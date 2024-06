La ilustradora chilena que la rompe en NY

Presentado por:

¡Hola! Llueve, se va terminando el otoño y pronto, el 21 de junio, tendremos el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, para dar la bienvenida al invierno. En casa lo celebraremos con el ritual mapuche de rigor, sopaipillas incluidas. ¡Al menos los días empezarán a ser más largos!

En esta edición de Cultívate: los veinte años de la película “Machuca” , el tesoro prehistórico que incluye metal extraterrestre , y cómo la guerra de Gaza llegó a la Sinfónica .

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a Cristóbal Durán Rojas, que acaba de publicar un libro sobre el legendario cineasta David Cronenberg.

1

LOS VEINTE AÑOS DE «MACHUCA»

El pasado martes 4 se exhibió en la Sala Insomnia de Valparaíso la película Machuca, parte del Especial 20 años de la Red Salas de Cine de Chile, que contó con la asistencia del actor protagónico del filme, Ariel Mateluna, quien participó de un cineforo posterior a la función. Emilia Aparicio estuvo allí y tuvo la oportunidad de entrevistarlo.

A dos décadas del estreno de Machuca, el actor reflexionó sobre el legado de la cinta y lo que significó para su carrera.

de Machuca, el de la cinta y lo que significó para su carrera. «La película quedó en la retina de las personas, en el inconsciente colectivo, porque toca esa herida, esa brecha que no cambia », fue una de las cosas que le dijo Mateluna.

», fue una de las cosas que le dijo Mateluna. «Te das cuenta también que el tiempo pasa volando. Y también te da un poquitito de impresión que una película que está ambientada hace casi 60 años, y que se cumplen 20 años desde que se estrenó, y las cosas siguen casi igual que siempre: el clasismo, la segregación. Es un poco triste que la sociedad no avance mucho en temas sociales», añadió.

Para Mateluna además se trata de uno de los filmes más importantes del cine chileno, «y también es una película que habla de la historia de Chile y que también se muestra para los países extranjeros, y es como una referencia de la historia y de esta desigualdad de clase y, también, del tiempo del principio de la UP y posterior golpe de Estado».

“Obviamente marcó un antes y un después en mi vida. Aunque mi vida sigue siendo la misma, me he cambiado un par de veces, pero siempre vivo donde mismo, tengo mis mismos amigos. Nunca se me subieron los humos a la cabeza, por decirlo así», expresó. Y agregó que «más allá de lucrar con lo audiovisual, empecé a elegir proyectos donde se concientizara a la gente y se creara conciencia para generar estos cambios que te decía y para despertar un poquitito la mente de las personas».

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

2

LOS LÍOS DE LA ELECCIÓN EN LA SECH

Un lío mayúsculo se armó esta semana en la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), después que un expresidente de la entidad pidiera anular las últimas elecciones, que dejaron en la presidencia a Isabel Gómez.

Resulta que Roberto Rivera presentó un recurso ante el Primer Tribunal Electoral Metropolitano, patrocinado por el abogado Carlos Vergara, que fue acogido a trámite. Este organismo ordenó notificar al respecto a David Hevia, presidente anterior de la SECH, como representante legal.

Rivera acusó al Tricel de la SECH de actuar de modo «autoritario, dictatorial y más que mediocre» en los comicios del pasado 18 de mayo. Y me habló de irregularidades, como «negar el acceso al padrón electoral incluso a otros miembros del mismo Tricel; permitir el voto de personas que no eran socios de la institución; permitir el voto de socios inscritos con posterioridad a la fecha límite señalada en los estatutos; ingreso de votos de socios fuera del padrón original, o a pie de urna; votos de socios ingresados con otro correo distinto al registrado en el padrón original; socios que no pudieron votar, y un largo etcétera».

Aunque la actual presidenta no quiso referirse al tema, el vicepresidente, Jorge Calvo, me dijo que « este es un tema delicado , en la medida que está en manos de tribunales electorales y en proceso, por tanto, no se debe intervenir antes de que la investigación termine».

, en la medida que está en manos de tribunales electorales y en proceso, por tanto, no se debe intervenir antes de que la investigación termine». Sin embargo, en su opinión, «la elección fue de completa normalidad, según mi experiencia en SECH, y creo que esta es una reacción de mal gusto de una persona que no queda satisfecha con su resultado. Y, si hubiera que repetir la votación, considero poco probable que el resultado cambie. Además sería una pérdida de tiempo», afirmó.

3

LA ILUSTRADORA CHILENA QUE CONQUISTÓ AL NYT

El Diario Financiero destacó el trabajo de la ilustradora María Jesús Contreras, una artista de Temuco que actualmente publica en el New York Times, e hizo la portada del más reciente libro de Alberto Fuguet, Ciertos chicos.

