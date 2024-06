Carrera por el Gore de Valparaíso: el acecho a Mundaca desde el flanco izquierdo

Las elecciones municipales y de gobernadores regionales (Gores) se llevarán a cabo en octubre y en ambos sectores políticos la competencia por la Región de Valparaíso –que hoy tiene como gobernador a Rodrigo Mundaca (Ind-FA)– genera interés, pero tanto en la izquierda como en la derecha enfrentan una serie de complicaciones.

El oficialismo y la Democracia Cristiana aún están en busca de un mecanismo que permita sistematizar los candidatos por región. Por ejemplo, el PS, que ostenta cinco gobernadores, prefiere repetir el criterio que operó para las elecciones municipales en el pacto Contigo Chile Mejor: “El que tiene, mantiene”. Si bien están los que apoyarían esta moción, como el PPD, otros partidos, como el Liberal y el Radical, prefieren evaluar qué candidato es más competitivo por región y asegurar una representatividad más equitativa entre las colectividades.

Voces desde el interior del oficialismo reconocen que existen varios criterios posibles, pero consideran que esta negociación es distinta, pues los cupos en los Gores son limitados y existe una relación más equivalente respecto de la importancia entre uno y otro en comparación con las municipales, en donde los partidos buscan capitalizar ciudades con más cantidad de habitantes o capitales regionales.

En la oposición, mientras tanto, las negociaciones están en curso, pero no hay un criterio definido y existe una falta de comunicación. Hasta ahora hay candidatos en RN, en la UDI y en Republicanos. Si bien hay gestos de una tienda a otra para negociar una carta única por la región, el hecho de que esta elección tenga a más de un candidato opositor en la papeleta parece una garantía para el oficialismo.

Mundaca bajo acecho

Hace menos de un mes, a fines de mayo, parlamentarios y alcaldesas del Frente Amplio (FA) hicieron público su apoyo al actual gobernador Mundaca para competir por su reelección en octubre. Esta fue una de las primeras acciones que realizó la colectividad como partido único. En esa ocasión, el diputado frenteamplista y presidente regional de Revolución Democrática, Jorge Brito, comunicó con “orgullo” la presentación “como independiente en cupo Frente Amplio del gobernador de Modatima en la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, porque es evidente que nuestra región ha tomado un rumbo que tiene que cuidar y proyectar en defensa de los territorios, de las comunidades y queremos que la gestión en nuestra región sea también un ejemplo para el resto de las regiones del país”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), se sumó a dicha proclamación desde una óptica práctica: “Arribamos a la decisión de apoyar a Rodrigo (Mundaca) por criterios definitivamente objetivos. Es la persona que ha ejercido un cargo de liderazgo regional en la historia de la Región de Valparaíso, que ha logrado poner el nombre de esta región y sus problemas, que estuvieron debajo de una alfombra por décadas (…). Como municipio, hemos logrado apalancar carteras de más de 20 mil millones de pesos a través del Gobierno Regional. Hay un trabajo eficiente que se respalda con números, con liderazgo político”.

Sin embargo, el 16 de junio, luego de las primarias y en el marco del caso Convenios, el fiscal Carlos Palma y la PDI realizaron un allanamiento en las oficinas del Gore de Valparaíso, tras detectar irregularidades en un proyecto adjudicado a ProCultura. Este hecho, y en general la investigación en los distintos Gores por el señalado caso, mueve las aguas bajo los candidatos que van a reelección en octubre.

Tras hacerse público el allanamiento, Mundaca reveló que “en 2023 financiamos un proyecto de ProCultura de $25 millones para actividades culturales en la comuna de La Calera, un proyecto que contaba con todos los estándares y no tenía ninguna irregularidad”, y agregó que “no tenemos nada que ocultar, muy por el contrario, somos de aquellos que podemos decir que tenemos la conciencia y las manos limpias, cosa que algunos no pueden decir”.

Personajes que están en las negociaciones oficialistas comentan que hasta ahora no existe definición en ninguna región, pero que la única carta que está sobre la mesa en Valparaíso es Mundaca. El Mostrador publicó un artículo que asegura que el Socialismo Democrático apoya a Mauricio Viñambres, exalcalde de Quilpué, que fue cuatro veces reelecto, pero al preguntar por ese candidato, las mismas fuentes advierten que no se ha hecho una propuesta formal al respecto. Es más, puntualizan que el surgimiento de ese nombre responde a las facciones o militantes locales del Socialismo Democrático.

