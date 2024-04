Guardan silencio: Chadwick y Delgado no asistirán a comisión investigadora del caso Hermosilla

En el marco del caso Audios, o también llamado caso Hermosilla, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados citó a declarar a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado. El primero, para conocer el tenor de sus conversaciones con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, dada su conocida amistad; mientras que el segundo fue citado para conocer si existía algún tipo de acuerdo al momento de nombrar al formalizado exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz.

Sin embargo, la instancia –que está programada para este miércoles 3 de abril, en la Sala Octavio Jara Wolff– no contará con la presencia de los exministros de Sebastián Piñera, debido a que ambos presentaron cartas para explicar su ausencia, la que fue comunicada este lunes a la Cámara Baja.

En la justificación de Delgado se señala que “por motivos de agenda me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita”.

“Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes”, añadió.

Por su parte, Chadwick se excusó por sus actividades académicas, ya que actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.

“En la actualidad estoy exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente –y como la comisión bien lo sabe– pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”, señaló.

La Corte Suprema también se excusó

Estos rechazos de Delgado y Chadwick se suman al acontecido la semana pasada por la Corte Suprema, cuyo presidente Ricardo Blanco Herrera fue invitado a la comisión por “antecedentes de eventual tráfico influencias en los juicios y nombramientos de los jueces, y cómo toman resguardos para que esto no acontezca”.

La Corte emitió una declaración, firmada por 14 ministros, indicando que “no es posible acceder a la invitación, toda vez que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados”.

“Tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo a la Constitución le corresponde fiscalizar”, agregaron en el documento.