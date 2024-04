Diputado Winter e investigación contra Jadue: “Hay hechos que deben ser aclarados”

El diputado Gonzalo Winter (CS) se refirió al complejo momento que vi el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien está pronto a ser formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, en el marco de la investigación a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario partió afirmando que “el alcalde Jadue tiene derecho a la presunción de inocencia, que es uno de los pilares del Estado de Derecho”.

“Segundo, es un caso complejo, por lo tanto, no corresponde que un diputado se pronuncie sobre conclusiones jurídicas al respecto. Como diputado puedo decir que me parece que hay hechos que merecen ser investigados.

Pero hasta ahí no más puedo llegar”, añadió.

Winter también se descartó de los rumores que apuntan a que el Frente Amplio está perjudicando a alcaldes que no son partidarios. Es más, dijo que eso “me resulta doloroso”.

“Efectivamente, Jadue es una persona de un partido cercano, aliado del Frente Amplio. Pero aquí hay que dejar que las instituciones funcionen. Plantearía además, a mayor abundamiento, que el informe de auditoría de la Contraloría y la votación unánime del Consejo de Defensa del Estado dan cuenta de que hay hechos que es positivo que se investiguen, que deben ser aclarados”, agregó.

“Para llegar a esa conclusión no se requiere una concertación de actores en la oscuridad, porque hay muchos datos que llevarían a arribar a esa conclusión a cualquier persona. Por eso el CDE votó unánime”, añadió.

Jadue ha dicho que el presidente del CDE, Raúl Letelier es cercano al Frente Amplio y que por eso hizo ese anuncio en televisión. Winter no cree eso: “Entiendo que el presidente del Consejo de Defensa del Estado no es el presidente del Frente Amplio. Yo esa información no la tengo. Lo único que sé es que Jadue dice que lo es”.

“Yo lo que le puedo decir es que yo siento el mayor respeto y admiración por el Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, por su historia, por su presente, por su futuro, es un aliado natural del Frente Amplio”, cerró.