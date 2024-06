Diputado Daniel Manouchehri (PS) llama a terminar con el “turismo electoral”

En conversación con El Mostrador, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, manifestó estar de acuerdo con el proyecto que busca establecer que los candidatos a alcaldes y concejales tengan residencia en la comuna a la que se postulan, con el fin de terminar con el llamado “turismo electoral”.

“Es razonable que una autoridad que va a aspirar a dirigir un territorio viva en ese territorio, es lo mínimo, yo creo. Es vergonzoso cuando hay candidatos que ni siquiera votan en esa comuna donde ellos aspiran a que los elijan. Y ojo, esto no solo debería ser respecto de las elecciones municipales, sino que esto también debería acontecer con las elecciones parlamentarias”, señaló.

En esa línea, afirmó que “lo mínimo que debería suceder es que alguien que aspira al parlamento debería haber votado en ese territorio en la última elección, porque hoy día nosotros tenemos un requisito de residencia de dos años, pero la verdad es que aquellos que participamos de la política sabemos que este requisito en la práctica no funciona. No hay cómo fiscalizar. Entonces, una manera sería poder atribuir la residencia justamente a que esa persona haya votado en la última elección en ese lugar”.

Por otro lado, Manouchehri también se refirió a la advertencia que la semana pasada hicieron parlamentarios del PPD, señalando que de no avanzar la reforma de pensiones impulsarían un nuevo retiro de fondos previsionales, idea que se suma a otros proyectos que ya se encuentran en el Congreso Nacional, donde el último en ingresar fue la iniciativa de nuevo retiro del vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas.

El parlamentario PS indicó que “claramente el debate de los retiros se abre cuando no avanza la reforma previsional. Han sido las propias AFP y la oposición las que se han encargado, con campañas millonarias, de decirle a los chilenos que es su plata. Entonces cuando le dicen a la gente que el dinero del sistema previsional -porque eso es, y el proyecto de en efecto- es su dinero, lo que están implícitamente diciendo es que lo pueden sacar”.

“Yo creo que tenemos que hacer el intento para que la oposición por última vez pueda entender que necesitamos que las pensiones suban hoy día, que necesitamos que el sistema de AFP no continúe de la manera como se ha hecho en el pasado.

Y si eso no acontece, la verdad es que no vamos a estar disponibles a aprobar una reforma que sólo puede beneficiar a las AFP. Porque lo que está planteando la oposición en el Senado, es simplemente que esta reforma no sea una reforma, sino que sea solo un alza de 6 puntos de la cotización de las personas y que las AFP se mantengan igual”, dijo.