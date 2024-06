Copypaste en nueva Ley de Pesca: Monckeberg (RN) denuncia “papelón” por indicaciones de su sector

El exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) del gobierno de Piñera y expresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, criticó la inclusión de indicaciones de diputados de su sector a la nueva Ley de Pesca y que son demasiado similares a un informe del sector privado, considerando que esto excede lo razonable y refleja una falta de aprendizaje en el proceso legislativo.

Esta semana, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados inició el debate sobre las indicaciones de la nueva Ley de Pesca, proyecto impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a finales de 2023. Y, aunque el debate es incipiente, ya se identifica la necesidad de vigilar la posible influencia del sector privado en el proceso legislativo. El medio Ciper reveló que el 76% de las propuestas de los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son casi idénticas a un informe de Sonapesca, gremial del sector pesquero.

Posteriormente, Berger y Moreira retiraron sus firmas de las indicaciones.

“Lamento mucho lo ocurrido hoy en el marco de la tramitación de la nueva ley de pesca que estamos discutiendo en la Comisión de la Cámara de Diputados. Efectivamente yo suscribí una serie de indicaciones que iban en la dirección de lo que representantes de la pesca artesanal de mi región requieren”, expresó el diputado Berger, a través de un comunicado.

Y agregó: “Jamás en el marco de mi trayectoria política me he visto envuelto en polémicas, por eso lamento profundamente lo ocurrido hoy con el cuestionamiento a las indicaciones que presentamos junto a otros parlamentarios, y siendo este el principal motivo de la suspensión en la tramitación de este proyecto, decidí en la misma sesión retirar mi firma de dichas indicaciones, reservando mi derecho a presentar aquellas que me parezcan oportunas en el marco de la discusión en particular de la misma, ya que tampoco quiero caer en la injusticia, que la gente que yo represento, en mi región, y que me hicieron llegar sus observaciones, no sean consideradas”.

Según el diputado Berger, de todas formas, “hay que despejar cualquier duda para tener un marco regulatorio que no sea objeto de cuestionamientos”.

Para el exministro Monckeberg esto es un “papelón”.

En conversación con la radio Cooperativa, el también exmiembro de la Convención Constitucional, expresó su indignación cuestionando “cómo es que no se aprende”, recalcando que “hubo gente que cumplió penas” en este contexto.

Nueva ley de Pesca “no puede ser un traje a la medida”

Recordemos que la nueva Ley de Pesca tiene dos objetivos principales: establecer nuevas bases legales para el sector pesquero y abordar el proceso legislativo de la actual ley, afectada por casos de corrupción, como el del exsenador Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho, y el del exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, sentenciado por delitos tributarios y soborno.

Monckeberg fue claro en señalar que, si bien es común que las empresas presenten informes y expongan sus puntos de vista ante las comisiones del Congreso, lo que ocurrió en este caso supera los límites de lo aceptable. “Es normal que una empresa vaya y deje un informe en la comisión y que exponga, pero de ahí a presentar indicaciones o entregarle indicaciones redactadas a los parlamentarios, yo creo que excede lo razonable”, sostuvo.

Esta situación ha generado una fuerte crítica hacia los parlamentarios y ha reavivado el debate sobre la influencia de los grupos de presión en la elaboración de leyes en Chile.

Durante la tramitación de la ley anterior—también conocida cono Ley Longueira— el marco legal fue aprobado con amplias ventajas para los grandes industriales, que para la opinión pública pasaron a ser conocidos como el grupo de “las siete familias” dueñas del mar, asociadas fundamentalmente en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

La nueva legislación, “no puede ser un traje a la medida para un sector y un despojo para otro”, dijo el el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas. Y agregó que “eso es lo que uno tiende a ver, cuando ve un conjunto de indicaciones, que no solo es desequilibrado, sino que detrás de eso no hay ningún ejercicio intelectual de deliberación, que es lo que uno esperaría de un parlamentario que va a presentar indicaciones a la Comisión de Pesca”.

