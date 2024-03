El regreso de Navarro: exsenador se perfila como candidato único del oficialismo al GORE Biobío

Tras 28 años en el Parlamento, 12 de ellos como diputado y 16 como senador, Alejandro Navarro Brain dejó el servicio público en marzo de 2022. Sin embargo, se marchó con una firme consigna: “No voy a abandonar la política; es un compromiso de por vida”.

Hoy, el profesor de Filosofía y padre de siete hijos que intentó llegar a La Moneda en 2017, vuelve a la arena política y su nombre se perfila para ser el único candidato del oficialismo en las elecciones del Gobierno Regional del Biobío, con el apoyo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y —según señalan desde su propio equipo de campaña— el respaldo del Socialismo Democrático en la región y —potencialmente— de la Democracia Cristiana (DC).

La presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, dijo a El Mostrador que a su partido le gusta Alejandro Navarro como figura pública. “Tiene peso en la región” y ha sido un hombre respetable, afirmó la timonel oficialista, por lo que estarían contentos de apoyarlo, tanto para intentar convencer a los demás partidos del Frente Amplio como para ir a primarias.

En la FRVS ven al exsenador más moderado que hace algunos años, sobre todo en su postura sobre Venezuela, algo que actualmente —afirman fuentes del partido oficialista— no opaca el gran interés que ha manifestado por el Gran Concepción y por el Biobío. Por eso creen que es la mejor opción frente a la eventual reelección del actual gobernador Rodrigo Díaz Worner, exmilitante DC e imputado en la arista “Lencería” del Caso Convenios.

En junio de 2023, tras 15 meses meses alejado de la política, Navarro rompió su silencio con una dura mirada sobre la izquierda y el Gobierno. El exparlamentario dijo desde Caracas que no compartía las descalificaciones de Diosdado Cabello en contra del Presidente Gabriel Boric, pero afirmó que fue innecesario que el Mandatario corrigiera al presidente de Brasil.

De vuelta en Chile, si bien partidos oficialistas como Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS) aún no toman una definición respecto de si llevarán o no un candidato a la Gobernación del Biobío, Navarro tendría el apoyo asegurado de militantes de la izquierda y centroizquierda en la región.

La exdiputada socialista, Clemira Pacheco, lidera el equipo de campaña de Alejandro Navarro y afirmó a este medio que la única opción para fortalecer la democracia y el bien común del país son las candidaturas únicas y no pensar en la “pequeñez” que significa mirar de qué partido es el candidato oficialista.

Clemira y Alejandro se conocen desde hace años. La exdiputada, quien fue jefa de la campaña de Navarro en las elecciones parlamentarias de 1993 y 1997, mencionó que han estado conversando mucho estos días y que es ella quien ha asumido el rol de hablar con los partidos del oficialismo en la región para coordinar esta nueva candidatura. La idea, sostuvo, es que el exsenador sea el candidato único del Gobierno.

Pese a la apuesta que significa apoyar la candidatura de Alejandro Navarro, Clemira Pacheco tiene una visión crítica de las gobernaciones regionales. Comentó que “nos hemos farreado” la oportunidad de tener mejores autoridades que contribuyan a la descentralización del país, por la falta de atribuciones de los gobernadores, un tema que está pendiente, sobre todo luego del destape del Caso Convenios. En ese sentido, también instó al Presidente Boric a hacer una propuesta que aborde nuevamente el tema de las atribuciones y del presupuesto regional.

Sobre el actual gobernador, la exdiputada Pacheco comentó que, si bien es la Fiscalía la encargada de aclarar su implicancia en el Caso Convenios, este tiene que asumir su responsabilidad política como jefe del GORE. “Si no asume, no es bueno”, dijo.

Consultada por el apoyo que tendría Navarro entre el oficialismo, la nombrada mujer fuerte del PS –aunque ya no milita oficialmente pero mantiene fuertes nexos con la izquierda en la región—remarcó que esta semana sostendrá una serie de reuniones con distintos partidos regionales, incluyendo a la DC.

Fuentes cercanas a la directiva de la falange contaron a El Mostrador que, efectivamente, algunos han planteado el nombre de Navarro como posible candidato a la gobernación. Sin embargo, también se barajan otras posibilidades en la DC, como el exministro de Educación de Bachelet y exintendente del Biobío, Martín Zilic.

Recordemos que, de cara a las elecciones municipales de octubre que se realizarán en paralelo a las regionales, la DC ratificó su voluntad de acuerdo con el oficialismo para candidaturas unipersonales, aunque dejó pendiente el tema de los GORE.

