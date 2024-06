Ministro Luis Cordero sobre Jadue: “Hay que sacarse de la cabeza esta idea de la guerra judicial”

La semana estuvo marcada por la prisión preventiva del alcalde de recoleta Daniel Jadue a propósito de los delitos que se le imputan además como encargado de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Dese el Partico Comunista le han entregado apoyo al alcalde y desde el Gobierno han hecho un llamado a respetar las instituciones y han negado la siguiente tesis del PC: Jadue es víctima de una persecución política.

Estas definiciones han generado distancia entre el PC y el Gobierno. Sin embargo, las relaciones parecen no crisparse, pues los líderes de la tienda han optado por no escalar la polémica. El Gobierno, en cambio, no ha escatimado en dejar clara su línea con sus ministros. Esta es la de respetar las instituciones e incluso descartar la posibilidad de que el juicio contra Jadue se trate de lawfare, es decir, que se le esté dando un uso estratégico al sistema judicial para perjudicar o debilitar a un oponente.

En entrevista con La Tercera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, insistió en que esa idea está descartada: “Creo que hay que sacarse de la cabeza esta idea de la guerra judicial o el lawfare”. Incluso, explicó que “si uno quisiera tomar los estándares metodológicos para ese fin, este es un caso que no aplica. Aquí no hay adversarios políticos utilizando una investigación criminal, acá hay una investigación que comenzó el Ministerio Público, que ha tomado un tiempo, que uno podrá tener acuerdos o desacuerdos sobre ella, pero calificarlo de guerra judicial está bastante lejos de lo que, por lo menos en el marco teórico, se entiende por lawfare”.

Al ser preguntado por la presión que estaría ejerciendo el PC sobre el Poder Judicial, Cordero advirtió que la práctica “Se ha hecho costumbre, y lo digo no sólo por este caso, descalificar a las instituciones cuando deciden de un modo distinto a lo que se pretende en la política”.

Con ello, el ministro realizó una advertencia: “La política tiene que ser extremadamente cuidadosa en no transformar al Poder Judicial ni al Ministerio Público en actores políticos. No es razonable que la política se judicialice ni que los jueces o los fiscales sean actores políticos. Pero para que eso no suceda, la política no debe especular o tergiversar las intervenciones de jueces y fiscales”.

Ahora bien, respecto al debate sobre la proporcionalidad de la medida cautelar sobre el alcalde de recoleta reconoció que “cada uno puede tener la opinión que quiera” y que esta discusión es parte de una desilusión legítima. Sin embargo, “calificar de persecución política o de sesgo político, a mí me parece que es completamente improcedente en un sistema democrático, cualquiera sea la autoridad que lo profiera”, sentenció el ministro.

La Asociación de Magistrados anunció que las medidas adoptadas por el PC debilitan a las instituciones, pero Cordero se resiste a creer eso, “porque la única manera de debilitar es si esto tiene alguna consecuencia. Una de las razones por las cuales nosotros le reconocemos independencia al Poder Judicial es precisamente para que no se sientan amedrentados”.