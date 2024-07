Cámara aprueba extender municipales a 2 días y recortar plata por voto a partidos

Más de veinte mil candidatos podrían presentarse en las elecciones regionales y municipales de octubre. Ello, sumado a la obligatoriedad del voto, llevó al Gobierno y al Servicio Electoral (Servel) a plantear un cambio legal, para que haya elecciones en dos días, el sábado 26 y domingo 27 de octubre.

El proyecto que concreta este cambio fue aprobado este lunes por la Cámara de Diputados y Diputadas y retornó al Senado, a tercer trámite constitucional. Ello porque la iniciativa, que también propone un recorte al reembolso fiscal por cada voto que obtienen candidatos y partidos, recibió varias indicaciones y modificaciones.

Fue el Servel el que pidió efectuar las elecciones en dos jornadas consecutivas, para evitar aglomeraciones en los locales. En tanto, desde La Moneda se propuso que el pago por sufragio sea rebajado de $1.500 a $970, lo que había sido rechazado en primera instancia por senadores oficialistas, pero finalmente se mantuvo en el proyecto que fue despachado este lunes.

De hecho, en el trámite anterior en el Senado, la mayoría de los representantes del oficialismo, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra de la propuesta del Gobierno que buscaba reducir el gasto público.

Tres horas para votar, sin “Ley Seca”

El texto legal también introduce otros cambios relativos al proceso eleccionario. Por ejemplo, se elimina la prohibición de venta de alcohol – la llamada “ley seca”- durante los comicios. Asimismo, establece las medidas para el resguardo de las urnas al término del primer día de votación.

A la vez, la propuesta dispone una serie de modificaciones respecto a la inscripción y declaración de candidaturas. Por ejemplo, que podrán realizarse a través de una plataforma electrónica que levantará el Servel.

En materia de publicidad electoral, el proyecto incorporaba dentro de los medios a regular las redes sociales y plataformas digitales o canales concesionarios de televisión local o regional. Sin embargo, esto fue rechazado por la Sala.

La propuesta también modifica el proceso de designación de vocales, introduciendo el uso de sistemas computacionales. Además, reduce el número de procesos en que los electores deben ejercer dicha función a solo dos consecutivos. Ello, incluyendo presidenciales, parlamentarias, municipales, regionales y plebiscitos. Luego, no podrán ser designados vocales en los ocho años siguientes.

En cuanto a las excusas, se clarifica que las personas cuidadoras podrán justificarse mediante la credencial respectiva o comprobando su inscripción en el Registro de Cuidadores.

Adicionalmente, el texto que establece las elecciones en dos días confirma el uso del lápiz pasta azul en las votaciones, reemplazando al lápiz grafito.

Asimismo, se aumenta de dos a tres horas el periodo de permiso que tendrán las y los trabajadores para ir a votar, en los casos de aquellas labores que deban realizarse necesariamente un día de elección o plebiscito.

Otro punto incorporado es que el transporte público mayor deberá disponer del funcionamiento de su flota, para asegurar el desplazamiento de las y los votantes.

En la Cámara se incorporó también una nueva inhabilidad, para que las personas deudoras de pensión alimenticia no puedan ser candidatas a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. Y una norma que proponía aumentar la multa para quienes no votaran y no se justificaran, fue rechazada.