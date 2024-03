Comunidades colla en pie de guerra con Codelco: “Ofrecieron diálogo amplio y armaron grupo WhatsApp”

Al interior de Copiapó, el Salar de Maricunga -el segundo con más concentración de litio del mundo- alberga comunidades territoriales que reclaman por la mala relación que mantienen con Codelco, y denuncian que las ofertas de una Mesa de Diálogo para tener un diálogo amplio, se han reducido a “armar un grupo de WhatsApp” y a hacer levantamientos de información que “no son comunicados ni consentidos por las comunidades”. Para estos pueblos se tratan de “manifestaciones de la mala fe”

A pesar de que el Presidente de Coldelco, Máximo Pacheco ha visitado en el último año 4 veces la zona, la conocida presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote, Ercilia Araya Altamirano, y autoridad ancestral del Salar de Maricunga, califica como una “pésima gestión de relación comunitaria” la relación que han mantenido hasta ahora con Codelco, cuprífera estatal beneficiada por un Ceol (Contrato Especial de Operación, otorgado por el Ministerio de Minería) en ese Salar.

Codelco, en octubre de 2023, adquirió el 100% de las acciones de la Minera Lithium Power, propietaria del Proyecto Blanco, el que fue aprobado por autoridades australianas el 5 de marzo.

Según fuentes del negocio del litio, con la compra anunciada a comienzos de mes, las acciones de Lithium Power dejarán de transarse en la Bolsa de Valores de Australia este jueves 14, fecha en que la estatal pagará por la propiedad de Salar Blanco a Lithium Power International. Así el proyecto minero pasará a ser dominio de Codelco desde este viernes 15 de marzo.

Con ese paso termina “con éxito la gestión” del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco (PS), tras acuerdo de compra-venta conocido en octubre pasado entre la cuprífera y Lithium Power, dueña hasta ahora de Proyecto Blanco, que se encuentra adyacente a las propiedades de la firma estatal en el Salar, de acuerdo con ejecutivos del rubro.

“Con esta adquisición estamos cumpliendo con el plan de desarrollo de la estrategia de litio que nos convertirá en uno de los principales proveedores de minerales críticos a nivel mundial. La producción responsable de cobre y litio que el planeta necesita para viabilizar la transición energética será nuestra principal contribución a la lucha contra el cambio climático, aseguró la semana pasada el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, al portal Minning Press.

La molestia de las comunidades collas

La adquisición fue un balde de agua fría para las comunidades collas que ya habían recibido a Pacheco en sus territorios (Comunidades Pai Ote, Pastos Grandes y Sinchy Wayra) en mayo del 2023 y, además, que habían coorganizado dos seminarios en mayo y septiembre pasados junto a las Universidades de Chile y de Atacama, respectivamente, con la presencia Pacheco.

“Nos enteramos por la prensa”, dijo Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Pai Ote, cuyo recurso de protección paralizó la licitación del litio en febrero de 2022.

“Luego de ello, nos reunimos varias veces con Máximo Pacheco Matte, pero siempre era un café, una buena conversación en términos personales, pero sin ningún pronunciamiento acerca de nuestras peticiones de fondo, ni menos la posibilidad de un acuerdo para regular la relación que debería ligarnos de aquí al futuro. Te saluda, te halaga, tiene humor, se puede comer hasta una cazuela contigo, pero nada más”.

Mientras se desarrollaban estas conversaciones, y crecía la molestia de las comunidades, la autoridad ancestral colla afirma que llegó una invitación de la senadora Yasna Provoste para reunirse con Pacheco en el Salar de Maricunga, el 21 de enero de 2024.

Es en ese contexto, según asegura la Comunidad Colla Pai Ote, el socialista Máximo Pacheco les señaló que la intervención de Codelco no provocará impacto ambiental en el territorio, y ofreció un documento denominado “Acuerdo de Voluntades Comunidades Collas y Codelco”, en el cual Codelco se compromete a respetar los compromisos ya adquiridos por Minera Salar Blanco S.A. con las comunidades en el marco de la adquisición de esta empresa”.

“No se indemniza por la sal y el uso del agua a las comunidades”

La presidenta de la Comunidad Pai Ote, Ercilia Araya, no salió de la cita celebrando, más bien molesta. También representantes de la Comunidad Pastos Largos.

