Eduardo Engel y reforma a las pensiones: “Necesitamos que Chile Vamos se abra a solidaridad”

El economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel, dijo que en torno a la reforma al sistema de pensiones, la derecha se tiene que abrir a la solidaridad.

“Lo que necesitamos es mejores pensiones y más solidaridad y esos dos temas no tienen por qué entrar en contradicción- Se puede avanzar en las dos dimensiones, que es un poco lo que trato de plantear en mi columna, que es importante que Chile Vamos se abra, que exista un elemento de solidaridad en un tema en que el gobierno ha cedido muchísimo”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo “partió con una propuesta en que era 6-0, en que iba el 6 a seguridad social, a solidaridad y no había nada para las cuentas individuales y ha ido cediendo a un 3-3. Por el lado de la oposición, hasta el momento al menos, no ha cedido lo más mínimo y sigue insistiendo en que sea un 0-6, en que vaya todo a cuentas individuales. Cabe notar también que ha habido un trabajo no óptimo de parte del gobierno en explicar los elementos de solidaridad”.

Al ser consultado si efectivamente era una mejor política que ese 6% fuera íntegro a cuentas individuales, Engel aseguró no estar “de acuerdo con esa afirmación, creo que no es buena economía. También creo que hay personas economistas y también parlamentarios transversales, incluyendo en la derecha, que también se dan cuenta de que esa es una posición de la cual pueden salirse y tomar una posición más intermedia. Yo creo que esa posición extrema es muy fácil de comunicar. Hay grupos que se la creen totalmente, pero hay gente que se da cuenta de que esto es una posición en la cual deben estar dispuestos a ceder y a llegar a un acuerdo, que es un poco lo que argumento en la columna, que Chile Vamos está perdiendo una oportunidad al exigir ese 6% que vaya exquisitamente a las cuentas individuales”.

En este punto, dice que la derecha está jugando con los cálculos electorales, en donde creen que van a ganar la próxima elección presidencial. “Lo que les hago ver es que nada es seguro, han habido varios en los últimos años que creían lo mismo, que tenían todo ganado y terminaron arrepintiéndose de no haber sido un poco más mesurados en lo que trataron de hacer y les podría pasar exactamente lo mismo”.

A su juicio, la derecha tiene que entrar a negociar “en este momento una reforma y que tenga un poder negociador como no ha tenido la derecha en la última década, verso esperar una potencial, eventual posición negociadora, aún mejor en un próximo gobierno, que no tiene por qué materializarse, especialmente dado que la economía está mejorando”.