Senador Prohens (RN): ley de aborto y de pensiones “son dos temas distintos”

El senador RN Rafael Prohens se desmarcó de los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo que el proyecto de ley de aborto anunciado en la Cuenta Pública por el Presidente Gabriel Boric ponía un freno a los acuerdos que puedan alcanzar oficialismo y oposición en otras materias, como la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, añadió que este tipo de anuncios siguen “dividiendo a los chilenos”.

“Ellos, en general en la izquierda, siempre cerca de elecciones, colocan temas complejos para poder distraer o bien afectar al sector contrario de ellos. Y esta vez no ha sido la excepción. Con la diferencia está que en este tema puntual del aborto, el Presidente no tiene los votos y no los ha tenido nunca, porque ya la vez anterior se rechazó”, comenzó explicando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Es en este punto en donde se desmarca de Macaya, ya que al ser consultado si la ley de aborto frena acuerdos en otros temas, como en pensiones, dijo que son temas distintos: “Son cosas paralelas, pero ambas afectan. Espero que no se relacionen porque son dos temas distintos”.

“Lo que no me gustó es que el Presidente sigue dividiendo a Chile con su discurso, enfocado todo hacia un solo lado y olvidándose que hay un 70% del país que necesita una seguridad con respecto a varios temas. Obviamente que lo más importante es seguridad, pero también en el caso de nuestra región, el empleo es algo que está afectando mucho. Es una región que está por sobre el promedio nacional desde hace bastante tiempo, con muchos proyectos mineros que no se pueden desarrollar y no tenemos certeza por parte del Ejecutivo de que eso pueda cambiar en el corto plazo”, agregó.

Sobre el aborto, dijo que “no es un tema de derecha e izquierda, aquí hay un tema que cada uno puede resolver por sí solo lo que significa, lo que puede ser o no. Una persona, un feto en el vientre, no es una persona, para nosotros es vida y por lo tanto tenemos una diferencia de concepto. En la eutanasia, yo creo que hay que esperar el proyecto porque hay que ver a dónde se enfoca, porque uno puede entender de repente que hay gente que está en situación muy compleja y que a lo mejor es una alternativa. Por eso que prefiero no referirme de lleno, pero sí no me cierro la posibilidad de conversar ese tema y verlo dependiendo de cómo ingresa el proyecto. al Senado o a la Cámara, no sé por dónde va a ingresar esta vez”, zanjó.

Prohens también dijo que no se “niega” a la solidaridad en el sistema de pensiones, “pero tiene que estar bien estructurado. No estoy cerrado. Estoy dispuesto a conversar”.