Sin embargo, desde fuera del oficialismo hay una candidata a Gore que se asoma por la izquierda. Es la exconvencional por la Lista del Pueblo y luego por la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga. En conversación con El Mostrador, la precandidata independiente y actual encargada de la Dirección de Género de la Municipalidad de Valparaíso, reveló que se encuentra en proceso de recolección de firmas.

Sobre la meta, Madriaga anticipó que “sabemos que es un gran desafío, dada la desconfianza en la política, pero creemos firmemente en que el campo de las y los independientes tiene un importante papel que cumplir, para continuar alzando la voz respecto a los cambios urgentes que necesita Chile”.

Si bien Madariaga –quien pertenece al mismo conglomerado del alcalde Jorge Sharp– apoyó a Mundaca en la elección anterior, hoy se sitúa, dice, en un campo “extraoficialista”, afirmando que “somos críticas de las bajas capacidades que ha desplegado (Mundaca) para avanzar junto a las comunas y los sectores sociales en aquellos temas urgentes para el desarrollo” y que las herramientas que tiene el Gore “no se han puesto a disposición de los territorios de la manera que esperábamos”.

La exconvencional cree firmemente en que “debe constituirse en una fuerza que tenga una voz clara, esa ha sido nuestra posición desde el proyecto de la alcaldía ciudadana en Valparaíso y continuaremos en ese empeño”, al tiempo que señala que, en caso de pasar a segunda vuelta, habría que preguntarle “al campo oficialista si estarán dispuestos a apoyar esta propuesta”. De manera más concreta, su proyecto apunta a “una administración con enfoque de género liderada por mujeres, que invite a todo el mundo independiente para hacer frente a las políticas conservadoras de la derecha y aportar en la construcción de un proyecto de desarrollo con participación vinculante”.

El Mostrador intentó contactarse con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, pero desde su equipo comunicaron que “no se referirá al tema”.

La áspera relación entre la oposición

En la derecha también hay tres nombres que buscan hacerse del Gobierno Regional de Valparaíso: la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann; el exdiputado RN Luis Pardo; y la carta del Partido Republicano, Francesco Venezian. En Chile Vamos, particularmente, abunda la descoordinación, pues el ideal es presentar un candidato como coalición y hasta ahora los movimientos entre la UDI y RN no han dado cuenta de un engranaje aceitado.

Cabe recordar que la exministra Isabel Plá anunció que no seguiría en carrera para disputar el Gobierno Regional Metropolitano, puesto que “nuestros electores, especialmente los de la UDI, nos piden que no peleemos, que resolvamos los conflictos lo más rápido posible. En aras de esa unidad, hemos decidido deponer mi aspiración a ser candidata a gobernadora de la RM”, dijo.

Lo cierto es que el resto de Chile Vamos, luego de ese 20 de abril cuando ella anunció sus intenciones por competir, nunca ratificó su postulación y tanto el Partido Republicano como Demócratas levantaron candidaturas propias. El presidente la Unión Demócrata Independiente, sin embargo, dijo que “la UDI ha hecho un gesto en esto y ese gesto evidentemente tiene que tener una reciprocidad con candidaturas fuertes que tiene la UDI: María José Hoffmann, en Valparaíso; Pedro Álvarez Salamanca, en El Maule, Sergio Giacaman, en el Biobío; el candidato Omar Sabat, en Los Ríos”.

Desde RN no se sintieron aludidos. Según reveló La Tercera, desde la tienda liderada por Rodrigo Galilea dicen que se enteraron por la prensa del anuncio y que no hay intenciones de bajar a Pardo. De hecho, él mismo le comentó a dicho medio que “si la UDI llegó a esa conclusión, me parece una decisión acertada. Lo mismo debieran hacer en la Región de Valparaíso, donde nuestra candidatura tiene un fuerte arraigo local y una amplia base, muy consolidada, que quedó electoralmente demostrada en las primarias”.

Sobre eso, agregó que “sabemos que la UDI está haciendo grandes concesiones para lograr que su secretaria general quede como candidata en Valparaíso, y esta es una de las alternativas que sabíamos que estaban barajando”.