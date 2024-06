Comisión de Ética: votos de oposición impidieron reemplazo de diputada Bulnes por tratamiento médico

La diputada independiente e integrante de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, expresó su indignación tras el rechazo de su reemplazo transitorio en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, calificando la decisión como un riesgo para el funcionamiento de un órgano crucial para la probidad parlamentaria.

Este miércoles, se sometió a votación el reemplazo de la diputada Bulnes por su par Patricio Rozas (también independiente de la bancada frenteamplista) en dicha comisión, mientras ella se realiza un tratamiento de quimioterapia para enfrentar un cáncer. Sin embargo, con 68 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones no se logró el quórum necesario para aceptar el reemplazo. Diputados del Partido Republicano, Chile Vamos y la diputada Pamela Jiles se abstuvieron o votaron en contra de la solicitud.

La comisión está integrada por la diputada Ana María Bravo (PS), Héctor Barría (DC), Bernardo Berger (IND-RN) , Mercedes Bulnes (IND-FA), Pamela Jiles (PH), Harry Jurguensen (Republicano), Helia Molina (PPD), Matías Ramírez (PC) y Renzo Trisotti (IND- Republicano).

“Mi reemplazo en la comisión de Ética fue rechazado. Esto pone en riesgo el funcionamiento de una comisión que debe velar por la probidad del trabajo parlamentario. Es lamentable que se aproveche mi situación de salud y no se acepte mi reemplazo con fines mezquinos”, declaró Bulnes, evidenciando su preocupación por la integridad de los procesos éticos dentro del Congreso.

Chile Vamos se defiende

La controversia se intensificó con las declaraciones del subjefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Hugo Rey, quien defendió la votación en contra del reemplazo propuesto por Bulnes. Rey argumentó que la actual composición de la Comisión de Ética carece de imparcialidad.

“Presentamos una propuesta para cambiar la comisión de ética porque en los términos que está hoy, derechamente no sirve ni entrega garantías. Nunca había pasado que una mayoría se prestara para usar un órgano disciplinario para censurar a la oposición. Creemos que se debe resolver esto, y de una vez por todas tener un órgano imparcial y que de garantías tanto a parlamentarios como a la ciudadanía”, afirmó Rey.

El subjefe de la bancada opositora añadió que no es la primera vez que se rechaza un reemplazo en la Comisión de Ética y criticó al oficialismo por lo que considera una falta de responsabilidad y equidad en la composición del órgano. “No es primera vez que se rechaza un reemplazo por la sala, y en cada oportunidad hemos pedido una composición ecuánime y más responsabilidad por parte del oficialismo”, subrayó.

En esa misma línea, según consignó Emol, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “no se trata de ningún problema particular o de fondo con la diputada Bulnes, sino en el sesgo político de la comisión, que realiza defensas corporativas o toma decisiones dependiendo de las mayorías de la misma. Por eso, mientras no haya reformas a la comisión en su composición, tal como ya lo hemos pedido en más de una ocasión, no vamos a aceptar el reemplazo de ningún parlamentario”.

Pero desde el Frente Amplio acusaron una “falta de humanidad” por parte de la oposición. El diputado Jorge Brito (RD) señaló que “la derecha quiere tener mayor cantidad de votos, para ellos todo es un tema de votos (…) Nuestra compañera Mercedes está pasando por un tratamiento médico para el cáncer y para nosotros es impresentable que exista una derecha miserable que haya rechazo el reemplazo de la diputada mientras dure el tratamiento médico (…) no tienen sentido de humanidad”.

El diputado Gonzalo Winter (CS), también lamentó la actitud de la oposición. “La Cámara de Diputados y Diputadas, está bien que tenga diferencias, para eso está – en gran parte – para representar las diferencias de la ciudadanía. Pero en Chile, en todas las familias, hay gente de izquierda y derecha y son capaces de tomar once juntos sin tener que aprovecharse de un cáncer para poder obtener una ventaja mezquina. Yo creo que lo que ha pasado hoy día es que la derecha bajó a los límites de la inhumanidad que ni ella conocía anteriormente”.