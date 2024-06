Subsecretario Salas y copypaste a Sonapesca de parlamentarios: “Degrada la actividad legislativa”

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, se refirió a la polémica protagonizada por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (independiente-RN), quienes presentaron un paquete de indicaciones al proyecto de Ley de Pesca, de las cuales 211 eran un copiado y pegado un informe entregado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), gremio que representa a la pesca industrial.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la autoridad dijo que el hecho “sorprendió en el sentido de la brutalidad que significa generar un ejercicio de este tipo sin transparentar la fuente de origen de estas indicaciones. El contenido que propuso la industria fue un contenido que fue hecho público a la comisión. Entregaron un documento con sus propuestas de indicaciones”.

“Lo sorprendente aquí no es el planteamiento que hace la industria, sino que se reduzca el quehacer legislativo a un ejercicio mecánico de servir como buzón y trasvasije de estas indicaciones sin un ejercicio de elaboración propia. Eso yo lo creo que es muy significativo porque degrada la actividad legislativa”, agregó.

Salas ahondó en esta polémica recordando que “desde el retorno a la democracia, solo ha habido dos parlamentarios condenados por cohecho y ambos correspondieron a la tramitación de la ley de pesca, me refiero a Jaime Orpis, senador, y Marta Isasi, diputada, y una empresa que fue condenada por soborno. Una empresa que además constituye o es parte de la misma multigremial que hizo estas indicaciones”, haciendo alusión a Corpesca.

“Entonces, efectivamente es mucho más grave porque hay un problema reputacional importante y es uno de los fundamentos por los que se presenta una nueva ley de Pesca. De hecho, no hay que olvidar que la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de ley que busca anular la ley de Pesca y eso está en discusión en el Senado. Entonces, efectivamente aquí ha habido una acción significativa por tratar de reparar el descrédito que tiene la normativa vigente en materia pesquera”, añadió.

En este caso particular, Salas explicó que se trata de “algo más de 270 indicaciones que presentó el diputado. 252 de las cuales se corresponden con el documento de Zona Pesca y 211 de esas 252 son un copiar y pegar textual sin modificar una letra ni una coma de eso. Yo creo que, vuelvo a decir, el centro ahí está en la degradación de la actividad legislativa y en no haber verbalizado cuál era el origen de estas indicaciones porque la ciudadanía tiene derecho a saber”.

“Sin duda la industria tiene derecho a hacer sus puntos de vista y de hecho lo ha hecho a lo largo de la comisión y en el trabajo prelegislativo en muchos momentos. Y también tiene derecho a presentar un informe con propuestas. Pero lo que no puede pasar es que la ciudadanía no sepa que un legislador decide que más del 80% de sus propuestas sean recoger el punto de vista de una multidimensionalidad de la industria y que estas indicaciones además representan poco más del 30% del total de las indicaciones que se presentaron al proyecto. O sea, hay una cierta sobre representación de esta acción que, vuelvo a decir, sabemos que los parlamentarios tienen asesores, tienen equipos de trabajo, uno esperaría que se familiaricen con la ley y no haga un ejercicio mecánico solo de este tipo”, cerró.