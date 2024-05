Cristián Valdivieso de Criteria: José Antonio Kast “ya no es novedoso”

El analista político y director de la empresa de estudios de opinión y análisis de datos Criteria, Cristián Valdivieso, aseguró que el momento del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ya pasó y “ya no es novedoso”.

“Las preferencias por José Antonio Kast han ido al declive desde noviembre del año pasado. Ha ido claramente disminuyendo su posición en las encuestas y eso hace que él tenga que buscar una fórmula de retomar la senda que tuvo de liderazgo en algún minuto”, dijo en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, sobre los dichos del líder republicano contra el Presidente Gabriel Boric, al que trató en un encuentro de ultraderecha en España de “travesti político”.

“No nos olvidemos que hace un año, Republicanos da un tremendo batatazo, con un 35% de votación, al asumir el liderazgo en el proceso constituyente. Y luego del fracaso, de alguna manera, José Antonio Kast pagó los costos de eso. Pagó los costos de eso porque pasaron dos cosas. Uno, tuvo el sartén por el mango, la cocina completa en el proceso constituyente y no le resultó. Terminaron fracasando. No olvidemos que José Antonio Kast dijo que él se iba a echar el proceso al hombro, que él lo iba a dar vuelta y que el resultado finalmente iba a a favorecer a a favor y no resultó siendo así”, agregó.

“Y segundo, José Antonio Kast dejó de ser la novedad, dejó de ser la persona que venía desde afuera a impugnar al

sistema político y a traerle aire fresco, aire nuevo, porque ya se topó con haber tenido la experiencia de haber tenido la responsabilidad del proceso. Entonces esas dos cosas hacen que su figura se haya desgastado en el último tiempo y él esté en una metida mediática para tratar de recuperar posicionamiento. Y en eso, la lógica de juntarse con Milei, la lógica de subir el volumen apunta en esa misma dirección”, agregó.

El punto, según Valdivieso, es si esta nueva apuesta mediática “le va a dar resultado o no. Y mi mirada al respecto es que la idea de jugar con el odio como tema emocional, que es un tema que se ha usado muchísimo en el último tiempo desde Donald Trump, el odio contra el resto, contra construir una adversarialidad potente contra el resto del mundo político tiene un cierto límite y ese límite tiene que ver con la falta de logros”.

“Cuando tú has tenido responsabilidad y no has logrado llegar a la meta por una parte y lo otro, con la novedad, ya no eres novedoso, entonces el tema es complejo para Kast”, zanjó.

Presidente llega “mejor parado” a la Cuenta Pública

En otro tema, Valdivieso dijo que el Presidente Gabriel Boric llegará a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio “mejor parado” que lo que la gente piensa.

“Yo creo que durante toda la vida maduramos y no terminamos de madurar nunca, y por lo tanto la madurez tiene que ver también con las experiencias, eso es inevitable, y por más que mucha gente se moleste con la idea de que se ha instalado que el Presidente y su equipo tenían que aprender, o han tenido una especie de gran lección gobernando, eso es inevitable, porque la experiencia uno lo va moldeando”, dijo.

“Dicho eso, creo que el Presidente llega a la Cuenta Pública mejor parado de lo que alguien se imaginó, de lo que muchos se imaginaron hace seis meses atrás, y creo que llega mejor parado precisamente por lo que te estaba comentando”, añadió.

Según Valdivieso, Boric además tiene una base del 30% de aprobación cuidadana, y el “resto de la sociedad que no necesariamente apoya al Presidente, sí le está creyendo más o sí está viendo más que el gobierno está puesto de verdad y genuinamente en los temas que más le preocupan o más agobian a la ciudadanía”.

“Más allá de los resultados, más allá de cuán eficiente y cuán victorioso y cuántas metas se hayan cumplido concretamente respecto al tema de la seguridad, que también es lo esencial y fundamental, pero más allá de eso, el Presidente genuinamente está interesado en este tema y está dedicado a ello”, cerró.