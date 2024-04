La nueva derrota de Rodolfo Carter: Cecilia Pérez prefirió “Azul Azul” a competir por La Florida

La carrera municipal sigue al rojo, con algunas comunas emblemáticas que tendrán que renovar a sus alcaldes por haber estado tres periodos consecutivos en el cargo, es decir, 12 años. Una de esas comunas en la Región Metropolitana es La Florida, cuyo alcalde aún es Rodolfo Carter (UDI).

La Florida es una comuna popular y con alta exposición mediática. Ya conocidas son las apariciones de Carter en matinales, lo que lo han posicionado como uno de los jefes comunales más conocidos por la ciudadanía y un referente en materias como seguridad y delincuencia. Por eso, dentro de Chile Vamos, la intención es mantener la alcaldía, con un nombre que sonó desde hace tiempo en las huestes de oposición: Cecilia Pérez (RN)

De hecho, parecía que así sería tras una foto que subió la misma Pérez a su Instagram, en la que posa junto a Carter con la frase “no diré nada… pero habrá señales”. Sin embargo, este anhelo no llegó a buen puerto porque Pérez declinó finalmente la oferta, provocando un nuevo fracaso del alcalde Carter, cuya gestión comienza a desinflarse.

De esta manera, a la primaria de la derecha se inscribieron los concejales Alejandra Parra (UDI), Felipe Mancilla (RN), además de Janett Fernández (Ind) y el funcionario municipal Daniel Reyes (Ind-UDI).

“Feliz” en la U

Pérez, quien asumió el pasado 10 de octubre del 2023 como la encargada política del jefe comunal de La Florida, era un anhelo de Carter para sucederla. Para Carter, Pérez significaba seguir con su legado: una referente no tradicional del sector, que no son provenientes de la élite y que emergieron de la clase media. Pero Pérez no estaba convencida, por lo que en RN -su partido- hicieron tratativas, a las que se sumó su exjefe en La Moneda, Sebastián Piñera, lo que logró sutilmente acercar a Pérez a La Florida, pues pasó de una respuesta negativa a un “voy a pensarlo”.

Si bien Piñera intentó convencerla hasta últimos momentos, su trágica muerte hizo que finalmente tomara la decisión de no competir por ese municipio.

La felicidad fue la razón fundamental para rechazar el municipio de La Florida, debido a que “está feliz” en su cargo en el directorio de Azul Azul S.A, concesionaria que administra el club Universidad de Chile, el que lidera actualmente el campeonato chileno. De hecho, en el Centro Deportivo Azul (CDA) existió la inquietud por su posible partida del directorio, al ser cargos incompatibles. Dicha inquietud, según fuentes azules, fue consultada a Pérez y ella se limitaba a responder que “no cree” y que “está muy bien en la U”. En la U, si bien ha estado presente en eventos importantes, Pérez tiene un estatus más secundario, ya que el que pone la cara en los éxitos y recibe los balazos en los fracasos es Michael Clark, presidente de Azul Azul.

Además, no le convence volver a la primera línea política, algo que se produce tras el desgaste que tuvo en su paso por el gobierno de Sebastián Piñera, en medio del estallido social.