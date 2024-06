Designan a fiscal regional para investigar secuestros del Tren de Aragua en Los Vilos

Luego del escándalo que se generó la semana pasada, después de que El Mostrador diera a conocer el resultado de una audiencia que culminó con la libertad de cinco sujetos acusados de ser parte del Tren de Aragua (TDA), el fiscal nacional, Angel Valencia, decidió sacar la causa desde la fiscalía local de Los Vilos, y encomendársela al fiscal regional, Patricio Cooper.

Cabe recordar que el lunes pasado se efectuó una medida de revisión de medidas cautelares respecto de siete sujetos, la mayoría de ellos venezolanos, en el Juzgado de Garantía de Los Vilos, donde se radica una causa en contra de ellos, tras ser detenidos en noviembre del año pasado, acusados de secuestro, robo con intimidación y asociación ilícita. Sin embargo, a la audiencia acudió el asistente de fiscal Luis Soto Pérez, un ex carabinero del GOPE que recién llevaba cinco meses trabajando en la fiscalía, en vez del hasta hoy titular de la causa, Patricio Jory.

Luego de que las defensas de cinco de los imputados pidieran sustituir la prisión preventiva de estos por cautelares menores, a cambio de una caución de cinco millones de pesos, la jueza Daniella Pinto terminó cediendo a la petición, luego de representar varias veces a Soto la escasez de argumentos con que enfrentó dichas solicitudes, al punto que llegó a calificar de “impresentable” su actuación y anunciar que oficiaría al fiscal jefe, a fin de dejar constancia de ella.

La puesta en libertad de los sujetos se produjo cuando cuatro de ellos pagaron en dinero efectivo la caución de cinco millones per cápita (hubo uno que no salió en libertad, pues no canceló). Posteriormente, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida, y dos de los imputados se presentaron voluntariamente a seguir cumpliendo con la prisión preventiva, aunque los otros siguen prófugos.

Tras ello, el Ministerio Público abrió una investigación administrativa y, en un hecho muy llamativo, también una causa penal en contra de Soto, deslizando Valencia (el viernes pasado) que este pudo haber estado amenazado, aunque según El Mercurio del domingo, también se indaga un posible cohecho. A cargo de dicha investigación quedó el fiscal regional de Atacama, Alex Rogat, y esta tarde la fiscalía nacional anunció la designación de Cooper como titular de la causa contra los imputados de Los Vilos.

Según se indicó, ello obedece a “a la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados, y los últimos acontecimientos relacionados a la audiencia desarrollada el 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos“.