El exsenador Navarro no ha emitido declaraciones públicas ni tampoco respondió los llamados de El Mostrador. Su última publicación en la red social X es del 10 de marzo y en ella compartió un cuestionamiento al actual gobernador Díaz y los convenios del GORE Biobío con la fundación ProCultura.

Oposición e incertidumbre en torno a reelección del gobernador Díaz

El Servicio Electoral (Servel) estableció el plazo límite hasta el próximo 10 de abril para la presentación de las inscripciones de los precandidatos, marcando marzo como un mes crucial para definir los criterios del acuerdo entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda. Mientras tanto, los partidos de oposición también están definiendo los nombres que podrían postular en una primaria o en las elecciones de octubre próximo.

Actualmente, al menos tres personas han manifestado interés en competir por un puesto en la papeleta regional, dos de ellas confirmadas por sus respectivos partidos. Entre ellos se encuentran Luciano Silva, profesor de Tomé y exintegrante de la Convención Constitucional por el Partido Social Cristiano, y Fernando Peña, exseremi de Educación en el Biobío durante el segundo gobierno de Piñera, quien antes militaba en la UDI y ahora es carta del Partido Republicano.

Sin embargo, una incertidumbre persiste en torno al actual gobernador Rodrigo Díaz. Desde su equipo de comunicaciones indican que la reelección es una posibilidad, pero que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto ni se ha fijado una fecha para hacerlo.

En 2021, luego de renunciar a la DC, Díaz Worner se postuló como independiente para gobernador del Biobío, logrando la victoria en segunda vuelta. En la actualidad, su nombre estaría siendo considerado por una eventual coalición conformada por Demócratas, Amarillos y el Partido de la Gente.

Rodrigo Díaz expresó al medio regional Sabes que “agradezco mucho tanto a la diputada Joanna Pérez (PDG) por las generosas palabras que ha tenido sobre mi persona como también a don Eduardo Jara (Amarillos) que también vertió palabras muy generosas respecto a mi persona y, por cierto, cuando tenga que tomar una decisión la voy a comunicar públicamente”.

Asimismo, Díaz enfatizó que “a mí no me asustan las elecciones, yo competí para el trabajo de gobernador regional fuera de todos los pactos, junté firmas en pandemia, cuando había que llevar a las personas a la notaría a firmar. Por lo tanto, créame que a mí no me atemorizan ni las primarias, ni las elecciones”.

Cabe mencionar que Amarillos Por Chile está constituido como partido en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, O’higgins, Maule, Valparaíso, Coquimbo, Atacama, recientemente en Biobío y “estamos trabajando en Santiago”, expresó el diputado y presidente del partido, Andrés Jouannet.

El controvertido camino político de Navarro

En su juventud, Alejandro Navarro enfrentó dificultades económicas que lo obligaron a dejar sus estudios de Geografía en la Universidad Católica de Valparaíso para trabajar. Sin embargo, continuó su educación en Pedagogía en Filosofía en la Universidad de Concepción, donde se destacó como líder estudiantil durante los últimos años de la dictadura.

En 1994 fue elegido diputado por la Región del Biobío, ejerciendo durante tres periodos consecutivos, hasta 2006. Fundó en enero de 2009 el Movimiento Amplio Social (MAS), mismo año en que fue proclamado como precandidato a la presidencia de la República. Renunció en 2016 a dicho partido​ para integrarse al País, colectividad que lo proclamó como su candidato a la presidencia en 2017.

Ingresó al Senado en 2006, motivado por, según mencionó en declaraciones al sitio de las comunicaciones de la Cámara Alta, la frustración ante el rechazo de un proyecto de ley que había propuesto para incluir educación vial en el currículo escolar. A lo largo de su carrera legislativa, se enfocó proyectos en áreas como medio ambiente, vivienda y trabajo.

Pero su trayectoria no ha estado exenta de polémica. En 2007, trascendió que varios de sus proyectos de ley contenían pasajes copiados de internet, incluyendo uno sobre nanotecnología y otro sobre autismo. Ese mismo año, durante una manifestación no autorizada, Navarro se enfrentó a la policía, resultando en un altercado registrado por los medios.

En 2012, sufrió un grave accidente de motonieve que lo dejó con múltiples lesiones y del cual logró recuperarse. Y, en 2022, fue destituido de su cargo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado debido a sus posturas sobre Venezuela.

Recordado también es el episodio en que, durante la campaña presidencial de 2017, desafiante y lanzando monedas sobre la mesa, Alejandro Navarro interpeló a Sebastián Piñera durante el debate de la ARCHI. Esto, por el segundo crédito que otorgó BancoEstado para el financiamiento de la campaña del fallecido exmandatario. “Odiosidad es que a un multimillonario le preste plata el BancoEstado”, dijo el candidato del entonces partido País.