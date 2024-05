Exfiscal Marisa Navarrete arremete contra José Morales por “sepultar” causa contra Fuente-Alba

La exfiscal Marisa Navarrete arremetió contra el fiscal José Morales, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, debido a que el caso que él lideraba, el del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Ana María Pinochet, terminara con la absolución de ambos por lavado de activos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la expersecutora dijo que el llamado “sepulturero” fue el responsable “directo y principal de una investigación de mala calidad”. Recordemos que a Morales lo conocen así en el mundo jurídico debido a las causas que mueren en sus manos.

Además añadió que Morales “no actúa solo. Trabaja primero con la Policía de Investigaciones (PD). Y en este caso se supone que trabajó con una policía supuestamente especializada, la BRILAC, la Brigada de Lavado de Activos. El fiscal actúa con unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Yo no sé en este caso con cuál de las brigadas de la Fiscalía Nacional tiene que haber trabajado, porque no me imagino que en un caso como este un fiscal no haya trabajado con esa brigada”.

“Hay dos brigadas especializadas de la Fiscalía Nacional. Uno de ellos es la Unidad de Delito Económico y la otra es la Unidad de Anticorrupción. Y entonces ahí la pregunta es, ¿esa brigada no analizó? El peritaje evidentemente tenía deficiencia. Y eso es lo que pasa aquí”, añadió.

“Creo que aquí hay problemas que son, por supuesto, del fiscal por la investigación, porque él es el que dirige la investigación. Y a mí me parece realmente que, y tengo que decirlo tal vez, lamentablemente la Fiscalía todavía no está en ese nivel de preparación. Y eso es un tema muy relevante. La fiscalía tiene que invertir en capacitación a sus fiscales en estas materias. Si no, van a darse muchos golpes como este en el futuro. No solamente con delitos de lavado de activos, sino con delitos económicos principalmente, porque son delitos complejos, que son difíciles de comprender y son difíciles de transmitir a los jueces”, criticó.