“Lo más artístico en mi familia es inventar cosas para arreglar las máquinas en el campo, yo pintaba atrás de los calendarios de insumos veterinarios que le pasaban a mi papá. El único museo que había en Temuco en esa época estaba en la Plaza de Armas y olía a humedad.

Pero yo era full computina, me encantaba estar en el computador y ahí veía referencias, en Fotolog y dibujando. Hasta el día de hoy creo que soy un poco ignorante en comparación con artistas de otros contextos familiares. Yo era como la oveja negra de mi familia, siempre rebelde”, comentó la ilustradora.

y ahí veía referencias, en Fotolog y dibujando. Hasta el día de hoy creo que soy un poco ignorante en comparación con artistas de otros contextos familiares. Yo era como la oveja negra de mi familia, siempre rebelde”, En la entrevista, Contreras abordó la intensidad de su pasión, que además la ha llevado a trabajar para marcas como Apple y Gucci.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

4

CHILENA TRIUNFA EN MUNDIAL FOTOGRÁFICO

Otra chilena también dejó esta semana en lo más alto el nombre de nuestro país. El martes pasado fueron anunciados los ganadores del Mundial Fotográfico Pink Lady y una de las vencedoras fue Antonia Larraín Eyzaguirre.

La artista ganó con la foto –no podía ser de otra forma– de un alimento que nos identifica a los chilenos: el pan .

. « Estoy tan agradecida de ser parte de los premios más importantes de fotografía gastronómica a nivel mundial y nada mejor que haber podido estar en persona en la celebración donde se anuncian los ganadores», comentó en sus redes sociales.

a nivel mundial y nada mejor que haber podido estar en persona en la celebración donde se anuncian los ganadores», comentó en sus redes sociales. La imagen fue finalista en la categoría “Marks & Spencer Food Portraiture” y ganadora del primer lugar en la categoría regional, representando a Chile. «No puedo describir la felicidad de ver mi foto impresa en The Mall Galleries en Londres y la emoción de escuchar mi nombre e ir a recibir un premio al escenario», cerró la fotógrafa.

5

LA GUERRA DE GAZA LLEGA A LA SINFÓNICA DE CHILE

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tenía previsto este fin de semana un concierto con el argentino-israelí Yeruham Scharovsky como director invitado, y que además contaba con el solista en oboe Gianfranco Bortolato (Italia).

Ambos interpretarían un repertorio que incluía Mosaicosobre temas de La Traviatapara oboe y orquesta (Giuseppe Verdi / Giuseppe Gariboldi); Pot pourri sobre temas de Rigoletto para oboe y orquesta (Giuseppe Verdi / Giovanni Daelli). El concierto lo iba a cerrar Scheherazade, de Nikolái Rimsky-Kórsakov.

Pero la participación del argentino-israelí, en esta ocasión al menos, no pudo ser.

«Desde el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) decidimos reprogramar, no suspender , la participación del maestro Yeruham Scharovsky junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile», me comentaron desde la Casa de Bello.

, la participación del maestro Yeruham Scharovsky junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile», me comentaron desde la Casa de Bello. Esta decisión se tomó « considerando la tensión internacional , por lo que se priorizó el resguardo de la seguridad del director, de nuestros públicos y de todos quienes trabajan en el teatro».

, por lo que se priorizó el resguardo de la seguridad del director, de nuestros públicos y de todos quienes trabajan en el teatro». «Además, se consideraron las protestas que ocurrieron en 2018 en Chile, cuando se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, las amenazas personales recibidas en ese momento por Scharovsky y la interrupción del concierto en Colombia en febrero de este año».

Según la U. de Chile, estos argumentos fueron expuestos al director, «quien los entendió y se mostró dispuesto a reagendar su participación junto a nuestra orquesta para un futuro próximo. La invitación formal ya fue extendida y las fechas se comunicarán oportunamente».

El CEAC destacó que es un espacio de intercambio cultural y excelencia artística. «Las decisiones sobre a qué artistas invitar a participar de las temporadas de cada elenco se toman, precisamente, en base a la trayectoria y calidad artística de estos invitados. Yeruham Scharovsky ha dirigido más de 50 orquestas alrededor del mundo y, de hecho, ya había dirigido a la Sinfónica Nacional de Chile en su temporada 2000″.

6

EL PRÓXIMO PROYECTO DE LINKLATER

Si hay un director que admiro es el incombustible Richard Linklater (Houston, 1960), responsable de la legendaria trilogía romántica que comienza con Antes del amanecer.

Pues bien, resulta que ahora el artista está en busca de intérpretes para su próximo proyecto , donde, al igual que Boyhood, los mostrará a lo largo de veinte años . Es decir, una obra de largo aliento, que ya es mucho decir en el mundo del cine.

