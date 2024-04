“Cierro conversaciones con el oficialismo”: la ira de Rubén Oyarzo (PDG) por la testera de la Cámara

Se acerca el plazo para que la Cámara de Diputadas y Diputados escoja una nueva presidencia y vicepresidencias. Con el antecedente del Senado, en el que el oficialismo perdió la conducción de la Corporación, el Gobierno está en medio de negociaciones para mantener su signo político liderando la Cámara. El Partido Comunista (PC) reclama su turno, luego de haber sido vetado en 2022, pero el Partido de la Gente (PDG) presiona para que se mantenga el acuerdo original en el que se indica que uno de sus militantes debe hacerse con la próxima presidencia.

Ahora, un documento fechado el 24 de julio de 2023 emerge como otro punto de discordia en la configuración de la mesa de la Cámara Baja para el periodo de marzo a octubre de 2024. Este texto, firmado por diputados del Partido Demócratas (D) y miembros del oficialismo, evidencia un compromiso para respaldar una carta comunista para presidir la mencionada mesa. Esto, provocó que desde el PDG dieran un portazo a las conversaciones con el oficialismo.

“La totalidad de las y los diputados integrantes del Partido Demócrata (4) declaran su voluntad de sumarse al acuerdo administrativo para integrar la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, en consecuencia, se comprometen a votar por todas las próximas candidaturas que se propongan, en el marco del mismo, para los cargos de presidencia, primera y segunda vicepresidencia”, se lee en el documento consignado por La Tercera.

Y agrega: “En dicho contexto, las y los parlamentarios del Partido Demócrata accederán a la primera vicepresidencia en el período que le corresponda presidir al Partido Comunista (marzo- octubre 2024) y a una presidencia dentro de lo que queda de la actual legislatura. Adicionalmente, se integrarán a las conversaciones que se desarrollarán, a partir de esta semana, para el reordenamiento de la integración de las distintas comisiones, y sus presidencias”.

El documento lleva la firma de cuatro parlamentarios demócratas: Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Erika Olivera y Jorge Saffirio, junto con seis legisladores del oficialismo, entre ellos Daniel Mannouchehri (PS), Luis Cuello (PC), Javiera Morales (CS), Cristian Tapia (Ind-PPD), Vlado Mirosevic (PL) y Cosme Mellado (PR).

El tema es que la oposición se ha alineado para que la propia Joanna Pérez presida la mesa de la Cámara de Diputados, ya que su objetivo es evitar a toda costa que los comunistas lleguen a la testera de la Cámara.

De todas formas, una candidatura del PC estaría logrando 74 votos de apoyo, mientras que la oposición tendría una base hipotética de 75 votos para postular a la presidencia. Pero aún hay indecisos y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), continúa plenamente comprometido en las conversaciones para tratar de retener el control de esta rama del Congreso, que a mediados de abril renovará a sus autoridades.

Cabe mencionar que, en caso de que el PC no llegue a la presidencia de la testera, sería la tercera vez que sean desplazados. En 2022, el partido liderado por Lautaro Carmona apoyó una querella en contra de Sergio Micco, quien era director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y militante de la Democracia Cristiana (DC), entonces la bancada falangista le quitó el apoyo a la presidencia comunista rompiendo el acuerdo administrativo.

En dicha oportunidad el diputado liberal Vlado Mirosevic lideró la Cámara. Luego, cuando terminó su periodo el PC reclamó su turno, sin embargo la DC, a quien le tocaba ese tercer periodo, no soltó la testera y a cambio comprometió su apoyo para la carta comunista al siguiente periodo, el que ahora está en disputa.

El PDG no se encuentra cerca del oficialismo y, según el diputado Rubén Oyarzo, su partido ya pagó costos políticos al firmar un acuerdo administrativo con el oficialismo, en el que perdió a tres de sus siete parlamentarios. Es por esto que desde el partido fundado por Franco Parisi esperan que el acuerdo original se respete.

“Si ven al ministro Elizalde (…) avísenle que Rubén Oyarzo cierra las conversaciones con el oficialismo”

El diputado Oyarzo anunció este miércoles que “cierro las conversaciones con el oficialismo y el Gobierno” en torno al pacto administrativo por la presidencia de la Cámara. El anuncio del parlamentario del PDG llega tras el llamado de bancadas oficialistas para ratificar el segundo acuerdo administrativo, cuyo documento y firmas fue revelado durante esta jornada.

