Tras advertencia de Gabriel Boric: Argentina quitará paneles solares en territorio chileno

“Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”. Desde Francia, esa fue la advertencia del Presidente Gabriel Boric al gobierno de Javier Milei en Argentina, solicitando la remoción de parte de la instalación de una base militar trasandina en territorio chileno en Tierra del Fuego.

Pese a las disculpas argentinas, y luego que el canciller Alberto van Klaveren considerara la instalación de los paneles solares como “un error de buena fe”, el Presidente Boric expresó su molestia ante la situación, dado que “las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países”.

Sin embargo, y pese a que medios al otro de lado de Los Andes consideraron que Milei generó una potencial crisis fronteriza, el gobierno del líder de La Libertad Avanza ordenó a la Armada Argentina retirar los paneles solares tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan. Técnicos ya han sido enviados a la Región de Magallanes con la intención de llevar a cabo el retiro “en los próximos días”.

“Hoy hemos sido notificados, a través de nuestra embajada en Argentina, que los paneles solares instalados por error en territorio chileno, serán retirados dentro de los próximos días”, indicaron desde Cancillería.

La controversia comenzó a finales de abril con la inauguración del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 de Magallanes en la provincia de Tierra del Fuego. Aunque la base se encuentra en territorio argentino, los paneles solares, donados por la empresa Mirgor —del Grupo Caputo—, fueron instalados tres metros dentro del territorio chileno, aparentemente debido al uso de planos desactualizados.

Según consignó La Nación, el embajador Jorge Faurie fue quien reconoció que fue un error de la empresa que los instaló, y que está en vías de solucionarse. Desde el gobierno argentino señalaron al citado medio que el viernes Faurie envió una carta al embajador de Chile en el país, José Antonio Viera Gallo, asumiendo el error y afirmando que los dos paneles donados por la compañía del empresario Nicolás Caputo —primo del ministro de Economía de Milei, Luis Caputo— y utilizados por la Armada argentina “serán removidos en cuanto las condiciones climáticas lo permitiesen”. También hablaron con Viera Gallo para transmitir el mismo mensaje la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri.

“¿Será que Boric agranda este irrelevante tema?”

El sábado pasado, en un pasillo del salón donde se desarrollaba la Cumbre por la Paz, en Lucerna, Suiza, el propio Presidente Gabriel Boric le reclamó a su par argentino, Javier Milei, por la instalación de los paneles.

“Se lo comenté al presidente Milei y señaló que así se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Me imagino que no vamos a tener problemas a respecto, pero es una señal equívoca, que no nos gusta así que exigimos que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto lo vamos a hacer nosotros”, agregó Boric. Luego matizó sus dichos diciendo que con la Argentina tenemos una “excelente relación entre Estados” y pidió no hacer “una escalada de declaraciones ni tratar de ponernos creativos. Lo que hay que hacer es respetar las fronteras”, dijo Boric desde París, antes de almorzar con el presidente Macron.

El tono utilizado por el Presidente Boric no fue bien recibido por dirigentes cercanos al oficialismo argentino. “La actitud (de Boric) está muy lejos de las necesidades y desafíos del futuro inmediato que nos exige a los dos países cooperación y no conductas propias de un nacionalismo aldeano. ¿Será que Boric agranda este irrelevante tema para tratar de esconder sus notorios problemas internos?”, afirmó a La Nación Alberto Asseff, hasta diciembre presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y actual colaborador de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Luego de la asistencia de Boric a la asunción de Milei en Buenos Aires en diciembre pasado, el vínculo entre ambos presidentes se mantuvo frío pero sin ataques. Los embajadores Faurie y Viera Gallo han trabajado para encarrilar la relación bilateral, a pesar de las diferencias ideológicas. El embajador chileno en Buenos Aires, exfuncionario del gobierno de Salvador Allende, ha destacado la importancia del diálogo continuo entre vecinos. Desde la sede diplomática chilena, expresaron su deseo de cerrar el conflicto fronterizo sin comentarios adicionales y confirmaron que los paneles solares serán removidos en los próximos días debido a un error en la colocación del alambrado. La remoción será realizada por la Armada, supervisada por la empresa Auster, subcontratada por Total Energies.