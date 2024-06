Juan José Lyon: “Todo lo que ocurría en Lo Barnechea escapaba a los mecanismos de control”

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea responder por Ley de Transparencia y dar a conocer en detalle el gasto de los recursos públicos utilizados por la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios. Dictamen que marca un precedente, ya que al tratarse de entidades privadas creadas con la figura legal, por ejemplo, de una junta de vecinos, la ejecución de esos recursos escapa de la supervisión de la Contraloría y de los requerimientos de la Ley de Compras Públicas. Asimismo, no se someten a los dictámenes del Consejo para la Transparencia.

La sentencia llega luego de un proceso judicial iniciado en 2022 por la Fundación América Transparente, con el fin de que estas organizaciones funcionales en Lo Barnechea sí pudieran estar sujetas a Ley de Transparencia, y se viesen en la obligación de entregar información sobre cómo y en qué gastan el dinero que la municipalidad les transfiere cada año. Se trata de organizaciones que fueron creadas como entidades privadas en 2009, durante la gestión del exalcalde Felipe Guevara (RN).

Para el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, “es un caso clave de haber ganado, no por la cantidad de plata, porque hay corporaciones con las que estamos litigando donde los montos son mayores, sino por el tipo de entidad que ahora va a quedar sujeta a la transparencia si esta sentencia queda firme. Es la primera vez que ganamos un juicio sobre una entidad que no es una corporación”, dijo.

“Estamos hablando de un fenómeno que partió en Vitacura con las entidades Vita, que fue copiado en Lo Barnechea, en ambos casos participó una persona común: el exalcalde Felipe Guevara. Y es la primera vez que logramos que haya transparencia, algo que nunca fue logrado en Vitacura, con estas entidades que fueron creadas con la figura legal de una junta vecinos, y que por fin ahora son reconocidas como un brazo municipal y que, por ende, deben quedar sujetos a la Ley de Transparencia”, señaló.

Por su parte, desde la Municipalidad de Lo Barnechea han insistido que adscriben a la importancia de la transparencia para el ejercicio de la labor del gobierno comunal, por lo que desde un principio facilitaron todos los antecedentes requeridos. Y que la parcialidad de la información estuvo sujeta a los criterios del Consejo para la Transparencia, como de fallos de la Corte Suprema en causas anteriores.

El reciente dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que “la organización comunitaria funcional Lo Barnechea Servicios, en los hechos, se constituye única y exclusivamente para servir como un brazo o extensión de la Municipalidad de Lo Barnechea, pues sin la Municipalidad de Lo Barnechea, y más importante, sin los aportes de ese municipio, Lo Barnechea Servicios no habría nacido ni después operado. En otras palabras, Lo Barnechea Servicios nace para acoplarse o ensamblarse a la orgánica y funciones de la Municipalidad de Lo Barnechea”.

En ese sentido, Lyon agregó que se abre una puerta en materia de transparencia para conocer el gasto de recursos en las otras organizaciones funcionales a la municipalidad. “Así como en Vitacura estaba Vita Salud, Vita Deporte, en este caso existe Lo Barnechea Servicios, Lo Barnechea Deporte, Lo Barnechea Seguridad, y queremos abrir ese tipo de entidades. Y si bien las de Vitacura han sido cerradas, la idea es poder solicitar la información hacia atrás, y lo mismo también lo que ocurre en Las Condes con la Unión Comunal, que es la que administra gran parte de la seguridad en Las Condes”.

Un apéndice abultado de la municipalidad

Cabe recordar que las distintas organizaciones comunitarias funcionales que Lo Barnechea ha creado para externalizar sus departamentos municipales han recibido en conjunto más de 50 mil millones de pesos. Y pese a haber sido constituidas como entidades privadas, se han convertido en la práctica en una administración paralela a la municipalidad, que ejecuta presupuestos en servicios comunales como seguridad, actividades en deporte y cultura, sin registro público de los funcionarios contratados y sus sueldos. Antecedentes que fueron considerados por la Corte para refutar el argumento de que se trata de entes privados externos al municipio.

La sentencia indica que “no resulta razonable postular que una organización que nace en estas condiciones de dependencia, subordinación o supeditación, lo hace de manera independiente del órgano de la Administración pública del que necesariamente será dependiente, subordinado o al que estará supeditado. (…) Lo Barnechea Servicios es una organización instrumental de la Municipalidad de Lo Barnechea, un apéndice –hoy muy abultado– en el ámbito de las organizaciones comunitarias, que nace para prestar servicios a la comunidad en lugar de ese municipio o como complemento a los que este provee, siempre con los fondos públicos que suministra la Municipalidad de Lo Barnechea”.

En esa línea, el representante de América Transparente recordó que Lo Barnechea Servicios fue presidida desde un comienzo por Sebastián Torrealba (RN), cuando era jefe de gabinete de Felipe Guevara. “Posando falsamente como vecinos, crearon estas entidades, y después se les transfería una cantidad importante de millones todos los años. A veces 2 mil, 3 mil, 4 mil millones todos los años, para operar como si fuera un departamento municipal”.

“Todo lo que ocurría ahí dentro no se sabe y escapa de los mecanismos de control. (…) Por eso es clave esto, porque es la primera vez que una de estas entidades, creada por personal del municipio y que se financia por el municipio casi en su totalidad, se le reconoce este principio de realidad y decretan que tiene que sumarse a la Ley de Transparencia”, agregó Lyon.

Según declara América Transparente, una vez que la sentencia quede firme, comenzarán a pedir mayor cantidad de información, con el fin de presionar también para que los portales de Transparencia cumplan a cabalidad con la ley.

“Uno de los argumentos que usó Lo Barnechea en el juicio –y esto nos ocurrió con todas las corporaciones que hemos mandado a juicio–, es que no lo consideran necesario porque ya cuentan con mecanismos de transparencia. Y es cierto, algunas entidades han abierto unas páginas de transparencia, pero son páginas que no cumplen con el estándar mínimo que exige la ley. Transparentan lo que ellos quieren y no transparentan hacia atrás. Estas entidades fueron creadas desde el año 2009 y nosotros también lo que queremos saber es cómo estos 50 mil millones se han repartido desde esa fecha. Eso hoy en día no ocurre”, afirmó Lyon.