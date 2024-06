Tribunal decreta prisión preventiva contra alcalde Daniel Jadue

Luego de tres extensas jornadas de formalización, que comenzaron el pasado miércoles, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) por el caso Farmacias Populares.

Al jefe comunal se le imputaron los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal.

La jueza Paulina Moya accedió a la petición de la Fiscalía Centro Norte, que considera a Jadue un peligro para la sociedad. “Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (…). Nadie debe recibir un trato preferencial y las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales”, dijo la magistrada al inicio de su intervención.

En cuanto a la opción de medidas cautelares menores, la jueza explicó que esas medidas son “insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento” debido a la cantidad de delitos y las penas que estas tienen.

Jadue va a prisión preventiva al igual que José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, quien es apuntado como mano derecha del alcalde. A él se le imputan casi los mismos delitos, con diferencia de que a Muñoz se le incluye malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Jadue ingresará al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En tanto, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.

Tras conocerse la medida cautelar, el alcalde usó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para criticar la decisión del tribunal: “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”.