“Nosotros asistimos de buena fe, y agradecemos la gestión de los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN) para acercar posiciones, pero la propuesta de acuerdo de Codelco fue humillante. Nos dicen que habrá diálogo y transparencia, pero nos enteramos nuevamente por la prensa que las autoridades australianas aprobaron la compra de Lithium Power. Asimismo, Codelco ha realizado visitas al Salar de Maricunga para levantar información, sin aviso ni coordinación con las comunidades”, dice Araya.}

Y agrega: “Todas las mineras avisan, se coordinan, porque debe haber un respeto por los territorios y sus habitantes. ¿Para qué prometen diálogo y transparencia si no se comunican para lo mínimo? Peor, nos enteramos por actores privados que Codelco pidió la modificación de su Ceol, y que el Ministerio de Minería autorizó la modificación. No avisan nada, no hay transparencia, ni un aviso anticipado de ningún elemento, ni los menores ni los mayores” .

“Encontramos humillante que se nos ofrezca un acuerdo para crear un grupo de whatsapp, nos parece una falta de respeto. Asimismo, creemos que la Mesa de Diálogo debe ser con Máximo Pacheco, no con intermediarios que no tienen poder alguno en la negociación, no estamos para mandaderos, queremos conversar con la cabeza”, concluye la autoridad ancestral colla a El Mostrador.

“No firmaremos jamás esta oferta”

Ercilia Araya critica que “lo peor es el último punto del acuerdo que señala que Codelco se compromete a respetar los beneficios comprometidos a las comunidades en la adquisición de Salar Blanco. Ocurre que este proyecto solo garantiza beneficios a las Comunidades de Diego de Almagro para indemnizar el impacto vial que les genera el paso de camiones con litio por su territorio, pero no indemniza a las comunidades de Maricunga por la extracción de salmuera, por nuestro derecho al agua. Es una burla esta cláusula, porque tenemos demandado a Salar Blanco ante el Tribunal Ambiental de Santiago por esta discriminación, esta arbitrariedad, que indemniza al que está lejos de la extracción y deja sin indemnización al que está al lado. Qué quiere Pacheco, ¿qué renunciemos a defender nuestros derechos? Estamos indignados con esta oferta, no la firmaremos jamás en esos términos”.

La dirigente Colla señala que “esta mala relación es responsabilidad de Máximo Pacheco. Nosotros ya paralizamos la licitación del litio de Piñera, y también anulamos un proyecto de litio en Maricunga. Pedimos racionalidad de parte del Estado. Pero no dejaremos de pedir cuidado al medio ambiente, respeto por nuestra cultura, una negociación digna, un trato digno, que se cumpla con los estándares internacionales, Y queremos que Pacheco de la cara directamente, sin gerentes, consultoras, Tironis ni Mattas, solito él”.

“En Codelco vamos a dar tranquilidad a las comunidades colla”

Desde la cuprífera estatal tienen una visión distinta. Señalan que Pacheco ha visitado en cuatro ocasiones a las comunidades aledañas del Salar de Maricunga, que se respetarán todos los acuerdos con Albermarle y Lithium Power adquiridos por los colla, y que incluso se alista una consulta indígena, que demoraría un año o menos en estar lista.

“En Codelco queremos dar tranquilidad a las comunidades vamos nos a entender con cada uno, uno a uno, hasta que tengan una instancia común de hacer un Consejo de Pueblos Coya. Pero para resolver eso, necesitan, entre ellos, resolver sus problemas de liderazgo, donde ellos a veces se pelean. Ahí todavía hay pendientes definiciones y ellos tienen mucha ansiedad, y enviamos un acuerdo para mejorar la relación y acercarnos”, dice un encargado de Codelco en el Salar.

Una de las autoridades de la estatal señala que falta mucho tiempo, posiblemente más de un año, quizás dos, porque antes de precisar un acuerdo sobre daños a las comunidades por uso de agua o sal, se debe hacer una consulta indígena, conseguir un socio que quiera el 49%, pero “estamos anticipadamente” relacionándonos con las comunidades collas y atacameñas.

