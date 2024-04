El mea culpa de Piergentili: “No estamos siendo mayoría social y política”

La vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili hizo un mea culpa del Socialismo Democrático al asegurar que no están logrando posicionarse con una “mayoría social y política”.

“No estamos siendo mayoría social y política. Y la mayoría electoral cambia de una manera súper vertiginosa. Ya no hay espacio para plantear proyectos y eso es una complicación. Yo te diría que los actores populares (…) hay una serie de cosas que no se discuten. Hay necesidades de salud, de trabajo, de empleo, de seguridad. A los ciudadanos no les importa cómo la política se ponga de acuerdo para resolverlo. Quieren respuesta”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, agregó que a esos ciudadanos “no les importa que la discusión sea que la salud tiene que ser 100% pública porque la Isapre es un demonio. Me estoy haciendo una caricatura. No les importa el dogma. Les importa resolver los temas. Y eso no es populismo. Es entender que hay personas que no pueden seguir esperando por ejercer derechos sociales”.

Este esfuerzo del oficialismo, dice Piergentili, “tiene que ver con una discusión de fondo respecto de qué somos, qué representamos y, en el fondo, cuál es nuestra propuesta de país”. Sobre eso, identifica posibles causas: “Primero por la denostación que sufrimos de parte del Frente Amplio, luego por un fair play que se estableció, luego porque nos sumamos al gobierno, pero no ha habido tiempo para virtuosamente plantear cuál es el proyecto de futuro o de país del Socialismo Democrático”.

“¿Qué convergencia tiene con el Frente Amplio? ¿Qué diferencias tiene con el Frente Amplio? No podemos seguir en la irrelevancia toda vez que, además, después de años de existencia, el extremismo y el péndulo han vuelto a valorar el cambio, pero con diálogo, han vuelto a valorar los procesos sociales positivos junto al crecimiento, que son parte de lo que nosotros creemos que es cómo se tiene que hacer”, añadió.

Siguiendo con el FA, Piergentili dice “hay ciertos planteamientos y ciertos dogmas en los cuales tenemos miradas distintas del país y del mundo. Y está bien que así sea, si el punto es que nosotros seamos capaces de plantearlas derechamente y no terminar en un paraguas grande de sumatorias de partidos, pero vacío de contenido. Y nosotros queremos darle contenido a aquello que sentimos que somos”.

Frase del Presidente a empresarios

Piergentili también abordó la misteriosa frase que utilizó el Presidente Gabriel Boric para referirse a dos integrantes de la familia Luksic. Sobre eso, dijo que fue “inapropiado”.

“No porque la familia Luksic sean una vaca sagrada o no porque a propósito de eso no vayan a hacer una inversión, es porque uno necesita planteamientos que te den seguridad sobre conductas, sobre una hoja de ruta”, explicó.

“Entonces, claramente hoy día se necesita un Presidente más dialogante con los empresarios. Entender eso, que todos somos parte de esa construcción social en distintos roles, que el empresario no es nuestro enemigo y que no necesitamos hacerle una bravata para que los nuestros nos aplaudan”, cerró.