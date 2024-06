Heraldo Muñoz: embajador Javier Velasco “no tiene arreglo”

El excanciller Heraldo Muñoz criticó en duros términos al embajador de Chile en España, Javier Velasco, quien ha protagonizado una serie de polémicas desde que está en el cargo. La última fue la semana pasada, cuando insinuó que Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de defensa ante el debilitamiento de las relaciones con Israel.

Al respecto, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Muñoz dijo que “el embajador Velasco no tiene arreglo. No sólo ha excedido sus competencias como embajador de Chile en España, ni las funciones de su representación al involucrarse en un tema tan delicado como los suministros de armas de largo plazo de nuestro país, sino que ha demostrado una extraordinaria falta de criterio y esta no es la primera vez”.

“Yo creo que él ha abusado de la confianza que depositó en él el Presidente de la República al nombrarlo embajador, nada menos que en España, en primera línea para los intereses de Chile. Y por cierto, entonces, mínimamente otro llamado de atención corresponde, pero la decisión sobre su futuro la completa el Presidente y yo no voy a opinar siquiera sobre cuál debiera ser su futuro, porque eso le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Lo que está claro, sin embargo, es que esta nueva controversia, este nuevo descriterio, lo que ha hecho es distraer la atención de la gira del presidente de la República a esta nueva polémica creada por estos dichos imprudentes del embajador Velasco”, agregó.

De acuerdo a Muñoz, el Presidente Gabriel Boric no está “limitado a la constitución para nombrar personas solamente en determinados países respecto a representaciones diplomáticas de nivel de embajador. Entonces, eso no está en la constitución. Uno podría decir que es mejor que un embajador político sin experiencia no esté en un lugar crítico, pero eso es en materia del presidente de la República. Algunas personas que son nombramientos políticos que tienen cercanía con el presidente o la presidenta en el pasado han hecho una muy buena tarea porque de repente el vínculo personal con el presidente de la confianza ayuda a la gestión diplomática”.

“Obviamente, este no es el caso, porque ya hemos tenido tres o cuatro incidentes similares que lo que hacen es perjudicar la imagen de Chile, crear polémicas innecesarias, y por eso el presidente ya en otra oportunidad había hecho un llamado de atención a través de la Cancillería y ahora nuevamente le incluye un llamado de atención y un informe. No sé en qué va a terminar pero en todo caso es la prerrogativa del presidente de la República de acuerdo a la Constitución el mantenerlo o removerlo si cuenta con su confianza”, zanjó.

Críticas al PC

En otro tema, Muñoz se refirió a las declaraciones del Partido Comunista (PC), quienes criticaron la realización de la Cumbre por la Paz convocada por Ucrania. La instancia reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 90 gobiernos. Ocasión donde además, participó el Presidente Gabriel Boric.

En el escrito, si bien dicen que comparten “el principio que otorga al Presidente de la República el rol de representar la política exterior del gobierno de Chile ante la comunidad internacional”, critican que es “una iniciativa parcial puede ser una actividad solidaria con una de las partes, pero no obligatoriamente tendrá la eficacia del proceso para construir un acuerdo político que resuelva la Paz”.

Al respecto, Muñoz dijo que le “extrañan las declaraciones del Partido Comunista, porque la declaración final que el Presidente Boric suscribe dice claramente que debiera un avance hacia la paz después de esta invasión rusa de Ucrania, incorporar la participación y el diálogo de todas las partes. Es decir, el mensaje de la propia cumbre es que evidentemente Rusia debiera estar presente”.

“Yo creo que en esto el Partido Comunista está desenfocado. Y creo que el Presidente estuvo bien al decir que, de alguna manera, a él le llama la atención que una cierta izquierda se vea representada en el liderazgo de Rusia. Me parece que lo que expresa es que esa izquierda no tiene sintonía con lo que realmente está pasando en Rusia y se quedaron en el siglo XX, básicamente. Porque el presidente Putin, con todo respeto, sus inspiradores, filósofos, son de extrema derecha”, añadió.

“De modo que yo creo que hay una equivocación. Piensan que, de alguna manera, Putin es la continuidad del régimen comunista de la ex Unión Soviética. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque es no conocer lo que está pasando realmente en Rusia, lo que piensa Putin, lo que piensa su entorno y lo que es ese gobierno”, sentenció.