“Nosotros recién el 14, vamos a pagar las acciones de LPI compradas en Australia, y este 15 vamos a ser los dueños de esas mineras de Albermarle, pasan a ser de propiedad de Codelco, y ahí recién tomamos posesión de la empresa. Acordamos que SQM nos va a transferir a Codelco todas las pertenencias que ellos tienen. Y entonces recién en ese minuto nosotros vamos a tener las pertenencias históricas nuestras, más las que compramos en Australia, más las de SQM. En ese minuto tendremos el 65% del salar de propiedad de Codelco. Y ahí recién nosotros vamos a salir a buscar un socio para armar una sociedad público-privada, donde seamos mayoritarios con 51%”, dice un ejecutivo de la empresa estatal.

Y agrega: “Esa sociedad es la que va a formular el proyecto que acabamos de desarrollar. Y en ese minuto nos vamos a sentar con las comunidades para hablar de eso. Nosotros vamos a respetar todos los compromisos que tiene esta empresa australiana, en Salar Blanco, e informándoles paso a paso del proceso que estamos siguiendo para que sepan que estamos entrando a las propiedades de esta empresa, que estamos haciendo todo esto para formular un proyecto de litio. Con todas las comunidades hay diálogo”.

Según explican desde Codelco, en la comunidad Diego de Almagro el proyecto garantiza beneficios que indemnizan el impacto vial. Sin embargo, que en el caso de Chillahua, Pai Ote, Pastos Largos y otras comunidades que quieren indemnización por la extracción de sal y el derecho al agua, habría una confusión.

“Básicamente es que el proyecto que tenía Salar Blanco, que tiene una RCA, y un acuerdo con la comunidad, eso, efectivamente se hace. Pero lo que en Codelco vamos a desarrollar ahí, no es el proyecto de Salar Blanco. Es un nuevo proyecto que combina las propiedades de Codelco, más las que tiene Salar Blanco, más las propiedades que estamos recibiendo de SQM. Entonces, eso es un nuevo proyecto. Y requiere además que lo formulemos y que lo presentemos, y que lo discutamos con las comunidades. Codelco no podría entenderse con las comunidades en base al proyecto de Salar Blanco porque ese proyecto solo parte del proyecto grande. Pero lo que sí se respeta es lo que habían negociado”, señala un ejecutivo de Codelco.

Asimismo, explican habrá una consulta indígena una vez que se haya encontrado un socio que compre el 49% del proyecto nuevo en el Salar de Maricunga, y que ya comenzaron las reuniones de la mesa de diálogo mensual.

“Toda empresa que llegue al Salar tiene que dialogar con las comunidades”

En los legisladores por la Región de Atacama también hay preocupación para que las relaciones lleguen a buen puerto. El senador copiapino Rafael Prohens (RN) -ex alcalde de Tierra Amarilla, el Gobernador de Atacama y expresidente del Deportes Atacama- confía en que el acuerdo del litio termine “realmente en una ayuda para el desarrollo” de los pueblos originarios.

“Con el acuerdo de voluntades que podrían firmar el presidente del directorio de Codelco y las seis comunidades que están en las cercanías del Salar de Maricunga, se demuestra que cuando hay disposición a dialogar se llega a un entendimiento para poder explotar Litio, en el Salar de Maricunga. (…) Esta intención de voluntades, debe ser una copia fiel de lo acordado entre las comunidades del Salar, la empresa y la región (…) Toda empresa que llegue al Salar tiene que dialogar con las comunidades”, manifestó el senador Rafael Prohens a El Mostrador.

El parlamentario por Atacama espera que esto no solo sea un beneficio en dinero, sino también que haya capacitaciones, infraestructuras y otras necesidades que las comunidades en la alta cordillera necesitan .

Y advierte el senador: “Lo otro relevante de ese acuerdo, es que se respetan los acuerdos que tenía Salar Blanco, con las comunidades. Codelco lo hace suyo al ponerlo arriba de la mesa como parte también de los acuerdos firmados con ellos. Es de esperar que este acuerdo de voluntades, como se define, se concrete a la brevedad posible en un documento oficial, y así estar tranquilo y desarrollar el proyecto sin contratiempos. Maricunga es parte de Atacama, por lo tanto también tiene que haber conversaciones con la región, con las comunas que estén involucradas como también un centro de investigación que permita el desarrollo de Atacama en temas como Astronomía, Paleontología Educación, Salud y otros, que son las carencias que tenemos”.