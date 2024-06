Revelan gestiones oficiosas de exministro Espina a exjuez Poblete para influir en un fallo

En el marco del caso “Operación Topógrafo”, la Policía de Investigaciones (PDI) ha revisado miles de mensajes del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. Entre estos, la Brigada Anticorrupción Metropolitana detectó un chat de 2020 entre el exjuez y el entonces ministro de Defensa del gobierno de Piñera, Alberto Espina, revelando gestiones oficiosas del actual consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para influir en un fallo judicial.

El 6 de marzo de 2020, Poblete informó a Espina que había cumplido con su solicitud de declarar inadmisible una apelación del Ejército de Chile. En el mensaje consignado por La Tercera, Poblete mencionó: “Buenas tardes estimado ministro cumplido lo pedido. No te había contestado antes por no tener lo pedido. Se declaró inadmisible la apelación del Ejército. Me pediste que estuviera solucionado el tema del Cmdte (comandante) en Jefe para marzo y está. No sé si seguirán”.

En respuesta, Espina realizó una llamada a través de WhatsApp, y Poblete sugirió almorzar juntos durante la semana. Esta conversación giraba en torno a la decisión de la Corte Suprema de declarar inadmisible la apelación del Ejército contra el retiro de imágenes del exjefe de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, por parte de la institución castrense.

La siguiente conversación relevante tuvo lugar el 22 de marzo de 2020, cuando Poblete recordó a Espina su falta de respuesta y sugirió nuevamente una reunión para almorzar, además de recomendar la contratación de Marcelo Ekdhal Jiménez, abogado y exmilitar. Poblete escribió: “Buenos días estimado ministro, no me has contestado mi últimos WhatsApp, donde te decía que se definió por la Suprema lo del sr. Cmdte en Jefe y te invitaba a almorzar”.

Un intercambio adicional del 11 de octubre de 2021, cuando Espina ya era consejero del CDE nominado por el fallecido expresidente Sebastián Piñera, es de especial interés para los investigadores. En este, Poblete expresó sus preocupaciones y mencionó posibles momentos difíciles. Espina respondió afirmando que “se hizo lo legal y lo correcto”.

Poblete reiteró que las acciones fueron legales y correctas, pero mostró su frustración ante quienes buscaban objetivos distintos. “Yo no soy el objetivo principal, sino que la Institución, el No 1, y los efectos colaterales que puedan producir, como los M D, y la cosa es llegar al Presi”, comentó Poblete. En este contexto, MD se refiere a Mario Desbordes, el entonces ministro de Defensa, y Retamal a Jaime Retamal, el fiscal de Alta Complejidad que investigaba a Poblete y lo mantenía en prisión preventiva.

Estos intercambios, revelados en un informe de la PDI, arrojan luz sobre posibles presiones y solicitudes hechas desde el Ministerio de Defensa a la judicatura. Las revelaciones son particularmente sensibles dado el contexto de la Operación Topógrafo, una investigación de alta complejidad que involucra al exjuez Poblete y que podría tener ramificaciones significativas para las instituciones involucradas y sus líderes.