Si bien no habló en representación de toda la colectividad, cabe mencionar que el Partido de la Gente cuenta con cuatro parlamentarios: Karen Medina, Gaspar Rivas y el afín Francisco Pulgar, además de Oyarzo. Estos votos resultan clave para la elección de la mesa considerando que ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría en el hemiciclo.

Al respecto, el diputado Oyarzo declaró que se debe partir de la base de que en el documento “no hay ninguna firma del Partido de la Gente”. Por ende, anunció, “en lo personal, digo que cierro las conversaciones con el oficialismo. No hay más conversaciones”, reiteró.

“Y si ven al ministro (Elizalde), porque yo no lo he visto, avísenle que Rubén Oyarzo cierra las conversaciones con el oficialismo y el Gobierno. Rubén Oyarzo no dialoga más. Entregamos todas las señales, ellos insisten con el tema, yo doy por cerrada las conversaciones”, agregó.

Consultado respecto a la revelación del segundo acuerdo administrativo y sus firmas, el diputado recalcó que “no hay ninguna firma del PDG, no puedo dar mi opinión al respecto”.

Finalmente, y ante la insistencia de la prensa sobre el anuncio y el documento, afirmó que “significa lo que es, que cerramos las conversaciones con el oficialismo. Y no voy a dar declaraciones por Demócratas ni por el Partido Comunista. Las firmas del PDG no están ahí”.

Desde el PC, sostienen que se han terminado los “vetos políticos” y buscan liderar la Corporación por primera vez en su historia. Sin embargo, las declaraciones recientes del senador Daniel Núñez en CNN Chile, instando a movilizar la “presión ciudadana” para avanzar en las reformas del Gobierno, han generado interpretaciones diversas. Desde la derecha, se percibe como un intento de impulsar proyectos por vía de la fuerza.

Los comunistas han reafirmado la necesidad de cumplir el acuerdo administrativo, señalando que todos los parlamentarios han sido electos democráticamente y tienen derecho a asumir responsabilidades dentro del Congreso.

Ante este escenario, parlamentarios del Socialismo Democrático habían propuesto aplazar nuevamente el turno del PC y ratificar el acuerdo administrativo inicial con el PDG como alternativa para resolver el estancamiento. Sin embargo, desde el PS ha ratificado el compromiso con el PC, insistiendo en que el acuerdo debe cumplirse sin cambios.

Apuntar al centro

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) abordó las negociaciones en torno al pacto administrativo para que el oficialismo conserve su posición en la mesa directiva de la Cámara Baja. De hecho, durante esta jornada se reunió con el jefe de bancada del Partido Comunista, diputado Luis Cuello, “producto de que hace algunas semanas yo me había declarado en reflexión”.

Al respecto, el diputado Lagomarsino entonces manifestó que “el oficialismo tenía que mirar y apuntar al centro político en función de tener una mayoría”.

Tras el encuentro de esta jornada, el parlamentario radical declaró que “debo decir que hoy el oficialismo, efectivamente, está buscando y apuntando a resguardar el centro político como parte de una mayoría que de gobernabilidad no solamente a esta Cámara, sino también al país”.

En ese sentido, Lagomarsino afirmó que “por supuesto que el nombre que el oficialismo determine que va a presidir y encabezar la testera, así como su vicepresidencia, es el nombre que finalmente me tocará apoyar”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello expresó “una valoración del aporte en la conversación que ha hecho el diputado Tomás Lagomarsino, quien se declara en reflexión”.

“Valoramos que él haya tomado la decisión de apoyar la carta que el oficialismo va a respaldar en el acuerdo administrativo. Por lo tanto, esa carta es la que nosotros como bancada vamos a presentar para la Mesa de la Cámara”, agregó.

Finalmente, concluyó sosteniendo que “creo que esto ayuda bastante a encaminar una conversación que permita construir una mayoría en la Cámara, para poder darle continuidad y viabilidad a las reformas que la gente requiere”.