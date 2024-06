Monsalve emplaza a Matthei por platas narcos: cuando no hay evidencia, “las denuncias no son serias”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo frente a las declaraciones que emitió la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien dijo durante la semana que tiene evidencia de que “hay políticos que se financian con platas del narco”.

En conversación con CHV, el subsecretario Monsalve instó a Matthei a que la derecha apoye la propuesta impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric de levantar el secretario bancario por ley.

“La pregunta que le haría a la alcaldesa Matthei es si la corrupción, y yo comparto ese juicio, es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia, si queremos mantenerla en secreto. Hoy día, el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal, ese dinero lo puede depositar en su cuenta corriente y está protegido por el secreto bancario. O sea, el secreto bancario protege la corrupción”, puntualizó.

“La pregunta que yo le haría a la alcaldesa es si está dispuesta a levantar el secreto bancario, ya que ella lidera hoy día un sector político amplio, que tiene una presencia mayoritaria en el Congreso. Hoy estamos tramitando el proyecto de inteligencia financiera, y el proyecto de inteligencia financiera, uno de los artículos, permite levantar el secreto bancario, algo muy importante para luchar contra la corrupción”, añadió.

“La derecha se ha opuesto a esta propuesta del Ejecutivo. Entonces, quiero volver a insistir. El secreto bancario hace que la corrupción también sea secreta (…) La pregunta aquí relevante, ya que la alcaldesa ha puesto el tema, es si ella está dispuesta a ordenar a su sector detrás de levantar el secreto bancario”, añadió.

Al ser consultado sobre el argumento de la oposición para no apoyar la propuesta, de que ya hay disposición para levantar el secreto bancario, indicó que “si fueran suficientes, no estaríamos viendo lo que está ocurriendo”.

Denuncia poco seria

Monsalve siguió y si bien recordó que hay políticos que han estado en la cárcel por recibir dinero del mundo empresarial, pero no por recibir del mundo del narcotráfico. “A mí me parece que cuando no hay evidencia que la respalde, las denuncias no son serias”, dijo.

“Durante esta última semana hemos tenido, por ejemplo, el desbaratamiento de una organización que operaba en Estación Central, en la Segunda Comisaría de Carabineros, con la participación de 12 policías. ¿Cómo se desbarató ese hecho de corrupción? Se desbarató a través de una denuncia seria y a través de una investigación”, añadió.

“Segundo, acabamos de desarticular a una organización donde se detuvo a 10 gendarmes, producto de una arista donde una organización se dedicaba al tráfico de armas y de municiones, con la colaboración de funcionarios de Gendarmería. Fue desarticulada, los gendarmes fueron detenidos, 10 gendarmes. ¿Cómo se hizo? Con una denuncia seria y con una investigación”, añadió.

“Entonces, cuando uno quiere efectivamente luchar contra este vínculo tan nocivo, cierto, para la democracia, que es que se corrompan a las autoridades y a las instituciones públicas, lo primero que tiene que definir si va a estar con seriedad o no. Y la seriedad implica colocar los antecedentes, colocar la evidencia y hacer la denuncia para que se investigue, porque es la investigación la que permite detener. No es la frase en los medios de comunicación la que permite desbaratar organizaciones criminales. Es la evidencia, es la denuncia seria”, cerró.