, donde, al igual que Boyhood, . Es decir, una obra de largo aliento, que ya es mucho decir en el mundo del cine. «Esta película trata sobre la amistad a largo plazo y la forma en que la vida trata a las personas y cómo eso cambia a lo largo de 20 años. Todos los involucrados claramente lo hacen porque les importa, así que tenemos que asumir que seguirán preocupándose y que les importará durante 10 años, 15, 16, 17 años más. Juzgas a la gente por eso»,le dijo Linklater al New York Times.

y la forma en que la vida trata a las personas y cómo eso cambia a lo largo de 20 años. Todos los involucrados claramente lo hacen porque les importa, así que tenemos que asumir que seguirán preocupándose y que les importará durante 10 años, 15, 16, 17 años más. Juzgas a la gente por eso»,le dijo Linklater al New York Times. «Antes de elegir a alguien, le digo: ‘Estarás condenado a cadena perpetua‘. Lo hice en Boyhood. Le pregunté a Patricia Arquette: ‘¿Qué vas a hacer dentro de 12 años?’. Ella dice: ‘Probablemente estaré buscando un papel en que trabajar’. Así que le dije: ‘Sí, y yo voy a intentar hacer una película, así que comencemos ahora y seremos quienes somos ahora y en el futuro’. Eso es todo lo que fue. No es un gran acto de fe», relató.

7

HALLAN TESORO CON METAL EXTRATERRESTRE

Un sorprendente descubrimiento revela que algunas piezas del Tesoro de Villena, forjadas con hierro meteorítico, datan de hace más de 3 mil años, mostrando técnicas metalúrgicas avanzadas para su época, informó DW.

Descubierto a finales de 1963 por José María Soler en la Rambla del Panadero, resguardado hoy en el Museo de Villena en Alicante , España, el Tesoro de Villena brilla como uno de los hallazgos más impresionantes de la Edad del Bronce (2.200 a 750 a. C.) en la península ibérica y tal vez en toda Europa.

, España, el Tesoro de Villena brilla como uno de los hallazgos más impresionantes de la (2.200 a 750 a. C.) en la península ibérica y tal vez en toda Europa. Lo curioso es que recientes investigaciones han revelado que dos de sus piezas, aunque corroídas, podrían ser las joyas más valiosas del conjunto.

Dirigido por Salvador Rovira-Llorens, exjefe de conservación del Museo Arqueológico Nacional de España, un grupo de investigadores ha hecho un descubrimiento sorprendente . Un brazalete y una semiesfera hueca, ambas adornadas con oro y custodiadas celosamente en una vitrina blindada del museo, resultaron no estar hechas de cualquier metal terrestre, sino de hierro procedente de meteoritos .

. Un brazalete y una semiesfera hueca, ambas adornadas con oro y custodiadas celosamente en una vitrina blindada del museo, resultaron no estar hechas de cualquier metal terrestre, sino de . Este hallazgo, publicado en enero en la revista Trabajos de Prehistoria, propone que las técnicas metalúrgicas en la península ibérica de hace más de 3 mil años eran mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente.

8

EL TESORO RUPESTRE EN EL AMAZONAS

A lo largo del imponente río Orinoco, que dibuja la frontera natural entre Venezuela y Colombia, un equipo de arqueólogos ha descubierto una ventana al pasado prehistórico de América del Sur. Con ayuda de tecnología moderna, como drones y cámaras de alta resolución, han cartografiado y documentado una serie de grabados rupestres, que presentan motivos humanos y animales, que podrían cambiar nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones de la región.

El equipo, bajo la batuta de Philip Riris, de la Universidad de Bournemouth, ha identificado 14 sitios a lo largo del cauce fluvial, adornados con grabados de serpientes colosales, ciempiés, roedores y figuras humanas , que pueden remontarse a mitos contados desde hace más de 2 mil años .

, que pueden remontarse a mitos contados desde hace . Entre estos descubrimientos, destaca una anaconda de más de 40 metros de longitud, probablemente el grabado rupestre más grande del mundo registrado hasta la fecha.

De acuerdo con Riris –líder del estudio divulgado en la revista Antiquity–, la selección del sitio para los grabados no fue aleatoria: los expertos sostienen que la ubicación fue deliberadamente escogida para que las imágenes fueran visibles desde lejos, puesto que se sitúan a lo largo de los Rápidos de Atures, un conocido corredor de comercio y tránsito, informó la DW.

para que las imágenes fueran visibles desde lejos, puesto que se sitúan a lo largo de los Rápidos de Atures, un conocido corredor de comercio y tránsito, informó la DW. «Una interpretación es que había algún aspecto de territorialidad en juego», comentó Riris a Live Science. «Era una forma de marcar su territorio y decir que este es nuestro dominio», añadió.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

AUTOR DE LIBRO SOBRE CRONENBERG: «ES UN AMOR DE JUVENTUD»

En Cita de Libros, Emilia Aparicio entrevistó a Cristóbal Durán Rojas, autor de Imágenes virales, un trabajo sobre el cine de David Cronenberg, para una nota que saldrá este fin de semana.

