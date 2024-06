Monsalve refuta lista de Matthei: dice que no hay nombres vinculados a caso Ojeda y Sánchez

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió —otra vez— a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), sobre seguridad pública. Esta vez, luego que la jefa comunal y candidata presidencial de Chile Vamos afirmó haber entregado hace dos años un listado con nombres de venezolanos que habrían cometido delitos en Chile.

Según Matthei, en ese listado había antecedentes de detenidos que posteriormente fueron vinculados en casos como el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, de un secuestro en Los Vilos, de responsables de robos de relojes Rolex en Vitacura, de un robo que sufrió el diputado Hotuiti Teao (Evópoli) y de responsables del crimen del mayor Emmanuel Sánchez.

Incluso, la alcaldesa de Providencia fue consultada sobre si esa persona vinculada a la muerte del exteniente Ojeda sería uno de los dos sospechosos que se encuentran prófugos y que, según la principal tesis del Gobierno, estarían en Venezuela. “No lo tengo claro”, retrucó Matthei en diálogo con la radio Duna.

Sin embargo, “ninguno de estos nombres (relacionados con el caso Ojeda y Sánchez) está en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei“, aseguró posteriormente a la radio Cooperativa el subsecretario Monsalve. Además, el funcionario subrayó que si la alcaldesa tiene el nombre de alguien que participó en esos delitos y que no esté en los tres nombres mencionados, debería darlo a conocer.

“Lo mismo sucede en el caso del secuestro de Los Vilos. Hay nueve personas en prisión preventiva. Ninguno de ellos aparece en el listado que entregó la alcaldesa Matthei”, añadió el titular de la Subsecretaría del Interior.

En cuanto al homicidio del mayor Sánchez, Monsalve indicó: “Hay cuatro personas identificadas y ninguno de ellos está en el listado que entregó la alcaldesa Matthei. Esto tiene que aclararlo, eso es todo, porque creo que las declaraciones que hizo son bastante graves”.

Monsalve también desmintió la acusación de inacción por parte del Gobierno. “Respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción”, declaró.

Y es que Matthei sostuvo que su información fue entregada “hace un año y medio, dos años”, pero acusó que las autoridades “no han hecho nada”.

El subsecretario detalló que incluso se tomó contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y se entregaron todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público. De hecho, según Monsalve, el 31 de marzo de 2023, recibieron un correo indicando una serie de investigaciones en curso que involucraban a personas del listado entregado por la alcaldesa.

Durante la conversación con el Ministerio Público, se sugirió unificar las investigaciones, concentrándolas en una sola, lo cual fue radicado en la Fiscalía Regional Oriente. “Hay 11 personas condenadas, de las cuales cuatro nosotros expulsamos. Obviamente, cuántas personas están detenidas y cuáles son las condenas es una tarea que le corresponde al Ministerio Público, pero la gestión con el Ministerio Público se hizo, se puso a disposición la información, se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas”, concluyó Monsalve.