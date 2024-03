Encuesta Signos: persiste incertidumbre sobre móvil en el crimen de Ojeda

La Encuesta Signos/El Mostrador puso al secuestro del militar venezolano refugiado en Chile en el centro de la interrogación sobre la contingencia política a medir. Que el teniente Ronald Ojeda fuera encontrado muerto y enterrado bajo losa en un campamento en Maipú, agrega un acento complejo y dramático a la crisis de seguridad que vive el país. Porque abre un conjunto amplio de aristas en variadas direcciones, que exigirán el máximo de acuciosidad investigativa para tener respuestas medianamente satisfactorias. He aquí lo que opinaba la ciudadanía sobre su secuestro en las horas previas al conocimiento de su asesinato.

Preguntados los encuestados “Respecto del secuestro del militar venezolano, Venezuela no ha dado ninguna respuesta oficial a Chile en ese caso. ¿Cree usted que el Gobierno de Venezuela está involucrado?”: el 57,1% respondió que Sí; el 23,8% respondió que No y el 19,1% No sabe.

Preguntados los encuestados “¿Cree usted que el gobierno ha actuado con la suficiente firmeza frente a Venezuela para ayudar a esclarecer este tema?”: el 24,1% responde que Sí; el 60,2% dice que No; y el 15,7% No sabe.

Reforzadas las preguntas anteriores con la siguiente: ¿Cree usted que las sospechas contra Venezuela sólo buscan crearle un mal ambiente a las relaciones diplomáticas de ambos países?”: El 61,3% de los encuestados responde que No; solo un 21% que Sí y un 15.9% dice No saber. Pero a continuación el 51,4 % de los encuestados señala que sería una buena medida de presión mientras dura la crisis llamar al embajador de Chile en Venezuela a informar (Dispositiva 7 de la Encuesta).

Como corolario de todas las preguntas anteriores se pregunta “¿Cree usted que hay células extranjeras operando en Chile o es simplemente un “volador de luces” comunicacional?”: un 49% responde que Sí hay células; un 33,8% dice que es un “volador de luces”. Un 17,2% dice que No sabe.

El 70,3% no está de acuerdo con la medida del juez Daniel Urrutia de otorgarle a miembros del Tren de Aragua el beneficio de videoconferencias con sus familiares.

A su vez, preguntados los encuestados sobre si aprueba o desaprueba el desempeño del subsecretario del Interior en la crisis, el 52,5% Desaprueba, y un 40,1% aprueba, mientras que un 7,4% No sabe. Ello es un buen indicador de absorción de un tema difícil y mal evaluado en gestión gubernamental para el Subsecretario, considerando que fue el cargo político con mayor exposición en el tema, e incluso debió responder por el carácter y contenidos de una poco clara visita previa hecha por él a Caracas, según explicó “para un acuerdo de cooperación policial”.

La lucha electoral

En la competencia electoral presidencial, pese a que tiene una meta muy larga hasta el 2025, los aprontes sí contribuyen a perfilar los eventuales acuerdos para las generales locales de 2024, que no parecen fáciles pues lo que era claro hace unos meses, ya empezó a cambiar en diciembre pasado para todo el mundo.

En los front runners de la presidencial Evelyn Matthei aumenta su distancia de José Antonio Kast en los dos primeros lugares de la tabla. Esta semana Evelyn Matthei marca 30,6 puntos porcentuales, mientras que José Antonio Kast marca 12,9 puntos porcentuales. Carolina Tohá (8,9), Camila Vallejo(7,8) y Michelle Bachelet (6,1) cierran el núcleo de los cinco primeros. El primero del pelotón de abajo es Claudio Orrego (5,2) seguido de Axel Kaiser, quien sube cada semana un poquito casi en la misma proporción que baja Kast. Se trata de un grupo numeroso donde está también Manuel Monsalve (3,8), Franco Parisi (2.6) y otros de menos de 2 puntos porcentuales, la mayoría de ellos, a excepción de Orrego sin mayor notoriedad. Este sigue constante en su porcentaje, pero es uno de los dirigentes políticos más blandos en la lista de la carrera presidencial en cuanto a rechazo.

La definición de centro del electorado que ha sido seguida con atención por la Encuesta Signos El Mostrador, indica un deslizamiento temático y electoral a una figura ya conocida de tres tercios, con un clivaje hacia la derecha. Los ciudadanos marcan con un 47,6% el deber ser de un futuro gobierno, pero la realidad indica que no emergen figuras nítidas que encarnen el sector que aparece más bien desierto, pese al surgimiento de partidos como Amarillos y Demócratas.

Lo anterior queda graficado en la tabla superior con los dos primeros lugares de front runners, Matthei y Kast, que llevan muchas semanas en ellos, y que sumados marcan esta semana 43,5%. Eso deja al resto de los nombres de su sector prácticamente en variables de ajuste y pone al centro como el terreno de clivaje hacia la derecha.

En el bloque gobiernista, la tensión parece mucho menor y es posible que se mantenga así por la ausencia de liderazgos articuladores de los dos conglomerados que componen el bloque, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. En el centro, nadie.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 26 febrero y 1° de marzo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1329 encuestas, con un error muestral total de 2.7 puntos porcentuales. Aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia. Está destinada a medir semanalmente el pulso de los acontecimientos relevantes de la coyuntura política.