Durán es doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesor de licenciatura, magíster y doctorado en áreas vinculadas a la filosofía contemporánea, la estética y la teoría psicoanalítica en distintas universidades. Actualmente es director de la colección Puntos singulares de Pólvora Editorial, de Chile.

“David Cronenberg es una especie de amor de infancia o juventud para mí , es un cineasta que de alguna manera se ha repetido una y otra vez en mi propia labor de lector de imágenes»,fue una de las cosas que le dijo.

, es un cineasta que de alguna manera se ha repetido una y otra vez en mi propia labor de lector de imágenes»,fue una de las cosas que le dijo. “Siempre me llamó la atención que Cronenberg fuera tan explícito, no fuera un cine de horror propiamente y, a medida que me fui encontrando con él una vez más en mi trabajo como filósofo e investigador, me fui dando cuenta de que no había mucho de Cronenberg en términos filosóficos, es decir, hay muy poco trabajo sobre él. Me empecé a obsesionar con él”, detalló.

En el libro “trato de pensar a través del cine de Cronenberg una cierta idea de cómo nosotros vivimos en relación con las imágenes, cómo las imágenes entran en nosotros, cómo salen de nosotros, y empecé a encontrar que Cronenberg era un cineasta muy importante, un cineasta que no se lo considera tradicionalmente, sobre todo en los medios hispanoparlantes, como un cineasta como Raúl Ruiz, Abbás Kiarostamí o Tarkovski, que son objetos predilectos de la labor de la filosofía o interpretativa de la estética. Pese a ser calificado muchas veces como un cineasta medio asociado al horror, al Cine B, creo que tenía muchísimo que decir y el libro abre mucho una lectura de ese tipo”, afirmó el autor.

10

PANORAMAS REGIONALES

– EXPOSICIÓN “FORMAS DE ENSAYAR UN TERRITORIO” EN ANTOFAGASTA

La exposición «Formas de Ensayar un Territorio», un trabajo de la artista Paula Carmona Araya, se enmarca dentro de FOTO ANTOFAGASTA 2024, una iniciativa impulsada por Balmaceda Arte Joven.

La muestra, que utiliza fotografías de acciones para construir un relato visual, político y poético, aborda temas críticos como el extractivismo, la migración, la resistencia, la lucha y la importancia de la memoria histórica.

La exhibición estará disponible hasta el 28 de junio, en Mattaprat Espacio Colaborativo, ubicado en Arturo Prat #712, cuarto piso. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11:00 a 17:00 horas.

– CINE CHILENO EN QUILPUÉ

Durante junio, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual continúa difundiendo el cine chileno en la comuna. Todas las funciones serán a las 18:30 horas en el Teatro Municipal Pompeya, con entrada completamente liberada. El acceso es por orden de llegada, con preferencia para las personas mayores y para aquellas con movilidad reducida.

El martes 11 hará su estreno nacional en la comuna el documental Himno, del director Martín Farías, el cual, a través de un viaje musical, se pregunta cómo la canción “El pueblo unido jamás será vencido”, compuesta hace 50 años en Chile, ha sido reconocida e interpretada en las más diversas latitudes.

El martes 18 será el turno de Muertes y maravillas, película dirigida por Diego Soto. La cinta cuenta cómo un grupo de adolescentes lidia con la muerte de un amigo el primer verano después de salir del colegio. En medio de la tristeza y de extraños acontecimientos, uno de ellos, Juan Pablo, comienza a escribir poemas.

Y el martes 25, la última película del mes en exhibirse será Las demás, de la directora Alejandra Hyland. El drama se centra en Rafaela y Gabriela, quienes son mejores amigas. El inesperado embarazo de Rafa amenaza el rosado y extravagante oasis que han construido. El aborto en Chile es ilegal, pero no imposible, y juntas deberán enfrentar la hostilidad del sistema para realizarse el procedimiento sin reventar su preciosa burbuja ni su relación.

– JAZZ EN PUERTO VARAS

El sábado 8 de junio, a las 19:00 horas, el Trío Feeling Blue realizará en Casa Raddatz (Centro Cultural Bosque Nativo de Puerto Varas, CCBN) un concierto que incluirá jazz, soul, blues, junto a algunas piezas y ritmos latinoamericanos que comparten la misma raíz que los géneros anteriormente mencionados.

El trío musical está conformado por Javiera Contreras en voz, Astor Elgueta en guitarra y Tomás Brunetti en contrabajo.

Las entradas para este evento pueden ser adquiridas AQUÍ.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Ya se acerca el inicio oficial del invierno!

