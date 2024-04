Diputado Aedo espera que Demócratas no apoye una censura “anticomunista” a la mesa de la Cámara

El diputado DC y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, analizó la votación que se dará el próximo lunes, para ver si la flamante nueva mesa directiva de la Cámara Baja, comandada por la PC Karol Cariola, es censurada.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Aedo dijo que espera que prime la mesura y que sus excompañeros DC, hoy Demócratas, no se sumen a la censura. “Hicimos política juntos en el interior de la Democracia Cristiana. Yo espero de ellos también ese proceso reflexivo que estamos haciendo. Ellos se formaron en la vertiente humanista cristiana, se formaron en los principios de la falange y por tanto no creo que en ellos habite en absoluto un sistema o una visión anticomunista ni antidemocrática”, dijo.

Sobre la elección que le otorgó la mesa a Cariola y compañía, dijo que “hubo una elección que fue muy reñida, se ganó por un voto o se perdía por un voto o dos votos, eso lo sabíamos todos, y hay que aceptar de buena manera, con grandeza, incluso la derrota. Y no creo que estén ellos en la posibilidad, o espero que más bien así sea, de que quieran por la vía de un asesoramiento,

de una censura que no está fundada, que en realidad apuesta más bien a una mirada más anticomunista, o de excluir a ciertas ideas de algunas instituciones”.

“Ellos se declaran de centro, se siguen declarando humanistas cristianos. Yo confío en que hay personas en la Cámara de Diputados, un número importante de hombres y mujeres, que somos parlamentarios, que no estamos disponibles al payaseo, ni a eso. Yo lo que invito a todos mis colegas es a un proceso reflexivo, no los trato de payasos, ni de amateurs. No, los invito a un proceso reflexivo, y en eso tengo un diálogo a veces realmente enriquecedor con personas notables de la propia derecha, como Guillermo Ramírez, por ejemplo, como el propio Diego Schalper, o a Frank Sauerbaum, a quien conozco, desde nuestros tiempos universitarios, de la Universidad Católica de Concepción. Entonces, yo confío en esa profundidad de algunas personas,

y creo que hay personas, realmente, también en el mundo de la derecha, independiente, que no les gusta ni el payaseo, ni el infantilismo, ni el amaterismo, y creo que ellos son los que tienen que jugar, en estos momentos, los roles claves”, dijo.

“Entonces, lo lógico, como conclusión, es o abstenerse, o votar en contra de algo que ellos mismos están declarando que está mal hecho”, añadió, para aventurarse con un resultado: “Va a ser una elección nuevamente estrecha, una votación estrecha, pero confío en la reflexión que van a hacer varios diputados”.