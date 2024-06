Boric promete “solución progresiva y justa pensada en los deudores” del CAE y Fondo Solidario

“Una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo(…). Este proyecto va a ser gradual (…) no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”, dijo el Presidente.

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric había generado una importante expectación, en torno a su Cuenta Pública, por las promesas de campaña sobre la condonación universal de las deudas educativas, incluyendo el Crédito con Aval del Estado (CAE), lo mencionó muy sucintamente, aunque afirmó que en septiembre se presentará al Congreso un proyecto de ley con un enfoque progresivo pensado para los deudores y que “Chile requiere un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior” El Mandatario se limitó a mencionar el ingreso de un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema público de financiamiento que reemplace al CAE y al Fondo Solidario, sin detallar aspectos concretos ni hacer mención a la condonación, concepto que previamente había sido descartado por el Ejecutivo. “En las semanas previas a esta Cuenta Pública se ha abierto un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo de que alcancemos una solución permanente. El CAE ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior”, señaló Boric. En su discurso, Boric señaló la necesidad de alcanzar una solución permanente en el financiamiento de la educación superior, destacando las deficiencias del CAE y la importancia de un nuevo sistema público. “Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior. Lo hemos dicho hasta el cansancio: en septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario, y dará una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los deudores. Este proyecto va a ser gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”. Además anunció que la moción tendrá un enfoque progresivo y justo, pensado para los deudores, especialmente aquellos que han cumplido con sus obligaciones y los que no han podido hacerlo debido a limitaciones económicas.