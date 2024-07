Data Influye: reforma al sistema de pensiones es el proyecto de ley “más urgente” para la ciudadanía

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric sigue insistiendo en el Congreso con la reforma al sistema de pensiones, uno de sus ejes de campaña. Y si bien en el Congreso los llamados son a priorizar la agenda de seguridad, para la ciudadanía sigue esperando avances en la iniciativa que mejorará sus pensiones.

Eso es lo que se desprende de la última edición de la encuesta Data Influye, correspondiente al mes de junio, en la que se le consultó a las personas que de todos los proyectos de ley e iniciativas que están en discusión actualmente, ¿cuál de ellas le parece realmente urgente y necesaria? De los resultados, la reforma al sistema de pensiones es la más “urgente y necesaria”, con un 38%, nueve puntos porcentuales más que la edición anterior.

A la reforma del sistema de pensiones le sigue ley que condone el CAE (10%), una ley larga de salud (9%) y el pacto fiscal para recaudar más impuestos (9%, +2).

Si se agrupan las menciones a la pregunta anterior por áreas, un 47% (+9) se inclina porque se discutan los de temática Social (pensiones y salud); 23% (+3) los de Economía (CAE, Pacto Fiscal y Permisología) y 19% (-11%) los de Seguridad (RUF para FFAA, Ministerio de Seguridad y Ley de Inteligencia).

En conversación con El Mostrador, Axel Callís, director de Tú Influyes, explicó que esto se debe a que “el tema más urgente en términos de agenda legislativa, que es distinto cuando se le pregunta espontáneamente a las personas por lo urgente, es las pensiones, porque estamos hablando de proyectos de ley, no de temas”.

Gobierno sigue en alza pero toca techo

Otra de las preguntas que marcó la última edición de Data Influye fue el alta sostenida en la aprobación que tiene el Presidente Gabriel Boric, lo que se ha reflejado en otras encuestas.

En concreto, los resultados revelaron que la cifra corresponde a la mayor alza en la aprobación del Mandatario en los últimos 13 meses, llegando a 36% (+7), escenario similar que experimenta el Gobierno, que logra un 36% (+6). En tanto, la desaprobación baja a 50% (-7) y 51% (-5), respectivamente.

Sin embargo, las cifras no variarán más, o al menos no pasarán la barrera del 40%, ya que según Callís, “el gobierno siempre se ha movido entre un 25% y -el techo, que seguramente está cercano a lo que fue el Apruebo- un 38-39%. Así que yo diría que el gobierno está cerca de su techo”.

Relacionado con la pregunta anterior, Callís no cree que la agenda legislativa y la insistencia en la reforma al sistema de pensiones afecte a esta popularidad de Boric: “La agenda legislativa es completamente invisible y oscura para la ciudadanía en general, salvo cuando se trata de los retiros, cosas muy emblemáticas. Las expresiones que tienen las leyes no necesariamente son conocidas por la opinión pública, así que todo lo que entra al Congreso no es bien, o sea, no tiene una evaluación positiva en el gobierno”.

El gabinete del Presidente Boric prácticamente subió o mantuvo sus niveles de aprobación. Lideran el listado Mario Marcel (60%, +4), Jaime Pizarro (59%, +3), Manuel Monsalve (55%, +3), Camila Vallejo (54%, +7) y Carolina Tohá (54%, +6).

Ciudadanía valora a alcaldes

En cuanto a la elección de este año, los resultados revelaron que la elección de alcaldes y alcaldesas es el cargo “más relevante”, con un 90%. Más atrás se encuentran los gobernadores regionales (59%) y los concejales (57%). Mientras, para un 59%, el cargo “más irrelevante” es el de consejero/a regional.

En esa línea, los alcaldes y alcaldesas también lideran el ranking de autoridades que “tiene más poder para mejorar su vida y la de su familia”, con un 62%, seguido del senador/a (10%), gobernador/a (7%), diputado/a (7%) y delegado presidencial (3%).

“Los alcaldes son visiblemente los que mejoran la calidad de vida directa de las personas. Veredas, iluminación, seguridad, los hoyos de las calles, la educación y la salud, es decir, elementos vitales, mientras que los diputados son de una reputación bastante distinta. En general, todo lo que, como te decía, lo que entra al Congreso, a la Cámara de Diputados, es visto con desdén y mucha reprobación”, dijo Callís.