Bobadilla queda solo

Tras el retiro de firmas de las indicaciones de los diputados Berger y Moreira, el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (Frente Amplio), apuntó al diputado Bobadilla como principal autor de las indicaciones cuestionadas. Lo instó a que abra su cuenta bancaria y sus correos electrónicos.

“Con total respeto. Le hemos pedido al diputado Bobadilla que abra su cuenta bancaria y los correos electrónicos. Tiene coincidencia en un 91% de sus indicaciones con la minuta pública de Sonapesca”, señaló Brito desde el Congreso.

El parlamentario frenteamplista también subrayó las implicancias de las propuestas restantes: “Con el 9% restante no solo acrecenta las cuotas de pesca, más de la que hay hoy en día, prácticamente extingue a la pesca artesanal”.

El diputado Bobadilla solo le dijo a la radio Biobío que “necesitamos una buena ley de pesca y ese es mi interés”.

“No me pidan que no defienda a una de las principales fuentes laborales en mi región. Ellos también copiaron propuestas de fundaciones para defender el derecho de los ‘peces sintientes’. Yo tengo el derecho de defender el derecho humano de una fuente laboral que da más de 6000 empleos en mi sector. Ellos también copiaron propuestas”.

¿Qué viene ahora?

Tras la publicación de Ciper, los diputados del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri solicitaron la suspensión de la discusión, lo que finalmente fue acogido por la instancia parlamentaria. La comisión continuará la votación del articulado de la nueva Ley de Pesca en la semana del 1 de julio.

Además, se decidió enviar los antecedentes tanto a la Comisión de Ética como a la Secretaría General de la Cámara, con la particularidad de que los diputados Berger y Guillermo Ramírez (UDI) se abstuvieron de votar por ser miembros de la Comisión de Ética.

También se resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para su debida investigación.

“El Congreso ya tiene manchada su historia legislativa por lo que pasó con la Ley Longueira. Acá hubo consecuencias en términos de la constatación de delitos de cohecho, de corrupción, de fraude al Fisco, en donde terminaron algunos en la cárcel y que sin duda generó un manto de dudas con una ley vigente que generó una afectación no solo a la pesca artesanal, sino que se le entregó el océano, el mar de todos los chilenos y chilenas solo a siete familias. Hoy día estamos viendo una situación muy similar”, recalcó Cicardini.

En cuanto a la tramitación del proyecto de ley, se acordó darle urgencia y solicitar al Ejecutivo que mantenga esta prioridad en la agenda legislativa.

Se fijó el 28 de agosto como la fecha límite para que el proyecto sea presentado en la Sala.

En esa línea, Manouchehri repasó que “lo que la industria ha hecho es poner públicamente las indicaciones en la comisión para ver cuál parlamentario gentilmente las toma y las presenta como indicaciones. Y da la casualidad que tomaron más de 200 indicaciones de la industria para presentarlo”.

Al cierre de la sesión, los diputados socialistas concluyeron que “acá hay que preguntarse a quién defienden, cuáles son los intereses que representan, cómo actúan en este Congreso. Este Congreso no puede tener espacio para verdaderos esbirros de la industria”.

Sonapesca: “No hay nada secreto, ni oscuro ni ilegal”

Sonapesca respondió a las críticas recientes negando haber entregado indicaciones legislativas directas a parlamentarios respecto a la nueva Ley de Pesca. En una declaración pública, la entidad gremial enfatiza que su participación se limitó solamente a la presentación transparente de un estudio jurídico elaborado por una consultora especializada en temas pesqueros. Este informe fue formalmente ingresado a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el 2 de mayo y publicado en su sitio web el 6 de mayo, siendo también compartido con autoridades del Ejecutivo.

Sonapesca defiende su derecho a contribuir al debate legislativo de manera legítima y pública, argumentando que su objetivo ha sido defender los intereses de la pesca industrial frente a lo que consideran un proyecto de ley “refundacional” propuesto por el Ejecutivo.

“No hay nada secreto, ni oscuro ni ilegal, como se ha querido presentar de manera pública”, sentenciaron.

Declaracion de Sonapesca by Andrés Cárdenas

compromiso con la transparencia y la participación activa en el proceso legislativo.