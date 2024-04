Encuesta Signos: la seguridad opaca el inicio de la campaña presidencial

El ambiente de fraccionamiento político ante la competencia electoral de octubre no termina de despejarse en ninguno de los dos bloques políticos. La realización de algunas primarias al interior de ellos no fue, aparentemente, una solución de unidad sino una tregua de adversarios, y una manera de aliviar la carga de confección de las listas finales. No se descarta por tanto un aumento de tensiones y recurrir a otros mecanismos para definir al postulante al cargo.

En ese contexto la medición semanal de la Encuesta Signos/El Mostrador permite evaluar las tendencias temáticas que dominarán el debate, particularmente en las políticas económicas, la atmósfera de seguridad, las políticas sociales y la gestión del gobierno.

Preguntados los encuestados sobre “¿Cómo calificaría la situación económica del país?”, las respuestas mantienen la tendencia de calificarla de mediocre a mala. En la presente semana un 40,2% dice que Mas o menos, un 20,7 dice que Buena, un 22,8 dice Mala y un 16,3 dice Muy mala. Esos porcentajes son muy consistentes con la percepción de que el país está retrocediendo en vez de progresar. Preguntados los encuestados “Independiente de su posición política, ¿usted considera que actualmente Chile está progresando, retrocediendo o se mantiene igual?”, el 59,1% responde Retrocediendo; el 25,9 que está Progresando, y el 15% que permanece igual.

Lo anterior, si bien esta matizado con la percepción de que la situación personal es menos mala que la del promedio con la cual se califica la del país, entre cuatro o cinco puntos porcentuales mejor, mantiene la percepción de una tendencia de calificar la economía de mediocre a mala, y explica, además la baja adhesión que tiene el gobierno, aunque no todo es atribuible en su gestión a la economía. Aparentemente esta no es el punto más débil en la apreciación del gobierno y este trata de aprovecharlo para mostrar un mejor rostro, pero no lo logra.

Lo anterior en parte importante por las tendencias en políticas de seguridad y la mala gestión de esta materia. Desde el 12 de enero al 12 de abril de 2024, la preocupación como principal tema de política pública ha sido la Seguridad, el que nunca ha bajado de 40% de puntos porcentuales. Empezó marcando 40,5%, llegó a un peak de 50,2% a mediados de marzo, y esta semana marca 43, 8%, lo que es una baja, pero no lo suficiente para mejorar el promedio muy por sobre el 40% inicial del año.

Esa tendencia negativa puede aumentar en la medida que se endurezca el lenguaje entre aliados y/o adversarios, indistintamente, en medio de un ambiente de políticas fallidas de parte del gobierno. La seguridad puede, además, friccionar mucho más la alianza de gobierno, en la medida que el debate sobre Venezuela impacta la Seguridad Nacional (diapositiva 11). Habrá que ver si el gobierno cometió un error al tomar la iniciativa de, eventualmente romper relaciones, y no exigir desde su superioridad ética, bajando la representación a nivel político de encargado y mantener en Santiago al embajador Gazmuri.

Eleccciones

En lo netamente electoral, empiezan a decantase ciertos elementos. El primero es la notoria ventaja de adhesión presidencial que viene experimentando Evelyn Matthei desde inicios de año cuando marcaba un 20,6% hasta situarse esta semana, con leves oscilaciones, prácticamente en un 30%. Es decir, un crecimiento de 50% en sus adhesiones. Algo similar ha ocurrido con José Antonio Kast, aunque mucho menos explosivo. En enero marcó 13,4% y luego de altibajos, pero con tendencia a subir, esta semana marca 16,2%, es decir un crecimiento de aproximadamente un 20% de adhesiones. Si a estas se sumara lo que obtiene Axel Kaiser esta semana 6,9% de adhesiones y el tercer nombre de la derecha en las cinco primeras mayorías entre quienes aspiran a la carrera presidencial, la derecha política suma sobre un 53% de las adhesiones presidenciales. Entre Matthei y Kast es una disputa no resuelta, y mucho dependerá de lo que ocurra en estas elecciones con Republicanos.

En el bloque oficialista, Carolina Tohá es hoy claramente el nombre mejor posicionado, pero a una distancia significativa de Matthei. Esta semana marca 11,8%, y en enero marcaba 5 0 menos puntos porcentuales lo que implica una superación notoria de mas de un 120% de crecimiento, destacándose ya notoriamente por sobre de cualquier otro aspirante oficialista.

En todo caso el país sigue definiéndose como de centro político, con clivaje o preferencia a la derecha, pero ideológicamente articulado en tres tercios. Todo brumoso.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 7 Y 12 de abril de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1250 encuestas, con un error muestral total de 2.7 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Está destinada a medir y seguir semanalmente acontecimientos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.