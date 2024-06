DC se sube a la fiebre electoral y desafía al Gobierno por “aborto sin aviso”

La tensión por aborto legal escaló por doquier dentro del pacto “Contigo Chile Mejor” entre la Democracia Cristiana y el oficialismo. En la habitual reunión de mesa del partido del lunes; en el almuerzo de de senadores, diputados y dirigentes el martes en Valparaíso; y en otra cita ayer por la noche en el Congreso; el único tema fue el mismo: un menosprecio a la DC en el sorpresivo anuncio del Presidente Boric sobre el proyecto de aborto.

En la falange señalan que se repasó largamente lo que afirman es una “desconsideración” y una “falta de reciprocidad” de La Moneda al presentar “la idea sin aviso”, mientras compartes un pacto electoral y cuando el “destino de la propuesta va directo al fracaso por falta de votos”.

Sin embargo, en el oficialismo apuntan a que hay un cálculo electoral en la DC, ya que deben explicar a su electorado porqué comparten un pacto electoral con partidos que adhieren a un tema que sus electores rechazan. Y que ello puede traerles un costo electoral.

“El discurso de la cuenta pública marcó un antes y un después en una relación que había sido estratégica y respetuosa, pero este ninguneo genera un daño y una desconfianza que se ve compleja de superar. La pregunta es quién necesita más a quien. ¿La DC al Gobierno, o el Gobierno los votos DC?”, advierte un parlamentario de la colectividad.

En la falange se cuestionan dos cosas: que la presentación fuera sin ningún aviso y en medio de una campaña donde la tienda integra el pacto electoral del oficialismo. Y que la materia sea una incomodidad para el electorado DC.

Con esa molestia de la colectividad que preside Alberto Undurraga (DC) como telón de fondo, las tres reuniones de la la falange apuntaban a definir la respuesta al Gobierno ante el “ninguneo” y una redefinición del vínculo de confianza bilateral.

Con un socio electoral tomando distancia, y cuyos votos son relevantes en el Congreso, desde primera hora de la mañana el gobierno comenzó un control de daños en el comité político del Gobierno: usaron un tono bastante más amable que el empleado el fin de semana, recordaron lo valioso del entendimiento con la falange y enfatizaron en que en el debate se tratarían todas las visiones con respeto.

Sin embargo, el Gobierno tenía un “as” bajo la manga. En la cita en La Moneda, fuentes señalan que se habría expuesto que el programa de la entonces candidata presidencial de primera vuelta, la senadora Yasna Provoste, incluía en su programa de 2021, en el apartado programas nacionales transversales “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

En el oficialismo el encargado del contragolpe fue la directiva del PPD, el cual respaldó el proyecto y recordó el programa presidencial de Provoste en una declaración pública.

En un documento, el PPD señaló: “No podemos dejar de considerar que en la última campaña presidencial, donde nuestra candidata y la de nuestros socios fue Yasna Provoste Campillay, el programa de gobierno por el cual votamos contenía en sus páginas 175 y 177, dentro del capítulo titulado “Por un Nuevo Chile con Nosotras”, mención explícita de la interrupción voluntaria del embarazo, sin causales”.

En la DC, la ofensiva del PPD generó sorpresa. Al cierre de esta edición no todos los dirigentes conocían la declaración del PPD.

No obstante, en un sector del oficialismo se interpretó que la abstención de los parlamentarios DC en la votación de la ley antidiscriminación, fue una respuesta a la jugada del PPD.

De hecho, en esa misma jornada, el presidente de Convergencia Social , Diego Ibáñez, también recordó el programa de Provoste, expresando que era un tema que en todos los países desarrollados se discutía. En el punto de prensa, Ibáñez afirmó que por la tarde se reuniría con la bancada de diputados de la DC. Sin embargo, la bancada de la DC no aceptó reunirse con Ibáñez, ya que no había una cita fijada con antelación.

En la DC apuestan a que sea el propio Mandatario quien tome una iniciativa para buscar reconstruir las confianzas. “El discurso y el manejo de la información fue del Presidente, es él quien debe reunirse con nosotros, no el presidente de su partido”, señala una fuente de la DC.

En el Socialismo Democrático en tanto, advierten que la DC están en una clave electoral, extremando sus discursos, ya que en los comicios de octubre deberá disputar un electorado de centro con muchos más competencia, con la irrupción de Demócratas y Amarillos, que si bien se perfilaron a la derecha, su electorado es similar.

La molestia en la DC estaba lejos de apaciguarse y durante casi todo el día se analizaron las implicancias políticas del “impasse” con Boric.

“El gobierno puede enviar el proyecto que desee, pero nosotros estaremos más lejos del Gobierno, nuestros militantes y a quien representamos no están a favor de esos proyectos” señaló el vicepresidente de la DC, Gianni Rivera, a El Mostrador.

La evaluación del analista electoral de la DC, Víctor Maldonado, del caso era más lúgubre. El exsecretario general de la DC había sido convocado a la reunión almuerzo de este martes en el Congreso para entregar su análisis de la situación:

“Una cosa es el aborto y otra es la no notificación. Cuando avisas que vas a cambiar la agenda de esa manera y esa magnitud, donde ni siquiera todos los miembros del Comité Político saben, y menos aún la DC, queda claro que la relación con nosotros no es de alta confianza mutua, sino que es caso a caso. Entonces si bien no habrá total rechazo a iniciativas que se propongan desde el Gobierno, tampoco el apoyo DC va a ser por anticipado, sino que se va a ir viendo caso a caso. Eso fue lo que cambió, el Presidente lo cambió por el modo cómo abordó el mensaje presidencial, y creo que así va a mantenerse la relación, al menos con el Mandatario, y los ministros”, dice Maldonado.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, lamentó que la relación de confianza que había costado construir se derrumbara así de rápido.

“Habíamos venido construyendo una relación estratégica con el gobierno. Habíamos logrado trabajar en conjunto la reforma de pensiones, proyectos de seguridad, comisiones investigadoras, materias tributarias. En cada situación compleja que ha enfrentado el gobierno en sus proyectos, hemos estado en disposición a colaborar y sacarlos adelante. Cuando tienes una relación estratégica sin ser parte del Gobierno, lo que esperas es reciprocidad y aquí no hubo. Cuando estás construyendo una relación estratégica, el gobierno te sorprende. Está en su derecho de hacerlo, pero en un marco que es controversial para la DC, te deben avisar”, sostuvo Aedo.

En la mesa de la DC, tampoco hay visiones con matices. Según explican algunos de sus integrantes, si bien el programa de Provoste abordaba el aborto, explican, se trataba de otro momento político. Además agregan que no se trata solo del impacto del tema en una alianza electoral con el PC y el Frente Amplio, sino la ausencia de información de la tienda que lidera Undurraga no fuera informada previamente.

“Si la DC iniciara una medida de fiscalización contra el Gobierno… (…) ya sea en la Cámara o ante la Contraloría, si bien está en su derecho, obviamente se le informaría al gobierno antes de presentar un documento”, sostienen en la falange.