parecía querer estar bien informado ante esa disyuntiva”, comenta un exlíder del bloque opositor.