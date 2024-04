Francisco Coeymans niega rebeldía: “Volveré. No tengo ninguna intención de no vivir en Chile”

El caso Primus Capital, ligado al segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, vivió un nuevo capítulo este miércoles, cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago realizó la audiencia de formalización a los cuatro imputados por la millonaria estafa del grupo controlado por el empresario Raimundo Valenzuela. Sin embargo, sólo llegaron tres.

Los presentes fueron el abogado Antonio Guzmán, el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quienes se presentaron a la formalización por los delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”. Sólo faltó Francisco Coeymans, exgerente general de Primus. Debido a esto, Fiscalía solicitó al tribunal dictar una orden de detención.

Para justificar su ausencia, el abogado de Coeymans, Alberto Aguilera, explicó que su cliente se encontraba en un viaje en Perú cuando enfermó, justificación que no resultó convincente para el tribunal.

Desde Lima, Francisco Coeymans conversó con El Mostrador y descartó que se encontrara en Rebeldía. “Voy a regresar obviamente. Y me defenderé en la justicia. No tengo ninguna intención de no vivir en Chile. Y no hay discrepancias en mi domicilio. Sigo viviendo en la misma casa de Lo Barnechea”, aseguró.

La orden de detención

El fiscal que lidera la causa, Felipe Sepúlveda cuestionó la legitimidad del certificado médico del ex ejecutivo de Primus y sostuvo que el exgerente del factoring viajó fuera de Chile el día 26 de marzo de 2024. También advirtió que es posible que él esté utilizando dos pasaportes, ya que posee también la nacionalidad belga y que es posible que ni siquiera esté en Lima o que pueda venir a una futura audiencia de formalización.

Estos argumentos entregados por el Ministerio Público molestaron a la jueza Mariela Leyton, quien le preguntó a los abogados de Coeymans si sabían que él estaba fuera del país y si tenía pasaje de regreso comprado. Dichas respuestas no convencieron a la magistrada, quien luego de un receso de 10 minutos, dictó una orden de detención.

Esto, porque a su juicio se puede discutir la fidelidad del certificado médico debido a, entre otras cosas, discrepancias en los domicilios que otorgó en el proceso el imputado.

Frente a esto, los abogados de Coeymans afirmaron que él estaba en Lima, visitando a su pareja -la modelo Yoko Chong- añadiendo que en más de 30 veces ha salido fuera del país desde el inicio de la investigación.

A Coeymans la fiscalía le formula los delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, “blanqueo de capitales”, espionaje informático y acceso ilícito a un sistema informático.

El Covid y el quiebre con Amenábar

“Claro que tenía pasaje de regreso para este 1 de abril a las 22:55 (ver pasajes) Pero me enfermé de Covid y me dieron reposo. No sé por qué no presentaron esos documentos en la audiencia”, afirma el principal imputado en el caso Primus. “Está informado acá en el Ministerio de Salud y todo. Tengo COVID, pero bueno, está todo en orden. Yo presenté el certificado médico, que es un certificado médico oficial del Ministerio de Salud peruano. Y yo presenté la boleta de honorario del médico que me vino a visitar”, asevera.

En la audiencia, la defensa del abogado Antonio Guzmán, que lideran Germán Cueto y Rodrigo Arancibia, reveló que había presentado hace unos días un recurso de amparo en contra de la jueza Leyton, el cual fue declarado inadmisible por dos votos contra uno por la Corte de Apelaciones de Santiago, y está pendiente la apelación en la Corte Suprema. Por esa razón, la magistrada decidió inhabilitarse. La audiencia finalmente se postergó para el 10 de mayo a las 9 horas.

“Yo no tengo ninguna intención de no vivir en Chile. Estoy disponible para la audiencia de mayo”, sostuvo.

Y agregó desde Perú: “En resumen quedé con orden de detención por no asistir, teniendo una justificación médica, a una audiencia de formalización que no se hizo y dictada por una jueza que se inhabilitó para conocer de la causa … no tiene sentido. He viajado varias veces en el último año teniendo esta investigación en curso y como siempre voy a volver a Chile , porque ahí vivo y tengo familia y demostraré en tribunales lo

injusto de toda esta situación”.

Además de los abogados Juan Domingo Acosta y Alberto Aguilera, el ex gerente general de Primus trabaja en su defensa con el exfiscal Manuel Guerra y Mario Vargas. Este último, de hecho, quedó encargado de presentar un recurso de amparo para revertir la orden de aprehensión, que dictó la jueza.

En el marco de la investigación en curso, este martes se prestó una declaración que – a juicio de Coeymans- cambió el curso de los hechos. Dicha declaración es la del exgerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, con quien hasta solo un mes atrás dirigían sus defensas de manera conjunta.

“Nosotros separamos defensa hace como alrededor de un mes, más o menos. Él incorporó a (Miguel) Chávez de abogado y dejó a Juan Domingo. Y después de eso yo la verdad que no sabía nada de él. Y él no me habla porque me debe cerca de 200 millones de pesos que no me los paga. No me ha pagado ni un peso. Y no me contesta por lo mismo. Entonces, finalmente dejamos de hablar y terminamos esto”, señala Coymans.

“Él tiene que haber llegado a un acuerdo con Primus. No me explico por qué declaró y mintió descaradamente. Y tengo varias pruebas que prueban que todo lo que dice es mentira”, asegura.