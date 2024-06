Matthei acusa que políticos “se financian con platas de narcos”

Era una oportunidad para recordar la obra y legado del fallecido expresidente Sebastián Piñera, pero todo derivó en una nueva disputa cruzada entre la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, y el oficialismo.

Resulta que la jefa comunal llegó este martes hasta la Universidad del Desarrollo (UDD) para participar del panel “Crimen Organizado y la amenaza a la región”, donde pudo intercambiar diagnósticos con parte de los invitados presentes, como el expresidente Eduardo Frei (DC), el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou y los exjefes de Estado Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Mario Abdo (Paraguay) y Jorge Quiroga (Bolivia).

Según reporta el diario La Tercera, es en este escenario que mientras entregaba su diagnóstico y mostraba algunas soluciones que se han implementado en su comuna, dijo que en “Chile tenemos unas instituciones que dan risa”.

Por lo mismo, agregó la alcaldesa, es que “falta por avanzar una enormidad” y que durante la administración del homenajeado Piñera, se ingresaron “muchas leyes para poder avanzar en esta materia” pero “todas fueron rechazadas”.

“Lo que uno ve, es que muchas veces hay una relación peligrosa entre gente de extrema izquierda que lo que tratan de hacer es justamente debilitar a estas instituciones”, acusó Matthei.

“Uno no sabe si es que en realidad estaban debilitando a Carabineros porque es una forma de facilitar el ingreso del crimen del organizado”, complementó, agregando que “hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”.

Pero también, acusó que tanto jueces, como fiscales, han actuado con debilidad frente al narcotráfico. “No sabemos si es debilidad o es porque están comprados o amenazados”, añadió.

En esa línea, pidió tomar medidas de manera urgente, puesto que “mientras más nos demoramos mayor probabilidad hay que personas que debieran estar luchando por cuidar la democracia, en realidad la estén debilitando”.

Piden que entregue antecedentes

Los dichos de Matthei encontraron rápida respuesta en el oficialismo. Pese a que no indicó partido alguno, desde el Partido Comunista sintieron que los dichos de la alcaldesa iban para ellos, por lo que salieron a responder.

El senador Daniel Núñez (PC) emplazó a Matthei a que entregue dichos nombres: “Nos parece que estas declaraciones son gravísimas, ya que es una denuncia anónima que no identifica quiénes son esos políticos que se financian con platas de narcotráfico. Y obviamente ella, como alcaldesa y funcionaria pública, tiene el deber de transparentar quiénes son esas personas que, según los antecedentes que ella posee, tienen financiamiento de narcotráfico”.

“Yo exijo que la candidata presente una denuncia a la Fiscalía que entregue todos los antecedentes que tiene respecto a estos políticos que se financian con platas de narcotráfico, puesto que de otra manera, si no lo hace, ella se convierte en cómplice de un delito. Me parece que hay que actuar con transparencia, que no podemos permitir la corrupción en ningún momento. Y que ella, según la instancia del Estado, debe entregar todos los antecedentes que posee respecto a estos políticos financiados con recursos de narcotráfico”, cerró.

